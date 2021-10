Dziś przed południem poznamy laureatów nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Pretendentów do prestiżowego wyróżnienia jest wielu. To m.in. badacze szybkiego sekwencjonowania DNA i RNA, ale także naukowcy analizujący wpływ wolnych rodników i przeciwutleniaczy na nasze zdrowie.

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także pieniądze. / Shutterstock

Trwa tydzień "Nobel Calling", podczas którego komitety noblowskie w Sztokholmie lub Oslo w kolejnych dniach ogłoszą laureatów nagród Nobla w sześciu dziedzinach.



W poniedziałek komitet Instytutu Karolinska przyznał Nagrodę Nobla z medycyny. Laureatami zostali David Julius z University of California w San Francisco i Ardem Patapoutian z Howard Hughes Medical Institute, Scripps Research w La Jolla.



We wtorek z kolei Królewska Szwedzka Akademii Nauk wskazała laureatów w dziedzinie fizyki. Byli to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi.





Kto ma szanse na Nobla z chemii?

Wideo youtube

Komitet Instytutu Karolinska laureatów, bądź laureata Nagrody Nobla z chemii ogłosi o godz. 11:45. Dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński wskazuje, że duże szanse na wyróżnienie mają Shankar Balasubramanian i David Klenerman z Uniwersytetu w Cambridge, których prace pozwoliły na szybsze sekwencjonowanie DNA i RNA. Pomaga to choćby w analizie nowych wariantów koronawirusa.



Nie wyklucza się przy tym, że chemicznego Nobla mogą otrzymać naukowcy, których wymieniano jako faworytów w dziedzinie medycyny. Chodzi o Katalin Karikó i Drew Weissmana, którzy rozwinęli technologię mRNA, wykorzystywaną do stworzenia szczepionek przeciw Covid-19.



Wśród faworytów wymienia się też Carolyn Bertozzi z Uniwersytetu Stanforda za badania modyfikacji procesów chemicznych w żywych organizmach, Barry'ego Halliwella z Uniwersytetu w Singapurze za badania wpływu wolnych rodników i przeciwutleniaczy na nasze zdrowie i Williama Jorgensena z Uniwersytetu Yale za wkład w rozwój chemii obliczeniowej, co pozwala na przykład projektować leki.

Nagroda Nobla. Złoty medal, kaligrafowany dyplom i pieniądze

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także pieniądze. W ubiegłym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (98 tys. euro) do 10 mln koron (980 tys. euro) wartość nagrody pieniężnej w każdej z sześciu dziedzin.



W związku z pandemią Covid-19 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Sztokholmie nie odbędą się tradycyjne uroczystości. Laureaci tak jak przed rokiem mają otrzymać nagrody w swoich krajach za pośrednictwem szwedzkich placówek dyplomatycznych. Decyzja dotycząca wręczenia nagrody w Oslo ma zapaść w połowie października.



"Nobel Calling" w Sztokholmie to również tydzień atrakcji w Muzeum Nagrody Nobla, centrach kultury i bibliotekach. W programie jest również m.in. zwiedzanie laboratorium, w którym pracują naukowcy.