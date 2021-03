Przed nami pierwszy mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej pod wodzą selekcjonera Paulo Sousy. W meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 roku biało-czerwoni zagrają z Węgrami. Ogłoszono już skład na to starcie. Początek spotkania o godz. 20:45.

Robert Lewandowski / Andrzej Lange / PAP

Spotkanie z Węgrami będzie debiutem Portugalczyka Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych, którzy trzy dni później na stadionie Legii w Warszawie podejmą Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią. W grupie I występują też Albania i San Marino.

Na nowoczesnej Puskas Arenie zabraknie w polskim zespole Mateusza Klicha, który we wtorek miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Mateusz to bardzo ważny gracz, ale my nie szukamy usprawiedliwień. Mamy inne rozwiązania. Wierzymy w naszą jakość i w to, że przy wprowadzaniu nowych rzeczy pozwoli nam ona rywalizować na najwyższym poziomie - podkreślił Sousa przed meczem.

Skład reprezentacji Polski:

Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Michał Helik, Arkadiusz Reca -Sebastian Szymański, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Piotr Zieliński - Robert Lewandowski (kapitan), Arkadiusz Milik.