Pech nie opuszcza piłkarskiej reprezentacji Polski. Zakażenie koronawirusem wykryto u Kamila Piątkowskiego i Grzegorza Krychowiaka.

Polak Kamil Piątkowski i Aaron Sanchez z reprezentacji Andory podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw świata / Leszek Szymański / PAP

Portugalczyk Paulo Sousa nie łatwych początków pracy z piłkarską reprezentacją Polski. Jeszcze przed meczem z Węgrami okazało się, że zakażony koronawirusem jest Mateusz Klich. Przed meczem z Andorą odizolowany od zespołu został również Łukasz Skorupki, u którego wykryto patogen. Na dodatek, w trakcie spotkania z Andorczykami kontuzji doznał Robert Lewandowski. Napastnik uszkodził więzadła poboczne w prawym kolanie. Najlepszy strzelec Bundesligi ma przejść kolejne badania, ale już w Monachium.

Dziś pozytywny wynik testu wykrywającego SARS-Cov-2 otrzymali Kamil Piątkowski oraz Grzegorz Krychowiak. Wykrycie koronawirusa oznacza, że Piątkowski nie pojedzie do Anglii. W sprawie Krychowiaka decyzja nie zapadła. Pomocnik jest ozdrowieńcem, więc PZPN będzie starał się o to, by Krychowiak został zagrał przeciwko Anglikom.





Przypomnijmy, że Piątkowski zadebiutował w seniorskiej kadrze w meczu z Andorą.Cieszę się ze trener mi zaufał i dał szansę. Bardzo dobrze, że kontrolowaliśmy mecz. Rywal był mocno cofnięty, często faulowało, pojawiło się wiele niepotrzebnych wślizgów. Najważniejsze, że to my stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji i mogliśmy zakończyć wyższym wynikiem - mówił po debiucie w rozmowie z TVP Sport Piątkowski.

Polacy w pierwszym meczu eliminacji zremisowali z Węgrami (3:3). W drugim spotkaniu wygrali z Andorą (3:0).



Mecz z Anglia - Polska zostanie rozegrany w środę 31 marca o 20:45.