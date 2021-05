Większość maturzystów czeka dzisiaj ostatni obowiązkowy egzamin maturalny: test z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zmagania rozpoczną o 09:00, a tuż po 14:00 na RMF24 opublikujemy arkusze zadań i odpowiedzi!

Uczennica podczas egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Poza obowiązkowymi egzaminami z polskiego i matematyki na poziomie podstawowym, z którymi maturzyści mierzyli się w ostatnich dwóch dniach, każdy absolwent liceum czy technikum musi przystąpić do jeszcze jednego obowiązkowego, pisemnego sprawdzianu, również na poziomie podstawowym: z języka obcego.

Dzisiaj o 09:00 zasiądą do niego ci, którzy wybrali język angielski.

Tuż po godzinie 14:00, kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze zadań, zamieścimy je również na naszych stronach. Sukcesywnie publikować będziemy także propozycje odpowiedzi opracowywane przez współpracujących z nami nauczycieli!

Matura 2021. Zobacz arkusze i propozycje odpowiedzi z polskiego

Egzaminacyjny maraton rozpoczął się we wtorek 4 maja obowiązkowym sprawdzianem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny: mogli zdecydować się na rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub na analizę tekstu poetyckiego.

W rozprawce musieli wypowiedzieć się na temat tego, czy ambicja ułatwia osiąganie celu - i tutaj punktem wyjścia do rozważań była "Lalka" Bolesława Prusa - albo ocenić, czy miasto jest dla człowieka dobre czy złe: tutaj punktem wyjścia był fragment "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta.

Maturzyści mogli również zdecydować się na analizę wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, z którymi tuż po sprawdzianie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, oceniali egzamin z polskiego jako "raczej łatwy". Wielu wyczekiwało tematu związanego właśnie z dziełem Prusa.

"Była ‘Lalka’! Tak się podekscytowałem, że napisałem - myślę - świetnie. (...) Test na pewno nie był trudny, rozprawka tym bardziej" - usłyszała nasza dziennikarka od maturzystów z Sosnowca.

Matura 2021. Zobacz arkusze zadań i rozwiązania z matematyki

Drugiego dnia maturalnych zmagań uczniowie zmierzyli się z królową nauk: matematyką, oczywiście na poziomie podstawowym.

Po egzaminie zdający z liceum ogólnokształcącego w mazowieckim Pruszkowie zgodnie przyznawali w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że matura nie była trudna: sprawiła im mniej kłopotu niż egzamin próbny i sprawdziany z poprzednich lat.

"Prościej niż na maturach z poprzednich lat. Pewnie przez Covid-19. Jestem zadowolony, poszło lepiej, niż się spodziewałem. (...) Było bardzo łatwe, naprawdę. (...) Matura była - jak na poziom podstawowy przystało - dosyć prosta. Łatwiejsza niż próbna - odrobinę, ale łatwiejsza" - mówili naszemu reporterowi.

Matura w dobie pandemii

W tym roku maturzyści wyjątkowo nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Wyniki tegorocznych matur ogłoszone zostaną 5 lipca.