Przemysław Czarnek, który ma zostać nowym ministrem edukacji i nauki, od jutra będzie zatrudniony jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O awansie zdecydował w sierpniu poprzedni rektor uczelni, mimo toczącego się postępowania dyscyplinarnego w sprawie wypowiedzi Czarnka o LGBT. Chodzi o zdania: "Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym". Uczelnia odcięła się od tych słów, a polityk tłumaczy teraz, że „ludzie LGBT to ludzie, a ideologia LGBT to ideologia”. To nie jedyne kontrowersyjne poglądy polityka. Przemysław Czarnek uważa, że rodzice – w określonych warunkach – mają konstytucyjne prawo do zadawania kar cielesnych swoim dzieciom.

