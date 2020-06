Trwa maturalna sesja egzaminacyjna. Dziś abiturienci mierzą się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Po zakończonym egzaminie opublikujemy arkusze maturalne oraz propozycje rozwiązań przygotowane przez ekspertów RMF FM.

Koronawirus w Polsce. Uczniowie I LO im T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego / Lech Muszyński / PAP

Wtorek to drugi dzień trzydniowej sesji egzaminów obowiązkowych. Uczniowie wczoraj pisali sprawdzian z języka polskiego, dziś mierzą się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Jutro ostatni test obowiązkowy dla wszystkich - język angielski.

Matura z języka polskiego

Blisko 280 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników rozpoczęło w poniedziałek maturalny maraton - na początek zmierzyli się z obowiązkowym egzaminem z języka polskiego.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny - rozprawkę lub analizę tekstu poetyckiego. Tu publikujemy propozycje rozwiązań>>>

Matury bez części ustnej

Poza obowiązkowym pisemnym egzaminem z polskiego maturzyści muszą przystąpić do jeszcze dwóch obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka obcego i z matematyki.

Ponadto muszą przystąpić do co najmniej jednego pisemnego sprawdzianu z wybranego przedmiotu - maksymalnie zaś mogą zdecydować się na 6 takich egzaminów. Sprawdziany z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.

W tym roku - w związku z pandemią koronawirusa - decyzją ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego nie odbędą się obowiązkowe matury ustne. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.