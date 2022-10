Kto zdąży z formą na mundial, a kto może pożegnać się z wąską kadrą, która wyleci do Kataru? Po kolejnym ligowym weekendzie sprawdzamy w jakiej dyspozycji są biało-czerwoni piłkarze, których ma na oku Czesław Michniewicz. Z listy 47 nazwisk selekcjoner będzie musiał skreślić aż 21.

Reprezentacja Polski/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bramkarze

To chyba jedyna pozycja, którą Michniewicz przejmować się nie powinien. Tutaj selekcjoner ma święty spokój. W wysokiej formie jest Wojciech Szczęsny, który zachował czyste konto w meczu Juventusu z Empoli (4:0). Szczęsny nie obniża poziomu od meczu reprezentacji z Walią, kiedy wielokrotnie ratował naszą reprezentację.

Po 90 minut rozegrali także pozostali nasi bramkarze. Bartłomiej Drągowski ze Spezii puścił jednego gola w meczu z Salernitaną, ale wygrał pojedynek jeden na jeden z Krzysztofem Piątkiem. Kamil Grabara rozegrał cały mecz w barwach FC Kopenhaga. W meczu Midtjylland było 1:1. Natomiast Radosław Majecki strzegący bramki Cercle Brugge KSV obronił rzut karny w wygranym 4:1 meczu z Charleroi.

Obrońcy

Cieszy powrót do gry Matty’ego Casha. Polak grał do 81. minuty a jego Aston Villa pokonała 4:0 Brentford. W składach swoich zespołów zagrali Michał Helik, Artur Jędrzejczyk czy Tomasz Kędziora (do 59. Minuty). Jakub Kiwior w meczu z Salernitaną "błysnął" żółtą kartką. Do gry wraca Arkadiusz Reca, którego zobaczyliśmy również w meczu z Salernitaną ale dopiero od 64. Minuty.

Warto zwrócić uwagę na tych, którzy mają kłopoty. Poza kadrą Unionu Berlin znalazł się Tymoteusz Puchacz. Nie grał także kontuzjowany Robert Gumny, którego Augsburg zremisował z Lipskiem 3:3.

Dłużej trzeba zatrzymać się przy Kamilu Gliku, który również znalazł się poza kadrą Benevento. Glik jest filarem defensywy kadry Czesława Michniewicza i trudno sobie wyobrazić, by selekcjoner zrezygnował z doświadczonego piłkarza na miesiąc przed mundialem. Glik jednak ma kłopoty motoryczne. Już podczas meczu z Walią było widać, że odstaje szybkościowo od walijskich napastników. Wielokrotnie musiał pomagać sobie rękami i faulował rywali.

O kłopotach Glika pisze również Super Express. Dziennikarze gazety cytują wypowiedzi byłego piłkarza Juventusu. Moreno Torricelli twierdzi, że aby zatuszować mankamenty Glika, potrzebna będzie odpowiednia selekcja jego partnerów.

Wiele będzie zależało, kto będzie jego partnerem. Jeżeli jego koledzy z formacji będą szybcy i zwrotni, to Kamil będzie ich wspomagał swoją pewnością siebie, podpowiedziami, ustawianiem na boisku. Glik ma cechy przywódcze, to urodzony lider - stwierdził Włoch.

Pomocnicy

Niewiele można powiedzieć o Kamilu Jóźwiaku czy Grzegorzu Krychowiaku, bo ich zespoły zakończyły już sezon. Jacek Góralski jest poza kadrą Bochum. Góralski wciąż walczy z problemami zdrowotnymi. W sierpniu operował oko. Jesienią zmagał się z urazami mięśniowymi.

Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Szymon Żurkowski. Według informacji Przeglądu Sportowego jeden z asystentów Michniewicza wybrał się nawet do Florencji, by rozmawiać z trenerami Fiorentiny. Chodziło o to, by namówić tamtejszy sztab do dania szansy Żurkowskiemu. Na razie jednak bezskutecznie.

Bielik, Franckowski, Grosicki, Kamiński, Karbownik, Klich, Kozłowski czy Kun rozegrali swoje mecze w mniejszym lub większym wymiarze czasowym. Podobnie jest z Linettym, Łęgowskim, Szymańskim czy Zielińskim. W składzie Romy zabrakło wczoraj Nicoli Zalewskiego prawdopodobnie z powodów zdrowotnych. Jakub Piotrowski zdobył wczoraj gola w meczu Łudogorca z Botewem Płowdiw. Niestety Polak zanotował też żółtą kartkę.

Napastnicy