To będzie inny egzamin dojrzałości. Z powodu pandemii Covid-19 matura 2021 będzie wyłącznie w formie pisemnej. Do egzaminów ustnych będą jednak mogli przystąpić chętni. W tym artykule sprawdzisz dokładny harmonogram egzaminów, terminy sesji poprawkowej, a także dowiesz się, kiedy napiszesz egzamin próbny.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z powodu pandemii koronawirusa matury w tym roku wyglądają nieco inaczej. Egzaminy odbywają się w zmienionym trybie.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i zasadami sanitarnymi, egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. To forma tylko dla chętnych, np. dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą.

Próbna matura. Kiedy?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym roku próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 3 do 16 marca.

Terminaż próbnych matur / cke.gov.pl /

Przeprowadzenie testu przez szkoły jest dobrowolne. Oznacza to również, że udział w próbnej maturze nie jest obowiązkowy.

Przeczytaj więcej w tym artykule: Kiedy próbna matura i egzamin ósmoklasisty? CKE podaje szczegóły

Matura 2021. Harmonogram egzaminów

Egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone od 4 do 20 maja 2021 roku. CKE przedstawiło terminaż egzaminów:



Termin główny - od 4 do 20 maja 2021 r.

Część ustna (wszystkie przedmioty) - od 19 do 21 maja.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) - od 4 do 20 maja.

Terminaż egzaminów maturalnych / cke.gov.pl /

Matura 2021. Egzamin w formie ustnej

Ze względu na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem - egzaminy maturalne w formie ustnej nie są obowiązkowe.



Mogą do niej przystąpić jedynie osoby, dla których wynik z takiej formy matury jest niezbędny do dalszej rekrutacji. To np. osoby starające się o przyjęcie do zagranicznej szkoły.



Poniżej terminaż ustnej matury.





Ustna matura / cke.gov.pl /

Matura 2021. Kiedy termin dodatkowy i poprawkowy?

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła również orientacyjny harmonogram terminów dodatkowych i poprawkowych z tegorocznej matury.



Termin dodatkowy zaplanowany jest na dni od 1 do 16 czerwca 2021 r.

Część ustna (wszystkie przedmioty) - od 7 do 8 czerwca.



Część pisemna (wszystkie przedmioty) - od 1 do 16 czerwca.

Termin poprawkowy zaplanowany jest na 24 sierpnia 2021 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty) - 24 sierpnia‎.



Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Matura 2021. Kiedy wyniki?

Po napisaniu matury rozpocznie się oczekiwanie na wyniki egzaminu dojrzałości. Te zostaną zaprezentowane w lipcu. Rezultaty egzaminu poprawkowego maturzyści poznają we wrześniu: