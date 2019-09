10 nowoczesnych komputerów, nowe pomoce naukowe i wygodne meble - to tylko niektóre z nowości, jakie dzięki naszemu charytatywnemu projektowi Lepsze Jutro z RMF FM pojawiły się w szkole podstawowej w Janczowej niedaleko Nowego Sącza. Dzisiaj w ramach wielkiego finału tegorocznej edycji naszej akcji otworzyliśmy tam supernowoczesną pracownię matematyczno-informatyczną!

Przyszedł czas na finał tegorocznej edycji naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Po wizycie w Prawiednikach na Lubelszczyźnie, gdzie wyposażyliśmy miejscową podstawówkę w supernowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną , dzisiaj jesteśmy w Janczowej niedaleko Nowego Sącza, gdzie w Szkole Podstawowej im. świętej Kingi uroczyście otworzyliśmy salę matematyczno-informatyczną!

Niezbędny sprzęt został przywieziony do Janczowej już 29 sierpnia - by dzieci mogły jak najszybciej zacząć z niego korzystać. A lista jest długa!

Do pracowni trafiły nowe meble, w tym wygodne krzesła i biurka. Obok stanęła przeszklona szafa, a w niej znalazły się trójwymiarowe bryły geometryczne. Są gry matematyczne i matematyczne domino oraz karty edukacyjne.

Jest również to, na co wszyscy czekali najbardziej: nowoczesny sprzęt! Od teraz uczniowie z Janczowej mają do dyspozycji komputery stacjonarne i laptopa, urządzenie łączące funkcje drukarki, skanera i ksero oraz interaktywny, dotykowy monitor.

Tuż przed godziną 10:00, na którą zaplanowane było uroczyste otwarcie nowej pracowni, przed jej drzwiami zebrało się kilkadziesiąt osób: uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Tych pierwszych reporter RMF FM Michał Dobrołowicz pytał o to, jak zapamiętali salę przed wakacjami - i jak podoba im się jej nowa odsłona. Od jednej z uczennic usłyszał, że poprzednia pracownia "na pewno nie była taka uniwersalna, jak pewnie będzie teraz", od jednego z uczniów - że "stare meble były poniszczone, a teraz wszystko jest nowiutkie".

Chwilę po 10:00 dokonaliśmy oficjalnego przecięcia żółto-niebieskiej wstęgi!



Dziesięć całkiem nowych, supernowoczesnych komputerów to dla nas jest niesamowity prezent. Nowe meble, krzesła i pomoce do matematyki - cieszyła się dyrektor szkoły Sylwia Zwolennik, kiedy sprzęt został przewieziony do placówki.

Lepsze Jutro z RMF FM: Do podstawówki w Janczowej przyjechał nowoczesny sprzęt! Józef Polewka /RMF FM

O zaletach interaktywnego monitora opowiadał nam zaś Piotr Grzegorzek z firmy Nowa Szkoła, która pomaga Radiu RMF FM w akcji Lepsze Jutro: Nowość na rynku. Hit. Taki potężny tablet w zupełności zastępuje tablice nie tylko kredowe, ale też te multimedialne.

Sprzęt komputerowy nie z tej epoki

Do tej pory - jak mówiła nam dyrektor szkoły im. świętej Kingi - w placówce brakowało pracowni informatycznej z prawdziwego zdarzenia, brakowało również podstawowego wyposażenia.

Meble wymagają wymiany, ławki i biurka są poobdzierane. Dzieci najlepiej się uczą, jeżeli działają, jeżeli coś przekładają, jeżeli same potrafią coś zrobić - to jest dla dzieci najlepsza nauka. Staramy się kupować uczniom różne pomoce naukowe, ale na sprzęt nam niestety nie starcza - relacjonowała Sylwia Zwolennik.

"Sprzęt komputerowy już nie z tej epoki"... Tak było w szkole w Janczowej, zanim zawitało tam Lepsze Jutro z RMF FM Józef Polewka /RMF FM

Właśnie ona wysłała zgłoszenie do naszego charytatywnego projektu.

Napisałam zgłoszenie do RMF FM na początku września. Odzew był po kilku miesiącach. Byłam bardzo zaskoczona - ­wspominała.

W zgłoszeniu dyrektor podkreśliła, że "marzenie to pracownia informatyczno-matematyczna". W tej sprawie ośmielamy się prosić Kapitułę Redakcji RMF FM. Byłby to fantastyczny prezent dla dzieciaków z małej Szkoły w Janczowej z okazji jubileuszu Szkoły. Liczę na Państwa przychylność i życzliwość. Obecna sala komputerowa składa się z kilku starych komputerów. Stawiamy na rozwój! Liczymy na Waszą pomoc - pisała.



"Pomyślałam sobie: dlaczego nie w Janczowej? I napisałam!". Dyrektor Sylwia Zwolennik o zgłoszeniu swojej podstawówki do projektu Lepsze Jutro z RMF FM Józef Polewka /RMF FM

Nowoczesne pracownie dla pięciu szkół w całej Polsce

W tegorocznej, piątej już edycji naszej charytatywnej akcji - podobnie jak w roku 2017 - wspieramy szkoły: wspólnie z partnerem projektu, firmą Nowa Szkoła, wyposażamy je w supernowoczesne pracownie dydaktyczne.

W piątek w Prawiednikach na Lubelszczyźnie oddaliśmy do użytku pracownię biologiczno-chemiczną. Dzisiaj przyszedł czas na wizytę w Janczowej, a na finał naszej akcji czekają jeszcze śląskie Zajączki Drugie, gdzie powstaje pracownia historyczno-humanistyczna, Czerników w Łódzkiem, gdzie dzieci dostaną do dyspozycji pracownię informatyczną, i wielkopolskie Wapno, gdzie miejscowa podstawówka zyska pracownię językową!

Lepsze Jutro zaczęło się cztery lata temu...

Nasz charytatywny projekt Lepsze Jutro z RMF FM wystartował w 2015 roku w Szydłowcu: wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza i pięciorga jego dzieci, które wychowuje samotnie.

Rok później nasza akcja zawitała do czterech miejsc w Polsce: w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, Zagórzu na Podkarpaciu, Krzczonowicach w Świętokrzyskiem i w Olsztynie stworzyliśmy dla najmłodszych strefy edukacyjne, place zabaw i ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu.

W roku 2017 po raz pierwszy skupiliśmy się na szkołach . Dzięki naszej pomocy 5 placówek - w Kluczborku, Raciechowicach, Bukowinie, Morągu i Boguszowie-Gorcach - zyskało supernowoczesne pracownie przedmiotowe.

Pod koniec roku natomiast Lepsze Jutro z RMF FM zawitało do Dębowca: przy wsparciu naszego Radia mieszkający tam pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, dzięki któremu ich pasja mogła stać się zajęciem przynoszącym dochód.



Rok temu w ramach naszego projektu przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce, gdzie wyposażyliśmy ponadto trzy sale szkoleniowo-edukacyjne, a w Wieliczce pod Krakowem stworzyliśmy ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci.

Trzecią odsłoną zeszłorocznej edycji był natomiast pakiet edukacyjno-rozrywkowy, który przygotowaliśmy dla podopiecznych placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia. W ramach pakietu zorganizowaliśmy 12 wycieczek do wyjątkowych miejsc w różnych zakątkach kraju, połączonych ze spotkaniami z interesującymi ludźmi, zwiedzaniem, wyjściami do teatru, opery czy kina. Dzieci odwiedziły Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin, Sierpc, Gniezno i Solec Kujawski: RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ! >>>>

Działamy dalej!

Projekt Lepsze Jutro z RMF FM będziemy realizować także w następnych latach. Jeśli więc znacie osobę, instytucję, placówkę, która Waszym zdaniem zasługuje na Lepsze Jutro - opowiedzcie nam o niej! Wystarczy, że wypełnicie ten krótki formularz >>>>

Czekamy na Wasze zgłoszenia!