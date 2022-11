Drugi dzisiejszy mecz w grupie F na mundialu w Katarze. Chorwacja gra z Kanadą. Wynik na żywo możecie śledzić w tym artykule.

/ ALI HAIDER / PAP/EPA

W pierwszej kolejce Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Maroko, a Kanada przegrała z Belgią 0:1.

Wyjątkowo dobre wrażenie zostawiła Kanada, która prowadziła z Belgią otwartą grę i nie wykorzystała rzutu karnego. Ekipa spod znaku klonowego liścia nie jest faworytem w spotkaniu z Chorwacją, ale jej wygrana nie będzie postrzegana jako sensacja, a co najwyżej niespodzianka.

Kanada gra na mundialu po raz drugi.

I to właśnie reprezentacja spod znaku klonowego liścia doskonale rozpoczęła to spotkanie. Już w 1. minucie Alphonso Davies mocnym strzałem głową pokonał bramkarza Chorwacji. Co ciekawe - była to pierwsza bramka dla Kanady w historii jej występów na mundialu.

W pierwszym dzisiejszym meczu grupy F Maroko sensacyjnie pokonało Belgię 2:0.

Mundial z RMF24

Wszystko o mundialu na stronie RMF24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze , Facebooku i Instagramie . Wpiszcie koniecznie #MundialRMF!