Za nami 62 spotkania mundialu – widzieliśmy piękne bramki, porażki wielkich gwiazd i radość drużyn skazywanych na przegraną. Wciąż jednak nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie: kto zostanie mistrzem świata? W finale Lionel Messi będzie się starał poprowadzić Argentynę do pierwszego od 1986 roku tak dużego sukcesu. Jednocześnie do obrony tytułu będą dążyć Francuzi z fenomenalnym Kylianem Mbappe w składzie. Mecz sędziuje Szymon Marciniak. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Argentyna – Francja!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA Argentyna - Francja. Składy:



Argentyna:Emiliano Martinez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico - Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister - Lionel Messi, Julian Alvarez.



Francja:Hugo Lloris - Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Antoine Griezmann, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe.



Sędzia: Szymon Marciniak 28. minuta Wznawia Griezmann, ale nieudana była to akcja. Po walce o górną piłkę na murawie wylądowali Messi i Theo Hernandez. Na szczęście po chwili przerwy wrócili do gry. 26. minuta Strata Di Marii, przejmują piłkę Francuzi i Romero fauluje Giroud. 23. minuta GOOOOL dla Argentyny! Messi wybrał prawy róg, całkowicie zmylił Llorisa. Argentyna - Francja 1:0. 22. minuta Piękne odegranie Alvareza do Di Marii. Pomocnik wchodził w pole karne, kiedy sfaulował go Dembele. RZUT KARNY dla Argentyny! 20. minuta Celne dośrodkowanie, wysoko wyskoczył Giroud, uderzył głową, ale niecelnie. Przy okazji faulował argentyńskiego defensora. 19. minuta Będzie szansa dla Francji. Tuż przed polem karnym sfaulowany Theo Hernandez. 17. minuta Kolejna akcja Argentyńczyków. Najpierw Messi minął się z piłką, a później futbolówka trafiła do Di Marii. Argentyńczyk strzelał, ale piłka trafiła gdzieś w trybuny. 13. minuta Francuzi w końcu w ofensywie. Rabiot dogrywał do wchodzącego w pole karne Mbappe, ale szybszy był Emilliano Martinez. 11. minuta Wszystko w porządku. Lloris będzie kontynuował grę. 11. minuta Nerwowo w polu karnym Francji! Po dośrodkowaniu padł na ziemię zarówno Alvarez, Rabiot, jak i Lloris. Bramkarz Francuzów potrzebuje pomocy medyków. 9. minuta Znowu groźnie pod bramką Francuzów. Uderzał De Paul, ale piłka odbiła się od Varane'a. Rożny dla Argentyny. 6. minuta Słabo na razie wyglądają Francuzi. Po stracie jeden z Argentyńczyków pięknie podał piłkę piętką do De Paula. Ten uderzył z dystansu. Strzał był celny, ale łatwy dla Llorisa. 3. minuta Argentyńczycy pierwszy raz w polu karnym Fracji. Koronkowa akcja kończy się wolejem Alvareza. Był spalony, ale piłkę i tak złapał LLoris. 2. minuta Tym razem faulowany Rabiot przez De Paula. Szymon Marciniak upomniał Argentyńczyka. 2. minuta Pierwsze przewinienie. Faulowany w centralnej części boiska Mac Allister. Argentyńczycy spokojnie wznawiają grę. 1. minuta ROZPOCZĄŁ SIĘ FINAŁ MISTRZOSTW ŚWIATA! 15:59 Zawodnicy są już gotowi do rozpoczęcia spotkania. Za chwilę Szymon Marciniak zacznie mecz! 15:56 Na stadionie widać zdecydowaną przewagę argentyńskich kibiców! 15:55



Czas na hymny! 15:53 Piłkarze gotowi do wyjścia na murawę! 15:49 Dzisiejszy finał to również rywalizacja dwóch wielkich gwiazd z tego samego klubu - Lionela Messi i Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain. 15:43 To będzie czwarta konfrontacja Francji i Argentyny w MŚ. Wprawdzie bilans jest korzystny dla Argentyny, która wygrała dwa mecze, ale oba były dawno temu (1930 i 1978). Natomiast Francja wygrała na poprzednim mundialu - 4:3 w 1/8 finału po wspaniałym widowisku. 15:39 Piłkarze obu drużyn już rozgrzewają się na murawie. / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA 15:34 Angel Di Maria, który nie wystąpił w meczach fazy pucharowej z Australią i Chorwacją, a w spotkaniu z Holandią grał tylko dziewięć minut, rozpocznie w podstawowym składzie reprezentacji Argentyny mecz z Francją w finale piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Z kolei w składzie drużyny francuskiej znaleźli się Raphael Varane i Dayot Upamecano, obaj zmagający się wirusem w ostatnich dniach. 15:30 Za pół godziny rozpocznie się najważniejszy piłkarski mecz czterolecia. W finale mistrzostw świata Argentyna zmierzy się z Francją. Zapraszamy do śledzenia relacji!

Nicole Makarewicz