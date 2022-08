Siedem pytań o siódmej siedem: na otwarcie wtorkowego programu w internetowym radiu RMF24 naszym gościem będzie Kamil Wyszkowski, prezes ONZ-owskiej sieci Global Compact Network Poland, od 2009 roku doradca rządów PO-PSL, a od 2016 doradca ministra inwestycji i rozwoju w rządach PiS. Porozmawiamy o tym, czy nasza planeta jest ciężko chora i jak jej pomóc.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Katastrofa klimatyczna to termin, który wszyscy doskonale znamy, albo przynajmniej słyszeliśmy. Niewielu jest jednak w stanie powiedzieć co konkretnie oznacza. Dlaczego tak jest, skoro to tak poważna sprawa? Czy ten problem jest źle komunikowany? A może nie chcemy przyjąć do wiadomości, że z naszą planetą jest źle, bo wiemy, że sami wyrządzamy jej krzywdę?

Te pytania i odpowiedzi padną we wtorkowy poranek o 7:07 w radiu RMF24.