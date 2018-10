Wycieczka do największego ogrodu zoologicznego w Polsce to druga odsłona całorocznego programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM przygotowaliśmy dla wychowanków Domu Dziecka w Inowrocławiu. Zaczęliśmy miesiąc temu w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim. W listopadzie kolejny punkt programu.

W tym roku w ramach akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM wspieramy m.in. dzieci i młodzież z domu dziecka w Inowrocławiu. W zgłoszeniu przesłanym do naszej redakcji pani Małgosia prosiła o zorganizowanie podopiecznym z tamtejszej placówki wyjścia do kina lub restauracji . My postanowiliśmy przygotować dla nich całoroczny program takich edukacyjno-rozrywkowych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi czy wyjść do teatru. Dziś przed nimi wyjazd do Gdańska.

Dzieciaki już nie mogą się doczekać. I to nie tylko te najmłodsze - mówiły nam o poranku, tuż przed wyjazdem do Gdańska wychowawczynie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Inowrocławiu. Zobaczyć zoo to ich marzenie - przyznawały. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i uda nam wspaniale spędzić czas w zoo - zaznaczyły.

W Gdańsku autokar z dziećmi i młodzieżą powinien być przed południem, bo już na 11:00 przedstawiciele ogrodu zoologicznego zaplanowali dla nich pokaz karmienia fok.

Chwilę później dzieciaki czeka nie lada atrakcja: zwiedzanie całego ogrodu z przewodnikiem i mała podróż Kolejką Retro. Podczas przejażdżki będą mogli podziwiać najpiękniejsze zakątki zoo, zamieszkałe przez wiele egzotycznych gatunków zwierząt. W gdańskim zoo jest ich ponad setka!

Kolejną zaplanowaną atrakcją będzie spotkanie z orangutanami, małpami człekokształtnymi, których środowiskiem naturalnym są wilgotne lasy równikowe wyspy Borneo. Orangutan jest największym i najcięższym ssakiem prowadzącym nadrzewny tryb życia. Samiec może osiągnąć wagę 90 kg.

Takich ciekawostek z życia orangutanów wychowankowie domu dziecka z Inowrocławia z pewnością poznają więcej, gdyż pokaz połączony będzie z miniwykładem w ramach kampanii Ocalmy Orangutany.

Liczebność tego gatunku z powodu niszczenia lasu, głównie pod plantacje oleju palmowego, nielegalnego handlu i polowań, drastycznie się zmniejsza.

Po obiedzie dzieciaki czeka jeszcze projekcja filmu na temat ochrony gatunków oraz zajęcia edukacyjno-rozrywkowe.

Mamy nadzieję, że wizyta w Gdańsku zapadnie im w pamięci równie mocno, jak ta w Warszawie. Pod koniec września wychowankowie domu dziecka w Inowrocławiu spędzili bardzo intensywny dzień w stolicy . Najpierw odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, a potem spotkali się z małżonką Prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą.

Wizyta w Pałacu Prezydenta trwała ponad dwie godziny. Na pamiątkę wspólnego spotkania podopieczni ośrodka otrzymali prezent - szkolną wyprawkę, m.in.: plecaki szkolne, piórniki, długopisy, kubki oraz kolorowanki i puzzle.

W następnych miesiącach z pewnością nie zabraknie atrakcji sportowych, bo dzieci z tego domu są pod tym względem wyjątkowo utalentowane. Uczestniczą w różnych zawodach sportowych zarówno w szkole, jak i po za nią. Największym osiągnięciem było wzięcie udziału dwóch dziewczynek - Kingi i Oliwki - w Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".

Lepsze Jutro z RMF FM. Zaczęliśmy trzy lata temu...

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu. Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza, samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później - odmieniliśmy życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce (w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, w Zagórzu na Podkarpaciu, w Krzczonowicach w Świętokrzyskiem oraz w Olsztynie) dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W 2017 roku postawiliśmy na przyszłość i młodych. Dzięki temu pięć szkół w różnych regionach kraju otrzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! Wraz z żółto-niebieskim Radiem pojawiły się one w szkołach w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku.

Pod koniec roku Lepsze Jutro z RMF FM zawitało natomiast do Dębowca: przy wsparciu naszego Radia pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski, dzięki któremu z pasji mogą uczynić zajęcie, które pomoże utrzymać rodzinę!

W tym roku projekt Lepsze Jutro z RMF FM realizujemy w trzech miejscach:

- w Bogdanówce w Małopolsce , gdzie w remizie Ochotniczej Staży Pożarnej wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy salę szkoleniową oraz dwa pomieszczenia edukacyjno-zabawowe;

- w Wieliczce pod Krakowem, gdzie powstanie ogród sensoryczny na świeżym powietrzu przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci;

- oraz w Inowrocławiu. Dla dzieci z jednego z tamtejszych rodzinnych domów dziecka przygotowaliśmy całoroczny pakiet edukacyjno-zabawowy.