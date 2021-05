Trwa majowy maraton egzaminacyjny: dzisiaj maturzyści zmierzą się z królową nauk – matematyką. Sprawdzian rozpocznie się o godzinie 09:00, a tuż po jego zakończeniu opublikujemy na RMF24 arkusze zadań i propozycje rozwiązań! Specjalnie dla Was maturalne zadania rozwiąże podczas transmisji na żywo Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum w Węgorzewie.

Po zakończonym egzaminie z matematyki znajdziecie rozwiązania na RMF24.pl!

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś o 9.00. Po jego zakończeniu, opublikujemy zarówno arkusze z zadaniami, jak i rozwiązania.

Tuż po godzinie 14.00 będziecie mogli śledzić, jak Tomasz Wierzchowski, matematyk z liceum w Węgorzewie, rozwiązuje zadania maturalne na żywo! Transmisja pojawi się na naszej stronie.

Matura w dobie pandemii

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się we wtorek 4 maja testem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przebiegł spokojnie. Pomimo fałszywych e-maili o rzekomych zagrożeniach bombowych, które rozesłano do niektórych szkół na terenie kraju, egzamin maturalny został przeprowadzony w każdej szkole - informowała we wtorek rzeczniczka resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.



Dziś maturzyści sprawdzani będą z matematycznej wiedzy. Ostatni z obowiązkowych egzaminów czeka ich w czwartek 6 maja - będzie to język angielski.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja, sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 19-21 maja: terminy tych drugich każda szkoła ustalała we własnym zakresie.

W tym roku maturzyści wyjątkowo nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.