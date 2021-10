O 20:45 na stadionie w Tiranie rozpoczął się mecz Polski z Albanią w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. Spotkanie może mieć decydujący wpływ na rozstrzygnięcie, kto zajmie drugą pozycję i zagra wiosną w dwustopniowych barażach o awans.

Grzegorz Krychowiak i Myrto Uzuni z Albanii / Leszek Szymański / PAP

Skład Polski na mecz z Albanią: 1-Wojciech Szczęsny - 3-Paweł Dawidowicz, 5-Jan Bednarek, 15-Kamil Glik, 21-Tymoteusz Puchacz - 7-Kamil Jóźwiak, 10-Grzegorz Krychowiak, 16-Jakub Moder, 20-Piotr Zieliński - 9-Robert Lewandowski (kapitan), 8-Adam Buksa.





Albania: 1-Etrit Berisha (kapitan) - 4-Elseid Hysaj, 18-Ardian Ismajli, 15-Marash Kumbulla, 5-Frederic Veseli - 7-Keidi Bare, 19-Ylber Ramadani, 20-Lorenc Trashi - 11-Myrto Uzuni, 10-Rey Manaj, 21-Odise Roshi.



Adam Buksa występuje obok Roberta Lewandowskiego w ataku reprezentacji Polski. 25-letni Buksa występuje w zespole narodowym dopiero od ponad miesiąca, a już zdobył pięć bramek w czterech meczach (w tym cztery trafenia w obu spotkaniach z San Marino).

Natomiast Lewandowski po raz 127. gra w biało-czerwonych barwach - jest absolutnym rekordzistą w polskim futbolu.

Za żółte kartki pauzuje Karol Linetty.







Albania przystąpiła do meczu poważnie osłabiona. Z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19 nie grają Klaus Gjasula i Sokol Cikalleshi, który we wrześniowym meczu obu drużyn w Warszawie (4:1 dla Polski) strzelił gola.



Trener Reja nie mógł skorzystać też z kontuzjowanych Berata Djimsitiego (lidera defensywy, podstawowego piłkarza Atalanty Bergamo), Bekima Balaja oraz zawieszonego za kartki Endriego Cekiciego. Już wcześniej urazy wykluczyły Qazima Laciego i Armira Abrashiego.



Najwyższa stawka

To mecz o wszystko - nie miał wątpliwości przed tym spotkaniem trener reprezentacji Polski Paulo Sousa. Obie drużyny walczą o drugie miejsce w grupie, za Anglią, i przedłużenie nadziei na awans do przyszłorocznego mundialu.



Po siedmiu seriach spotkań w grupie I kwalifikacji prowadzi Anglia - 19 pkt, przed Albanią - 15 i Polską - 14.



Ankieta Jak zakończy się mecz Albania – Polska? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak zakończy się mecz Albania – Polska? Polska wygra 63% Polska przegra 26% Będzie remis 11%

głosów: 207

Pojedynek w Tiranie może mieć decydujący wpływ na rozstrzygnięcie, kto zajmie drugą pozycję i zagra wiosną w dwustopniowych barażach o awans. Jeśli Polska przegra, to strata do Albanii wzrośnie do czterech punktów. Rywale w listopadzie zagrają z Anglią na wyjeździe oraz Andorą u siebie, a jedno zwycięstwo wystarczy im, by utrzymać przewagę nad biało-czerwonymi.



Bez wątpienia to dla nas mecz o wszystko i przyjechaliśmy tutaj z myślą o zwycięstwie - zapowiedział Sousa, którego drużyna pokonała Albańczyków 4:1 na początku września w Warszawie.



Rywale w ostatnich tygodniach wywalczyli komplet punktów na Węgrach (dwa razy wygrali po 1:0).



Z 12 dotychczasowych konfrontacji z Albanią polscy piłkarze przegrali jedną - właśnie w Tiranie, ale w 1953 roku.