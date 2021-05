Maturalny maraton trwa! Na dziś zaplanowano trzy egzaminy - o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. O 14:00 abiturienci otworzyli arkusze z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Arkusz zadań z biologii publikujemy poniżej!

To już siódmy dzień egzaminów w ramach matury 2021. Dziś abiturienci mierzą się z biologią na poziomie rozszerzonym. To piąty najchętniej wybierany przedmiot maturalny na poziomie rozszerzonym. Popularniejsze były tylko: język angielski, matematyka, język polski i geografia. Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godzinie 9:00.

W trakcie popołudniowej sesji maturzyści przystąpią do egzaminów z języka francuskiego: na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.





Matura 2021: Biologia, poziom rozszerzony - arkusz zadań

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.





Zobacz arkusze maturalne z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego

Tegoroczni maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Większość abiturientów ma już obowiązkową część za sobą: to ci uczniowie, którzy zdecydowali się napisać obowiązkowy sprawdzian z angielskiego. Wcześniej, na inaugurację maturalnego maratonu 4 maja, wszyscy absolwenci zmierzyli się z językiem polskim, a dzień później z matematyką.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało, że w tym roku maturzyści nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Osoba, która zdaje maturę może napisać sprawdziany maksymalnie z sześciu takich przedmiotów.



Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 proc, do trzech - 24,7 proc., do czterech - 5 proc., do pięciu - 0,5 proc., a do sześciu - 0,1 proc.



Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.