W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej po raz kolejny zebrało się kierownictwo partii, by dyskutować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński / PAP/Paweł Supernak /

W spotkaniu uczestniczą: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wiceprezesi PiS Adam Lipiński oraz Antoni Macierewicz, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Według szefa Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego na spotkaniu mają być analizowane odpowiedzi lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry na warunki otrzymane od PiS dotyczące dalszego trwania koalicji. Kolejne spotkanie Kaczyńskiego i Ziobry miało miejsce w środę wieczorem. Według źródeł PAP rozmowy liderów PiS i SP "idą w dobrym kierunku, ale nie można powiedzieć, by już zostało zawarte porozumienie".



Źródło PAP zbliżone do rządu przekazało, że w efekcie negocjacji "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu, będzie uczestniczył w jego posiedzeniach; zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, MON oraz MSWiA". Według Terleckiego "wszystko wskazuje to, że Kaczyński będzie w rządzie, jako wicepremier".



Skład rządu zostanie ogłoszony oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji, a wtedy zostanie już tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji - mówił Terlecki dziennikarzom w Sejmie.



Szef Porozumienia Jarosław Gowin, mówił w czwartek, że "nieporozumienia przechodzą do przeszłości". Jestem przekonany, że w najbliższych dniach zawarta zostanie nowa umowa koalicyjna, w jej konsekwencji powstanie nowy rząd, z nowym programem - mówił.



Oświadczył też, że wszystkie znaki zapytania, które pojawiły się w trakcie debat między Porozumieniem a PiS-em zniknęły. Osiągnęliśmy 100-procentową zgodę co do tego, jak ma wyglądać rola Porozumienia w przyszłym rządzie - powiedział Gowin.