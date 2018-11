Wiemy już kto wystartuje w 44. Rajdzie Cieszyńska Barbórka, który stanowi ostatnią rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2018. W weekend 23-24 listopada na trasy powiatu cieszyńskiego wyjedzie aż 95 załóg zgłoszonych w ramach rajdu okręgowego oraz Super KJS-u. W imprezie organizowanej przez Automobilklub Cieszyński zobaczymy czołówkę tegorocznych mistrzostw Śląska, a także wielu zawodników startujących w klasie Gość, wśród których znalazły się załogi z Czech oraz te znane ze startów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Załoga Forda Fiesty WRC Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran / Marcin Obara / PAP

To już 44. edycja Rajdu Cieszyńska Barbórka, który przez lata zdążył zaskarbić sobie ogromne uznanie zawodników oraz kibiców. W poprzednich edycjach imprezy mieliśmy okazje podziwiać najlepszych polskich rajdowców, którzy albo szlifowali tutaj swoje umiejętności i później osiągali liczne sukcesy, albo też wracali w dawne strony, aby odwdzięczyć się kibicom i zaprezentować w akcji topowe rajdowe maszyny. Na liście zwycięzców "Cieszynki" znajdziemy m.in. Kajetana Kajetanowicza, Leszka Kuzaja, Roberta Gryczyńskiego, czy też Tomasza Kuchara.

Kto na starcie?

W sezonie 2018 aż 95 załóg powalczy o dopisanie swoich nazwisk do tej listy. Zgłoszenia przesłali m.in. Szymon Żarłok (Honda Civic), który będzie bronił drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Zwycięzcę Rajdu Ziemi Bocheńskiej czeka jednak niełatwe zadanie, gdyż wśród jego rywali znajdziemy chociażby Gracjana Grelę (również Honda Civic), czyli zeszłorocznego zwycięzcę RSMŚl, który po kilkumiesięcznej przerwie wraca na odcinki, tworząc załogę wraz z Agnieszką Załęcką.



Nie zabraknie również załogi, która obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Dominika Cholewy i Marcina Roika (Renault Clio), czy też zdobywców tegorocznego Pucharu Peugeota i Citroena, czyli Łukasza Goduli i Daniela Nowaka, którzy przesiadają się do Hondy Civic, by walczyć o podium w generalce mistrzostw. Łącznie na trasie zobaczymy 13 załóg w klasie RO 2 (samochody z silnikami o pojemności od 1400 do 1600 cm3) oraz dziewięć w RO 1 (od 1600 do 2000 cm3). Stawkę uzupełni osiem załóg walczących w ramach Pucharu Peugeota i Citroena, a także cztery załogi zgłoszone w RO Open N, pięć w RO Open 2WD, dwie w RO R orz trzy w PCR. W klasie Gość zobaczymy aż 21 duetów, z czego trzy to zawodnicy z Czech. Oprócz nich na trasie ponownie pojawią się również Sławomir Strychalski ze swoim widowiskowym Nissanem 350Z, mistrz Śląska z sezonu 2016 Tomasz Sztwiertnia (Ford Fiesta R2), znany z występów w RSMP Jacek Jurecki (Peugeot 208 R2) czy też Jerzy Smagała (Honda Civic) oraz Marek Gaciarz (Toyota Celica GT4), których w tym roku mogliśmy oglądać w rundach Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Warto również dodać,że w Citroenie C2 R2 Max zobaczymy Kamilla Hellera. Zeszłoroczny rajdowy mistrz Polski będzie tym razem pilotował Damiana Wawrzyczka.

Kiedy?

44. edycja Rajdu Cieszyńska Barbórka rozpocznie się w piątek 23 listopada o godzinie 19:20, kiedy zawodnicy pojawią się na Zamku w Cieszynie podczas ceremonii startu, a kilka minut później wezmą udział w prologu wytyczonym na terenie Browaru Zamkowego i ulicach miasta. Automobilklub Cieszyński przygotował trasę tak, aby z jednego z punktów kibica, zlokalizowanego przy ulicy Dojazdowej, można było zobaczyć zjazd serpentynami z terenu zamku i browaru, a także widowiskowe ewolucje wokół beczek na pobliskim parkingu. W sobotę, 24 listopada rywalizacja przeniesie się na cenione przez zawodników odcinki w Ustroniu i miejscowościach Górki Wielkie, Kiczyce oraz Pierściec. Wytyczono w nich dwa oesy, które załogi pokonają trzykrotnie.



Łączna długość prób sportowych wyniesie w tym roku ponad 45 kilometrów. 30 z 95 zgłoszonych załóg to uczestnicy Super KJS, czyli zawodów organizowanych z myślą o zawodnikach bez licencji sportu samochodowego. Uczestnicy tej rywalizacji będą się ścigać i zbierać cenne doświadczenie na skróconych o połowę wariantach odcinków specjalnych "Cieszynki". To jednak nie wszystko, bowiem załogi zgłoszone do Super KJS, zaprezentują swoje umiejętności także podczas piątkowego prologu, jednak czas przejazdu próby Noszak nie będzie liczony do klasyfikacji zawodów.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska to cykl rajdów okręgowych, organizowanych przez automobilkluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym (ZO Katowice). Rundy zaliczane do RSMŚl to jednodniowe rajdy, o łącznej długości odcinków specjalnych od 25 do 50 km. Mogą brać w nich udział kierowcy posiadający licencję RN (licencja rajdowa I stopnia), oraz piloci posiadający licencję R, RN, lub R-codriver. Kierowcy z licencją R (licencja rajdowa II stopnia) mogą startować tylko w klasie Gość. Do zawodów dopuszczone są samochody posiadające aktualną lub wygasłą licencję FIA/PZM oraz samochody klasy Open. Wszystkie pojazdy muszą posiadać wyposażenie bezpieczeństwa zgodne z regulaminem mistrzostw.

Materiały prasowe (ug)