Jeszcze dziś, w ostatnim dniu obrad Senat powoła 7-osobową komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Rano decyzję w tej sprawie podjął Konwent Seniorów. Znamy nawet skład komisji.

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka / Albert Zawada / PAP

Wczoraj do godziny 22 do marszałka Senatu spływały kandydatury do komisji.

Senatorowie PiS nie skorzystali z możliwości umieszczenia w niej dwóch swoich przedstawicieli, komisja ma się więc składać wyłącznie z przedstawicieli opozycji wobec rządu.

W komisji mają zasiąść: wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka i senatorowie Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech Konieczny, Krzysztof Kwiatkowski, Aleksander Pociej, Sławomir Rybicki i Kazimierz Ujazdowski.

W dużym stopniu są to ci sami politycy, którzy byli członkami kończącej pracę komisji badającej przypadki inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.

Zastanawiające jest, jak komisja złożona z senatorów zamierza cokolwiek zdziałać, skoro do wyborów zostało 37 dni. Nie wiadomo też, komu miałaby złożyć sprawozdanie ze swojej pracy, skoro dziś ostatni dzień obrad Senatu X kadencji.