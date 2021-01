Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło już do Polski. W najbliższych dniach będą wydawane do szpitali - poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że szczepionki przeciw Covid-19 są już przekazywane także do szpitali tymczasowych.

Do Polski dotarło 29 tys. dawek szczepionki Moderny / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Dzisiaj do naszego magazynu przywiezione zostało 29 tys. szczepionek Moderny. Obecnie trwa weryfikacja, czy podczas transportu zostały zachowane odpowiednie temperatury. Po zakończeniu tych czynności, w najbliższych dniach szczepionki będą wydawane zgodnie z zamówieniami szpitali. Bardzo zależy nam na tym, by szczepienia osób z grupy zero przebiegały jak najszybciej i najsprawniej - powiedział szef ARM. Dodał, że kolejna dostawa szczepionek z Moderny spodziewana jest za dwa tygodnie.

Kuczmierowski poinformował, że Agencja szczepionki dostarcza już także do szpitali tymczasowych. Z informacji przekazywanych przez rząd wynika, że szczepienia kadry medycznej uruchomiono w szpitalach tymczasowych: w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i w Katowicach.



W związku z tym, że w wielu szpitalach węzłowych szczepienia są realizowane wolniej niż zakładaliśmy, postanowiliśmy dać medykom możliwość zaszczepienia się w specjalnych punktach w szpitalach tymczasowych. Placówkom tym obecnie przekazywane są szczepionki wyprodukowane przez konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, nie wykluczamy, że trafią do nich także preparaty Moderny. Od poniedziałku ustalamy ze szpitalami, jakie mają zapotrzebowanie i zgodnie z tym będziemy realizować dostawy - powiedział Kuczmierowski.



Kolejna na liście szczepionka AstraZeneca

Szef ARM zwrócił uwagę, że za kilka tygodni do Polski mogą również trafić szczepionki opracowane przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. We wtorek Europejska Agencja Leków (EMA) podała, że otrzymała wniosek o warunkowe dopuszczenie tej szczepionki do użytku i będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie - opinia o szczepionce być może zostanie wydana 29 stycznia.



Przewidujemy, że szczepionki koncernu AstraZeneca będą mogły trafić do Polski w ciągu tygodnia po decyzji EMA o jej dopuszczeniu do użytku - powiedział Kuczmierowski.



Obecnie w UE do użytku zatwierdzone są dwie szczepionki. 21 grudnia 2020 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty, a 6 stycznia 2021 r. - preparat Moderny. Obydwie szczepionki podaje się w dwóch dawkach, w wypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny - 28 dni. Pierwszą substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat, drugą - powyżej 18 lat.