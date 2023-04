Przed nami matury 2023, a więc czas zwiększonego stresu u uczniów, ale także u ich rodziców. Z tego powodu odwiedziliśmy z mikrofonem psychologa, aby podpytać o to, jak ze stresem walczyć i jak go pokonać na kilka dni przed egzaminami.

Rozmowa z psycholog Eweliną Opalko cz.1 Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl / rmf24.pl

Renata Gaweł, rmf24.pl: Czy maturzyści powinni się uczyć do ostatniej chwili?

Ewelina Opalko, psycholog kliniczny, psychoterapeuta: Myślę, że to są kwestie bardzo indywidualne, natomiast uważam, że takie uczenie się dosłownie do ostatniej chwili nie sprzyja efektywnemu uczeniu się. Z uwagi na to, że poziom napięcia emocjonalnego, stresu jest tak wysoki, że po prostu wydaje mi się, że trudno w takim stanie wiedzę przyswajać, po prostu.

Przed nami majówka, czy według Pani to dobry pomysł, aby wyjechać i zrelaksować się przed maturą?

Myślę, że zdecydowanie majówka jest dobrym czasem na odpoczynek i trzeba ją wykorzystać przed maturą. Nauka do matury to jest cały proces, to nie jest tak przecież, że maturzyści się uczą przez tydzień przed egzaminem. Ja sądzę, że ci, którzy się uczą do matury, przygotowują się już od dawna i ten odpoczynek jest konieczny po to, żeby zredukować napięcie i zmienić otoczenie. Zmiana otoczenia rodzi zmianę perspektywy, daje taką możliwość oddechu. Poza tym, jeżeli spędzamy ją w miłym towarzystwie, w towarzystwie swoich przyjaciół czy w aktywnościach, które lubimy, to uważam, że jest to bardzo sprzyjające, i że trzeba to wykorzystać.

Są tacy jednak, którzy uczą się do ostatniej chwili. Proszę powiedzieć, przez ile godzin mózg jest w stanie efektywnie przyjmować wiedzę, czyli jak często robić sobie przerwy?

Ważne jest to, żeby podzielić materiał do nauki adekwatnie do swoich możliwości uwagowych, do koncentracji uwagi. Generalnie zaleca się najbardziej, że optymalny czas nauki to jest taki blok 25 minutowy z 5 minutową przerwą, a później takie cztery bloki można sobie wykonać i zrobić dłuższą przerwę, która na przykład mogłaby być spacerem - czyli oddech, dotlenienie, porozmawianie z kimś fajnym, wyjście na rower, zjedzenie czegoś np. lodów.

Rozmowa z psycholog Eweliną Opalko cz.2 Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl / rmf24.pl

Czego absolutnie unikać w tych ostatnich dniach przed maturą?

Ja myślę, że to, czego należy unikać to chaosu i rozproszenia, czyli np. dodatkowych sytuacji, które nas destabilizują i stresują czy ludzi, którzy jakoś wpływają na nas nieprzyjaźnie. Należy też unikać takiego wmawiania sobie, że nic nie potrafię, albo, że na pewno nie zdam, ponieważ to jest takie nastawianie się negatywne. A przecież wiadomym jest, czy wydaje się, że jeżeli młodzież się uczy w całym procesie do tej matury, to że nie jest tak, że nic nie umie, to jest takie niepotrzebne napędzanie sobie lęku i napięcia.

Proszę powiedzieć, jak w tej całej stresującej sytuacji mogą pomóc rodzice? Jak wspierać ?

Należy przede wszystkim zachowywać taką atmosferę spokoju w domu. To znaczy bez presji na syna czy córkę, bez pytań czy się uczyłeś, czy się nauczyłeś, czy już wiesz? A może cię przepytam? Nie robimy takiej nagonki, takiej presji. Myślę, że powinniśmy też unikać konfliktów w tych dniach przed maturą. Rodzice muszą jakoś spróbować pomieścić swoje emocje i swój stres po to, żeby dziecko mogło mieć przestrzeń do tego, żeby samemu się wyciszyć albo jeszcze uczyć. Najlepszym wsparciem dla dziecka jest powiedzenie mu, że "słuchaj, uczyłaś się tak długo, że jestem przekonana, że wiele wiesz i wystarczająco, a cokolwiek by się nie działo, to i tak będziemy przy Tobie".

Na koniec chciałam zapytać o takie LAST MINUTE maturzysty. Jak sobie pomóc kiedy wstajemy rano i mamy ściśnięty ze stresu żołądek czy kręci nam się w głowie. Co można zrobić w ostatniej chwili? Jest na to sposób?

Ja dalej będę przekonywać, żeby się nie skupiać na lęku. To znaczy ściśnięcie brzucha to tak naprawdę jest objaw lęku, objaw wysokiego stresu, tak naprawdę stanu lękowego, więc przede wszystkim to, co możemy zrobić, to oddychać głęboko, oddychać przeponą, skupiać się na tym, żeby się tak zebrać, zamiast poddawać temu, że "Boże, jak się boję, bo się nie uda", czyli, że zbieramy siebie, nawiązujemy ze sobą samym kontakt poprzez oddech. Ważne jest to, żebyśmy spróbowali cokolwiek zjeść, żebyśmy mieli jakiś rodzaj energii. Należy też zadbać o higienę snu przed samą maturą, żeby organizm też był w miarę możliwie wypoczęty.

Dziękuję bardzo za te wszystkie wskazówki. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów oczywiście.

Wszystkiego dobrego! Trzymam kciuki!