Punkty szczepień mają już dostęp do centralnego systemu rejestracji pacjentów i mogą wprowadzać tam konkretne godziny wizyt na szczepienia. Zapisywanie chętnych ma ruszyć pojutrze. W pierwszej kolejności, przypominamy, zapisywać się mogą osoby powyżej 80. roku życia.

System e-rejestracji to kalendarz, który ma wystawić każdy z punktów szczepień. W które dni i o których konkretnych godzinach możliwe jest szczepienie w tym miejscu np. w poniedziałek od 11 do 13 co 15 minut. Ten sam grafik szczepień ma być zapełniany podczas rejestracji na infolinii, a także w danej przychodni oraz przez internet.

Punkty szczepień mają dostęp do e-rejestracji na szczepienia. Jak wygląda system?



Ja wpisuje dane w tym samym systemie, w którym wpisuje infolinia lub pacjent przez Internetowe Konto Pacjenta - tłumaczy dr Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych. I dodaje: Barierą jest limit 30 dawek szczepionki na tydzień dla każdego punktu szczepień.

Możemy ustalić 30 osób jednego dnia i podczas pozostałych dni tygodnia już nie szczepić albo jednego dnia szczepić 6, innego 12 pacjentów. Tak, żeby w tydzień łącznie było ich 30 - wyjaśnia.

Na razie nie ma sensu próba rejestracji osób poniżej 80 roku życia, bo system pozwoli zapisać tylko osoby z odpowiednim PESEL-em i wystawionym w systemie e-skierowaniem.