O godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. O godz. 14 zmierzą się z językiem polskim na poziomie rozszerzonym. Po egzaminach będziemy publikować arkusze i propozycje odpowiedzi.

Matura 2019. Dziś egzamin z języka polskiego / Tytus Żmijewski / PAP

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić jeszcze do maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.



Maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.



Matura 2019: Terminy egzaminów

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.



Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego będzie 14 maja, z rosyjskiego - 16 maja, z francuskiego - 17 maja, z hiszpańskiego - 21 maja, z włoskiego - 22 maja, z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) - 23 maja, a z języków regionalnych: z łemkowskiego - 22 maja i z kaszubskiego - 23 maja.



9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z filozofii; 10 maja: rano - z biologii, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 13 maja: rano - chemii, po południu - z informatyki; 15 maja: rano - z geografii, po południu - z historii sztuki; 20 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z historii, 23 maja - po południu - z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).

Matura 2019: Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.



Matura 2019: Najczęściej wybierane przedmioty

Język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników, przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 44,2 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy - 31,7 proc., trzy - 19,9 proc., cztery - 3,7 proc., pięć - 0,4 proc. i sześć - 0,1 proc.



Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go ponad 154,9 tys. maturzystów, czyli 57,5 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia - zdawać ją chce 71,6 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.



Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 61,4 tys. osób, czyli 22,8 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 56,4 tys. osób, czyli 21 proc. abiturientów.



Na kolejnych miejscach są: biologia - 47,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,7 proc. zdających), chemia - 26,5 tys. osób (9,8 proc.), fizyka - 20,9 tys. (7,8 proc.), historia - 20,1 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie - 20 tys. osób (7,4 proc.), informatyka - 8,2 tys. osób (3 proc. zdających) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 6,6 tys. (2,5 proc.). Historię sztuki chce zdawać 3 tys. tegorocznych absolwentów, język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 2,1 tys., filozofię - 1,5 tys.