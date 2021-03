Minimum 6 punktów w trzech marcowych meczach eliminacji mundialu 2022 – z takiego wyniku biało-czerwonych kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski byłby, jak sam przyznał, zadowolony. Reprezentacja rozpoczęła właśnie zgrupowanie przed ważnymi pojedynkami – pierwsze pod wodzą Paulo Sousy. Lewandowski w czasie konferencji prasowej komplementował nowego selekcjonera. „Ma dużą wiedzę, doświadczenie i pomysł, jak chce grać” – podkreślał.

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej online / Piotr Nowak / PAP

Rywalizację w eliminacjach mistrzostw świata 2022 Polacy rozpoczną od meczu z Węgrami w Budapeszcie 25 marca, trzy dni później podejmą w Warszawie zespół Andory, a 31 marca zagrają w Londynie z reprezentacją Anglii.

Będą to pierwsze mecze biało-czerwonych pod wodzą Portugalczyka Paulo Sousy.

Eliminacje MŚ 2022. Lewandowski: Będę zadowolony z minimum 6 punktów w marcu

Lewandowski, pytany w czasie konferencji prasowej o swoją rozmowę z nowym selekcjonerem, nie szczędził trenerowi ciepłych słów.

"Moja rozmowa z trenerem Sousą przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Można było wyczuć, że trener ma dużą wiedzę, doświadczenie i pomysł, jak chce grać. Również pewność siebie, takie wrażenie odniosłem" - podkreślał napastnik.

Odnosząc się natomiast do zbliżających się pojedynków naszej kadry, Robert Lewandowski stwierdził, że będzie zadowolony, jeśli w trzech marcowych meczach zdobędziemy "minimum sześć" punktów.

Eliminacje MŚ 2022. Lewandowski: Byłem spokojny o to, że zagram z Anglią

Jeszcze do niedawna istniały obawy, że przeciwko Anglikom biało-czerwoni zagrają poważnie osłabieni: było bowiem ryzyko, że z powodu przepisów dot. kwarantanny po przyjeździe z Wielkiej Brytanii kluby zablokują wyjazd do Londynu trzech naszych napastników. Chodziło o występujących w Niemczech Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka oraz o grającego we Francji Arkadiusza Milika.

Od piątku wiadomo już, że cała trójka może wystąpić na Wembley .

Sam Lewandowski stwierdził na konferencji prasowej, że był o tę kwestię spokojny.

"Szczerze mówiąc, nie angażowałem się w to zamieszanie, zwłaszcza medialne. Mecz z Anglią jest naszym trzecim w marcu, na razie najważniejsze są dwa pierwsze. Poza tym byłem spokojny, że jednak zagram z Anglią. Wiedziałem, że wystąpię na Wembley" - powiedział.

Kapitan kadry odniósł się również do swojego najnowszego, tym razem nie piłkarskiego, wyróżnienia: przed południem prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

32-letni napastnik doceniony został za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

"To dla mnie wielka sprawa, wielkie wydarzenie, które bardzo doceniam" - przyznał Robert Lewandowski.