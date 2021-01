Już w przyszłym tygodniu mogą się w Polsce zacząć szczepienia preparatem firmy Moderna, który dziś został warunkowo zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Po ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej szczepionka ma trafić do Polski już w poniedziałek 11 stycznia - dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Preparat Moderny / EPA/Gary Coronado / POOL / PAP/EPA

Jak mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierzowski, pierwsza dostawa powinna wynieść 29 tys. dawek. Połowa dawek, podobnie jak w przypadku szczepionki Pfizera, zostanie odłożona na tzw. drugie szczepienia. Oznacza to, że w przyszłym tygodniu będzie można zaszczepić 14,5 tys. osób.

Preparat Moderny zostanie rozdzielony głównie do Domów Pomocy Społecznej i zakładów opiekuńczych. To dlatego, że warunki przechowywania go są mniej wymagające niż w przypadku szczepionki Pfizera. Szczepionka Moderny przez długi czas zachowuje stabilność w temperaturze minus 20 st. C, dlatego nie wymaga specjalnych urządzeń chłodniczych czy suchego lodu - wystarczy zwykła zamrażarka. Co więcej, po rozmrożeniu preparat zachowuje stabilność przez okres 30 dni w temperaturze od 2 do 8 st. C, czyli można go przechowywać w zwykłej lodówce do miesiąca bez utraty właściwości.

W każdej ampułce preparatu Moderny jest 10 porcji szczepionki. W pierwszym kwartale do Polski ma trafić 800 tys. dawek.

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w środę pozytywną opinię ws. dopuszczenia do obrotu w UE szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Opinia nie jest wiążąca, a ostateczną zgodę na wprowadzenie do obrotu podejmuje Komisja Europejska.



Szefowa KE Ursula von der Leyen napisała w środę na Twitterze, że KE pracuje "na pełnych obrotach", aby szczepionkę zatwierdzić i udostępnić w UE.

Badania nad szczepionką Moderny

Podczas badań klinicznych szczepionki Moderna, wśród 30 tys. uczestników badań 95 uległo zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z czego 90 to osoby, które zamiast szczepionki otrzymały placebo.

Badanie nie wykazało znaczących skutków ubocznych szczepionki, z których większość była "łagodna lub umiarkowana". Najczęstszym efektem ubocznym po pierwszej dawce był ból w miejscu wykonania zastrzyku (2,7 proc.), zaś po drugiej - zmęczenie (9,7 proc.), ból mięśni (8,9 proc.), ból stawów (5,2 proc.) i ból głowy (4,5 proc.). Jak podaje firma, objawy te "były generalnie krótkotrwałe". Co ciekawe, objawy uboczne występowały częściej wśród młodszych pacjentów.

Jak można przeczytać na stronie producenta, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła awaryjne użycie szczepionki dla osób w wieku 18 lat i starszych. Przed zaszczepieniem należy poinformować dostawcę usług szczepienia o wszystkich schorzeniach i stanach, w tym: alergii, gorączce, zaburzeniach krzepliwości krwi i przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych, obniżonej odporności lub przyjmowaniu leków wpływających na układ odpornościowy, ciąży lub planowanej ciąży, karmieniu piersią lub zaszczepieniu inną szczepionką przeciwko Covid-19. Szczepionki Moderna przeciwko Covid-19 nie należy przyjmować, jeżeli wystąpiła poważna reakcja alergiczna po otrzymaniu poprzedniej dawki tej szczepionki lub wystąpiła poważna reakcja alergiczna na dowolny składnik tej szczepionki.

Co jest w szczepionce?

Szczepionka Moderna przeciw Covid-19 zawiera następujące składniki: matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA), lipidy (SM-102, glikol polietylenowy [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol oraz 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), trometaminę, chlorowodorek trometaminy, kwas octowy (ocet), octan sodu i sacharozę (czyli zwykły cukier).

W grudniu firma Moderna zapowiedziała, że rozpocznie badania klinicznej drugiej i trzeciej fazy własnej szczepionki przeciwko Covid-19 wśród nastolatków - w USA byłyby to 3 tys. zdrowych ochotników w wieku 12-18 lat. Badania mają ocenić bezpieczeństwo i skuteczność preparatu oznaczonego symbolem mRNA-1273. Wyniki testów mają być znane wiosną 2021 r.