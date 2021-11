Na zakończenie rywalizacji w grupie I eliminacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski gra z Węgrami. Biało-czerwoni mają już zapewniony występ w barażach. Podopieczni Paulo Sousy są bardzo blisko rozstawienia, które daje możliwość rozegrania półfinałowego meczu barażowego u siebie, z teoretycznie słabszym rywalem.

Piłkarz reprezentacji Polski Matty Cash i Zsolt Nagy / Leszek Szymański / PAP

Wynik spotkania można śledzić na naszej stronie!

Trener Paulo Sousa, zgodnie z zapowiedziami, dał odpocząć m.in. Robertowi Lewandowskiemu. W składzie nie ma też Kamila Glika - obrońca w przypadku upomnienia żółtą kartką (ma już jedną na koncie) nie zagrałby w półfinale barażowym. Właśnie z powodu kartek z Węgrami nie wystąpi Grzegorz Krychowiak. W ekipie Węgier nie ma trzech gwiazd RB Lipsk: bramkarza Petera Gulacsiego, obrońcy Williego Orbana i pomocnika Dominika Szoboszlaia.

Przez większość pierwszej połowy to Polacy dominowali na boisku - wywierali mocniejszą presję na przeciwnikach, odzyskiwali piłkę już na połowie Węgrów i częściej rozgrywali składne akcje. Biało-czerwoni nie byli jednak w stanie przekuć niezłej gry na prowadzenie. Pierwszą szansę na zdobycie bramki wykorzystali za to goście. W 36. minucie do rzutu wolnego podszedł Zsolt Nagy. Po dośrodkowaniu piłkę główką przedłużył Tymoteusz Puchacz. Na nasze nieszczęście piłka spadła wprost na główkę Schaefera, a ten z łatwością pokonał Wojciecha Szczęsnego.

Po bramce na boisku zrobiło się nerwowo. Za faul na Schaeferze żółtą kartkę otrzymał Mateusz Klich. To oznacza, że pomocnik będzie wykluczony z pierwszego meczu barażowego.

W przerwie spotkania trener Paulo Sousa zdecydował się na zmiany: na boisku pojawili się Piotr Zieliński i Kamil Jóźwiak, a występy zakończyli Jakub Moder oraz Matty Cash.









Wyjściowe składy obu drużyn

Polska: Wojciech Szczęsny (kapitan) - Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek - Matty Cash, Mateusz Klich, Karol Linetty, Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz - Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Węgry: Denes Dibusz - Attila Fiola, Adam Lang, Attila Szalai - Loic Nego, Adam Nagy, Kevin Varga, Andras Schaefer, Szabolcs Schoen, Zsolt Nagy - Adam Szalai (kapitan).