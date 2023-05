Punktualnie o godzinie 9 ponad 270 tys. tegorocznych maturzystów przystąpi do pierwszego w tym roku egzaminu dojrzałości. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich abiturientów. Jak co roku, RMF FM towarzyszyć będzie Wam w maturalnych zmaganiach. Arkusze egzaminacyjne i przykładowe odpowiedzi będziemy publikować w naszym raporcie specjalnym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Maturzyści, przed Wami egzamin dojrzałości. RMF FM jak co roku towarzyszyć Wam będzie w maturalnych zmaganiach. Arkusze egzaminacyjne i przykładowe odpowiedzi będziemy publikować w naszym specjalnym raporcie >>>MATURA 2023<<<

Zaledwie kilkadziesiąt minut dzieli tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia od pierwszego egzaminu maturalnego. O godzinie 9 rozpocznie się pisemny test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to jeden z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów.

Pisemny egzamin z języka polskiego w nowej Formule 2023 potrwa zdecydowanie dłużej niż dotychczas. Uczniowie na rozwiązanie zadań będą mieli aż 240 minut, czyli dokładnie cztery godziny. Do tej pory na napisanie matury przeznaczone było 170 minut. I właśnie tyle czasu będą miały osoby zdające starą maturę, w Formule 2015, głównie absolwenci 3-letnich liceów, 4-letnich techników i szkół branżowych II stopnia.

Czego spodziewać się na maturze z języka polskiego?

Matura z języka polskiego w Formule 2023 wzbudziła wiele kontrowersji. Nie tylko z powodu egzaminu ustnego, który wraca po spowodowanej pandemią Covid-19 przerwie. Egzamin pisemny z języka polskiego zmienił się dodatkowo przez zmiany w podstawie programowej.

Arkusz CKE podzielony jest na trzy części: język polski w użyciu, tekst historyczno-literacki i wypracowanie.

Uczniowie na egzaminie mogą spodziewać się zadań typu prawda/fałsz, krótszej wypowiedzi pisemnej, pisania notki syntetyzującej, zadań na dobieranie, zadań sprawdzających znajomość środków językowych, długiej wypowiedzi pisemnej.

Maturzyści muszą pamiętać, żeby na egzamin zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem i dowód osobisty. Nie wolno mieć ze sobą żadnych pomocy naukowych, a uczniowie zdający egzamin w Formule 2023 - nie mogą również korzystać ze słowników.

Warto też pamiętać o wyłączeniu telefonu komórkowego. Dzwoniąca komórka może doprowadzić nawet do przerwania egzaminu i usunięcia ucznia z sali.

Język polski i co dalej?

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna maturalny maraton. W kolejnych dniach testy rozpoczynać będą się o godzinie 9 i 14.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja, a egzaminów ustnych do 10 do 23 maja.

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2023.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023

4 maja (czwartek) rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.



5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Maturalna woda od RMF FM

4 i 5 maja ekipa RMF FM ruszy w Polskę ze specjalną "maturalną wodą", która da Wam przypływ żółto-niebieskiej energii! Pojawimy się w wybranych szkołach w różnych miastach, żeby wesprzeć naszych dzielnych maturzystów tuż przed pierwszymi egzaminami.

Reporterzy RMF FM zrobią Wam ekspresową powtórkę, a ich pomocnicy dostarczą Wam wodę o, jak niektórzy mówią, magicznych właściwościach! Dostarczymy Wam również szczęśliwe długopisy RMF FM, które są gwarantem udanego egzaminu. Wypatrujcie nas w swojej okolicy i pamiętajcie - cała ekipa RMF FM trzyma za Was kciuki!