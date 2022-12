Drugi ćwierćfinał na tegorocznym mundialu zapowiada się bardzo emocjonująco. Holandia gra z Argentyną. Wynik na żywo możecie śledzić w tym artykule.

Kibice z Argentyny / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

To już szósta potyczka obu zespołów w historii mundialu. Bilans jest remisowy, ale gdy stawka była najwyższa, zwyciężali "Albicelestes". Tak było w finale MŚ 1978 w Argentynie (3:1) i półfinale MŚ 2014 (wygrana w rzutach karnych).

Mamy rachunki do wyrównania. Nie lubię wracać do przeszłości, a osiem lat w futbolu to cała epoka, ale przyznam, że byłem wtedy optymistą, myślałem, że sobie poradzimy - przyznał teraz trener Holendrów Louis van Gaal, wspominając półfinał z 2014 roku.

Wynik meczu otworzyła Argentyna. W 34. minucie Messi zagrał w pole karne do Moliny, a ten płaskim strzałem pokonał holenderskiego bramkarza.

Zwycięzca tego spotkania zagra w półfinale z Chorwacją, która pokonała w rzutach karnych Brazylię.

