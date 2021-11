"Zmierzamy w kierunku katastrofy klimatycznej, bo nawet w najlepszym scenariuszu średnia temperatura na świecie wzrośnie o 2 stopnie w stosunku do początku epoki przemysłowej" - ostrzegł sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego w Glasgow. Alarmujące wieści przekazał również brytyjski premier Boris Johnson. "Im dłużej nie podejmujemy działań, tym jest gorzej i tym wyższa będzie cena, gdy w końcu katastrofa zmusi nas do działania" - powiedział polityk.

Ostatnie sześć lat od czasu zawarcia porozumienia paryskiego było najbardziej gorącymi w historii (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Głównym celem rozpoczętej w niedzielę konferencji klimatycznej w Glasgow jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 r., gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalono wówczas, że wszystkie strony będą "kontynuować wysiłki" w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu "znacznie poniżej" 2,0 st. C.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przemówieniu otwierający szczyt liderów na konferencji klimatycznej nawiązał do filmów o Jamesie Bondzie. Polityk opisał sceny, w których agent 007 jest przywiązany do jakiegoś urządzenia mającego spowodować jego śmierć i zastanawia się, który przewód odłączyć, by się uratować.

Znajdujemy się, moi drodzy globalni przywódcy, mniej więcej w tym samym położeniu, co James Bond. Tragedia polega na tym, że to nie jest film, a urządzenie zagłady jest prawdziwe - mówił Johnson.

Sześć najgorętszych lat

W przemówieniu wygłoszonym podczas szczytu liderów w czasie odbywającej się w Glasgow konferencji klimatycznej COP26 sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres wskazał z kolei, że ostatnie sześć lat od czasu zawarcia porozumienia paryskiego było najbardziej gorącymi w historii.



Wciąż zmierzamy w kierunku katastrofy klimatycznej - powiedział Guterres, dodając, że "porażka nie jest opcją", ale "wyrokiem śmierci" dla wielu krajów rozwijających się.

Stoimy w obliczu chwili prawdy, szybko zbliżamy się do punktów krytycznych - podkreślił.



Nauka daje jasną odpowiedź, wiemy, co robić. Najpierw musimy utrzymać przy życiu cel 1,5 st. C - zaznaczył.



Sekretarz generalny ONZ powiedział, że COP26 "musi być momentem solidarności" i wezwał do większego wsparcia dla krajów rozwijających się. Pokreślił, że kraje skupione w grupie G20 "mają większą odpowiedzialność, ponieważ odpowiadają za 80 proc. emisji".

Co się stanie jeśli globalna temperatura wzrośnie o cztery stopnie?

Brytyjski premier ostrzegł natomiast, że wzrost temperatury o dwa stopnie zagrozi dostawom żywności, o trzy stopnie więcej przyniesie więcej szalejących pożarów i cyklonów, a o cztery stopnie oznacza, że "pożegnamy się z całymi miastami".



Ludzkości już dawno odmierzono czas w kwestii zmian klimatycznych. Została minuta do północy i musimy działać już teraz. Jeśli dziś nie podejdziemy poważnie do kwestii zmian klimatycznych, jutro dla naszych dzieci będzie już za późno - mówił brytyjski premier.



Oprócz Johnsona i Guterresa, w centrum konferencyjnym Scottish Event Campus (SEC) są m.in. brytyjski następca tronu książę Karol wraz z żoną, księżną Camillą, prezydent USA Joe Biden, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.