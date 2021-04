"Zarówno ja, jak i zawodnicy zeszliśmy z boiska smutni, bo mogliśmy uzyskać na Wembley więcej" – powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa na konferencji prasowej po meczu eliminacji mistrzostw świata z Anglią, który jego podopieczni przegrali 1:2. "Nie jestem zadowolony z wyniku, ale myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu startu" – ocenił.



Pablo Sousa /ANDY RAIN / POOL /PAP/EPA

Sousa przyznał, że w pierwszej połowie Polakom zabrakło koncentracji i zwrócił uwagę, że obie bramki stracili po stałych fragmentach gry, więc jest to element, nad którym trzeba będzie pracować. Podkreślił, że selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate pracuje z drużyną od 2016 roku, a dla niego jest to dopiero trzeci mecz, na dodatek rozegrany w ciągu zaledwie kilku dni.



Portugalczyk zapytany o różnicę w poziomie gry między pierwszą a drugą połową, tłumaczył, że drużyna jest dopiero na etapie budowy i elementy, które chciałby wprowadzić jeszcze nie funkcjonują tak, jak powinny.



Jestem pewien, że gdybyśmy mieli wszystkich zawodników do dyspozycji, nasza gra byłaby bardziej przekonująca - zauważył trener biało-czerwonych. Jestem zadowolony z tego, jak nasi zawodnicy zagrali, jak reagowali, jaką zaprezentowali mentalność. Musimy zapewnić, że będziemy dalej iść z tą mentalnością i jestem pewien, że przy wszystkich zawodnikach zdrowych możemy osiągnąć wspaniałe rzeczy - tłumaczył.

Southgate: Zawodnicy wytrzymali i zasłużyli na zwycięstwo

Myślałem, że grając bardzo dobrą pierwszą połowę, kontrolowaliśmy przebieg meczu. Utrata bramki, i sposób, w jaki do tego doszło, może uderzyć w zespół, ale zawodnicy wytrzymali, odzyskali równowagę i udało im się strzelić rozstrzygającego gola - powiedział po meczu trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate.



Szkoleniowiec wsparł Johna Stonesa, który popełnił błąd przy wyrównującej bramce Jakuba Modera, ale później zrehabilitował się w akcji zakończonej celnym uderzeniem Harry'ego Maguire'a na 2:1. Zdołał się opanować w pozostałej części i miał udział w zwycięskiej bramce, co było ważne. Możesz spasować w takich momentach, a on tego nie zrobił. Ma za sobą naprawdę dobry sezon. Popełnił dziś błąd, wie o tym, ale odbił się w trakcie meczu i niech tak zostanie - mówił Southgate.



Selekcjoner angielskiej reprezentacji wskazał, że jego zespół pokonał bardzo dobrą drużynę Polski i w ten sposób podsumował udany tydzień.



Zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy w tym tygodniu, ale widzimy, że wciąż jest krok do zrobienia. Brakowało nam wielu zawodników, którymi mogliśmy odświeżyć zespół po dwóch poprzednich meczach, a to lekkie zmęczenie zaczęło dawać o sobie znać. Jednak zawodnicy wytrzymali i zasłużyli na zwycięstwo - podsumował.