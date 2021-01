Co najmniej cztery tygodnie planowanego pobytu wcześniaka na szpitalnym oddziale - to warunek, jaki musi być spełniony, aby rodzic dziecka urodzonego przedwcześnie dostał w ramach tak zwanej grupy zero, czyli jeszcze w styczniu, szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Wytyczne w tej sprawie opublikowała dziś krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii.

