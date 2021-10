Eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze powoli wkraczają w decydującą fazę. Już dzisiaj Polska rozegra swój siódmy mecz eliminacyjny do MŚ 2022. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją San Marino. Będzie to też pożegnanie z drużyną narodową Łukasza Fabiańskiego. Początek meczu na PGE Narodowym o godz. 20.45.

