Czas na ostatni przystanek naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Tym razem konwój zatrzymuje się w wielkopolskim Wapnie, gdzie w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza urządzimy nowoczesną pracownię językową.

Wapno to jedna z najmniejszych gmin w Polsce, gdzie żyje około 3 tysięcy mieszkańców. Jeden z nich, pan Janusz, opisał nam sytuację tamtejszej szkoły podstawowej.

Cytat "W szkole uczy się średnio 250-270 uczniów języka angielskiego i niemieckiego, a nie ma żadnej pracowni językowej. Rodzice wspierają szkołę w remontach klas ale brakuje ok. 30-35 tys. zł na wyposażenie takiej pracowni. Nie ma takich pieniędzy również w budżecie Gminy, która dopłaca do budżetu szkoły i przedszkola ok. 1 mln zł (25-30%). Być może dzięki takiej pracowni udało by się poprawić wyniki nauczania i egzaminu z języka angielskiego. Dodam, że szkoła prowadzi również kursy j. angielskiego dla mieszkańców (z wykorzystaniem grantów i funduszy unijnych). Część naszych mieszkańców wyjeżdża do pracy w innych miejscowościach oraz za granicę. Lepsza znajomość języków obcych zdecydowanie poprawiła by ich konkurencyjność na rynku pracy" pan Janusz

Nie mogliśmy pozostać obojętni na taką prośbę i podjęliśmy decyzję, że to właśnie w tej szkole odmienimy los uczniów i damy im szansę na lepsze jutro!

Gdy mamy wyjazdy za granicę, to wtedy angielski musi być bardziej podszlifowany, żebyśmy mogli się dogadać pytając o drogę do jakiegoś miejsca, też do samego używania internetu. Nie rozmawiamy tylko z Polakami, ale z ludźmi z innych krajów, z którymi posługujemy się językiem angielskim - mówi jeden z uczniów szkoły.

O trudnych warunkach mówi też nauczycielka angielskiego. Na dzień dzisiejszy baza dydaktyczna nie jest za bardzo rozbudowana. Dysponujemy podstawowymi materiałami - tablica z tradycyjną kredą. Nie mamy też w klasie tablicy multimedialnej czy projektora, ani laptopa. Nie mamy głośników, więc nagrania są puszczane tylko z komputera. Dzieci prowadząc dialogi w języku angielskim nie słyszą siebie nawzajem - zauważa pedagog.

Pięć supernowoczesnych pracowni dla pięciu szkół w Polsce

W naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM pomogliśmy czterem szkołom w całej Polsce. W Prawiednikach na Lubelszczyźnie zmodernizowaliśmy salę geograficzno-biologiczno-chemiczną . W Janczowej w Małopolsce urządziliśmy nowoczesną pracownię matematyczną , w Zajączkach Drugich na Śląsku zadbaliśmy o odpowiednie warunki do nauki dla pasjonatów przedmiotów humanistycznych , a w Czernikowie w województwie łódzkim wyposażyliśmy pracownię językową .

Piąta odsłona naszej akcji

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM / RMF FM

To już piąta odsłona naszej charytatywnej akcji, w której spełniamy marzenia! W poprzedniej edycji w ramach naszego projektu przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce, gdzie również wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne.

Drugim miejscem, gdzie zawitał nasz żółto-niebieski konwój charytatywny była Wieliczka pod Krakowem, gdzie przygotowaliśmy ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Trzecią odsłoną zeszłorocznej akcji był pakiet edukacyjno-rozrywkowy, który zorganizowaliśmy dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia. W jego ramach zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim. [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]



W tym roku powróciliśmy do idei wyposażania szkolnych pracowni. Ten pomysł powstał już w 2017 roku, kiedy wyremontowaliśmy sale lekcyjne w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w Morągu na Warmii i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Dzięki RMF FM szkoły otrzymały profesjonalnie wyposażone supernowoczesne pracownie przedmiotowe. [WIĘCEJ O EDYCJI NASZEJ AKCJI Z 2017 PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]



Dodatkowo 2 lata temu pomogliśmy panu Zbigniewowi w Dębowcu, budując dla niego i jego syna warsztat stolarski.

W 2016 roku odmieniliśmy natomiast życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach. [TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>]

Projekt corocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM powstał w 2015 roku. Wtedy to w Szydłowcu radio wybudowało dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.

Nasza inicjatywa wzbudziła wówczas mnóstwo pozytywnych reakcji! Do naszej redakcji napłynęło wiele listów i sygnałów z prośbą, by nie poprzestawać na jednorazowej akcji. Dlatego też stworzyliśmy charytatywny projekt "Lepsze Jutro z RMF FM".

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w następnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują naszego wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.