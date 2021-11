Pogoda nie oszczędza polskich piłkarzy, którzy przygotowują się na zgrupowaniu w Hiszpanii do meczów z Andorą i Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata. W środę trenowali w deszczu, a zajęcia oglądał m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza. Polskich piłkarzy odwiedził też hiszpański trener Manchesteru City Pep Guardiola.

Podopieczni Paulo Sousy przebywają od poniedziałku w hotelu Camiral koło Girony, treningi odbywają się na boisku treningowym położonym obok miejsca zakwaterowania.



Podobnie jak w poprzednich dniach, w środowych zajęciach - trwających około półtorej godziny - uczestniczyli wszyscy piłkarze.



Sytuacja kadrowa jest bardzo dobra, nikt nie narzeka na urazy - powiedział team menedżer reprezentacji i rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.



Gorzej jest z pogodą, bo od rana padał rzęsisty deszcz, a już od wtorku jest tutaj zimno.



Środowy trening oglądali na miejscu przedstawiciele władz PZPN, na czele z prezesem Kuleszą. Na treningu pojawił się też Pep Guardiola, hiszpański trener Manchesteru City, który mieszka niedaleko. Spotkał się ze swoim byłym podopiecznym Robertem Lewandowskim.

Cash oficjalnie może zagrać w reprezentacji

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) potwierdziła tego dnia, że nie ma żadnych przeszkód, aby w meczu z Andorą zadebiutował w reprezentacji obrońca Aston Villi Matty Cash, który otrzymał niedawno polski paszport.



To była tylko formalność. Tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze przez potwierdzeniem przez FIFA, nie było żadnych przeszkód - dodał Kwiatkowski.



Rzecznik PZPN i team menedżer reprezentacji już podczas niedawnej konferencji prasowej przypomniał, że to na krajowej federacji spoczywa odpowiedzialność za wiedzę, czy dany zawodnik jest uprawniony do gry.

Podróż autokarem na mecz

W czwartek o godz. 10 rano biało-czerwoni wyjadą do stolicy Andory - miasta o takiej samej nazwie, gdzie w piątkowy wieczór (godz. 20.45) zagrają z gospodarzami mecz grupy I eliminacji mistrzostw świata.



Czeka nas podróż autokarem trwająca około trzech godzin. Na miejscu zamieszkamy w hotelu oddalonym ok. 10 minut od stadionu. To małe miasto, tam wszędzie jest blisko - powiedział Kwiatkowski.



Już w środowe popołudnie do Andory udał się lekarz reprezentacji Tomasz Leśniak oraz osoby odpowiedzialne w kadrze za kwestie logistyczne.



Dzień po spotkaniu z Andorą biało-czerwoni przylecą do Warszawy. 15 listopada - na koniec eliminacji - zmierzą się na PGE Narodowym z Węgrami.



Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia (20 pkt). Polska ma 17 pkt, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.