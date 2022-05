W środę absolwenci szkół średnich rozpoczynają zmagania maturalne. Na początek zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Tuż po zakończeniu sprawdzianu, będziemy mieć dla Was na RMF24.pl arkusze wraz z propozycjami rozwiązań.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

W środę 4 maja rozpoczną się matury. Do obowiązkowego, pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpi prawie 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9, a tuż po jego zakończeniu na RMF24.pl znajdziecie arkusze z propozycjami rozwiązań.

Matura 2022. Terminy, zasady, ważne zmiany. SPRAWDŹ>>>





Matura 2022 - jakie egzaminy są obowiązkowe?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,

z matematyki,

z języka obcego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Co z maturą ustną?

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - matura ustna z języka polskiego i z języka obcego nie jest obowiązkowa.

Do egzaminu ustnego przystępują uczniowie, którym przedstawienie wyników z tych egzaminów jest potrzebne w rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Kiedy wyniki?

Na wyniki matur trzeba będzie poczekać do 5 lipca 2022 roku.

Uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki otrzymają września 2022 roku.