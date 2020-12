Pierwsi politycy zaszczepili się przeciwko Covid-19. W poniedziałek szczepionkę przyjęła senator Alicja Chybicka (Koalicja Obywatelska), dziś do tego grona dołączyli marszałek Senatu Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska) i były marszałek izby Stanisław Karczewski (Prawo i Sprawiedliwość), jak również Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska (Prawo i Sprawiedliwość).

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki i senator Stanisław Karczewski podczas szczepienia na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Szczepienia przeciwko Covid-19 trwają w Polsce od niedzieli. Pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie.

Do grona osób zaszczepionych dołączyli również niektórzy polscy politycy, m.in. senator Alicja Chybicka (Koalicja Obywatelska), ale także marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) oraz były marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS).



Grodzki i Karczewski zostali zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.



Obaj politycy przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna. Obaj zaapelowali też Polaków, by poddali się zabiegowi. Szczepionki, które w tej chwili przychodzą do Polski, to jest najlepsza, najszybsza droga do powrotu do normalnego życia i zatrzymania biegu tej strasznej pandemii - powiedział Grodzki.



Cytat Jesteśmy tu razem z panem marszałkiem Grodzkim po to, żeby namawiać zachęcać i pokazać również, że (...) szczepionki są pewne, że razem, wspólnie mamy dobre zdanie o szczepionkach, bo (...) bardzo wiele chorób zostało zlikwidowanych, a wiele częściowo, albo prawie w całości wyeliminowanych i to chorób bardzo groźnych podkreślał Karczewski. Dodał, że szczepionki to największy sukces medycyny XX wieku

W warszawskim szpitalu MSWiA pielęgniarka koordynująca Klinikę Kardiologii Inwazyjnej MSWiA Marzena Sylwestrzak zaszczepiła także lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę.



Kraska mówił przed szczepieniem, że ma w związku z nim pozytywne emocje. Chyba każdy z nas czekał już na ten moment, kiedy będzie można szczepionkę przyjąć, kiedy możemy myśleć o normalności, o której myślą także wszyscy Polacy - mówił wiceszef Ministerstwa Zdrowia.



Wyraził nadzieję, że przykład jego oraz Kosiniaka-Kamysza przekona Polaków, że warto się zaszczepić, że szczepionka na Covid-19 jest skuteczna, ale przede wszystkim bezpieczna.



Kosiniak-Kamysz nie miał wątpliwości, że zaszczepienie się jest dobrą decyzją. Badania naukowe to potwierdzają - podkreślił. Zaznaczył, że w prace nad szczepionką zaangażowało się wiele ośrodków naukowych na całym świecie - państwa, uniwersytety, firmy farmaceutyczne. Wskazywał, że szczepionka, którą obaj z Kosiniakiem-Kamyszem przyjmują ma 95 proc. skuteczności i jest szczepionką bezpieczną, przeszła wszystkie fazy badań klinicznych.



Lider PSL podziękował pracownikom służby zdrowia za wielomiesięczne zaangażowanie w walkę z pandemią, a także poprosił ich o to, by się zaszczepili. Podkreślił, że zaszczepienie się to kwestia powrotu do normalności, do wolności i kwestia uratowania naszego życia i zdrowia.



"Szczepionka to produkt nowoczesny"

Kraska mówił z kolei, że szczepionka firmy Pfizer i BioNTech na Covid-19 jest produktem nowoczesnym, szczepionką pozbawioną samego wirusa, zwiera tylko fragment łańcucha mRNA, który spowoduje wytworzenie przez organizm białka podobnego do białka wirusa a następnie przeciwciał.

Cytat Gdy naprawdę pojawi się niebezpieczeństwo, czyli zakazimy się tym wirusem, mamy gotowe przeciwciała, ale także odpowiedź komórkową, która będzie likwidowała to zakażenie powiedział wiceminister zdrowia

Kraska zaznaczył, że wbrew temu, co mocno podnoszą ruchy antyszczepionkowe, szczepionka nie oddziałuje na kod genetyczny. Zupełnie ten materiał mRNA nie wnika do naszego jądra komórkowego, gdzie znajduje się nasze DNA, więc tego niebezpieczeństwa nie ma. Naprawdę jest to bardzo bezpieczna szczepionka. Namawiam wszystkich, abyśmy ją masowo przyjmowali - powiedział wiceszef MZ.



Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że każde szczepienie również to przeciw Covid-19 jest poprzedzone wywiadem medycznym i badaniem przez lekarza. Chodzi przede wszystkie o to, mówił, by wykluczyć obecność jakiejkolwiek infekcji. Szef PSL zaznaczył, że kandydat do szczepienia podaje też lekarzowi informację dotyczące m.in. alergii oraz wystąpienie w przeszłości wstrząsu anafilaktycznego.



Wskazywał, że było kilka przypadków na świecie od czasu rozpoczęcia szczepień, gdzie wystąpił wstrząs anafilaktycznego. Jak mówił, były to osoby, u których wcześniej po podaniu innych szczepionek tak wstrząs wystąpił. To jest chyba sześć przypadków na świecie, więc bardzo niewiele. Potwierdzam, to bardzo bezpieczna szczepionka, w żaden sposób nie wpływająca na zmiany w naszym genomie - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Hołownia: W naszym narodowym interesie jest, by się zaszczepić

Szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce skomentował w Polsat News lider Polski 20250 Szymon Hołownia.



W naszym narodowym interesie jest, by się zaszczepić, to jest nam wszystkim potrzebne - podkreślił polityk. Rząd tyle rzeczy dotąd zrobił nieudolnie, ale naszym wspólnym interesem jest, by w kwestii szczepień rządowi się udało, od tego zależy nasze życie i zdrowie - dodał.



Lidera Polski 2050 zapytano także o to, któremu z polityków chciałby osobiście podać szczepionkę na Covid-19.

Każdemu bezwzględnie, który chciałby się zaszczepić. To jest w naszym narodowym interesie, żeby się zaszczepić. To jest akt miłości i miłosierdzia. To jest nam po prostu wszystkim potrzebne - odpowiedział.



W związku z tym - dodał - uważa, że "warto wziąć udział we wszystkich akacjach, nawet jeśli miałyby wiązać się z zadaniem dyskomfortu choćby panu prezydentowi (...) lub każdemu innemu politykowi". Nie przeczę jednak, że w niektórych przypadkach czyniłbym to z mniejszą, a w niektórych z większą satysfakcją - dodał.



Pytany, czy kibicuje rządowi w akcji przeprowadzenia szczepień przeciw Covid-19 Hołownia odparł, że: "ma nadzieję, że rządowi uda się przeprowadzić szczepienia".



Cytat Naszym wspólnym interesem jest, by rządowi udało się w tym względzie. Są spory polityczne, partyjne, rząd tyle rzeczy do tej pory robił nieudolnie, że mam nadzieję, że to akurat będzie w stanie zrobić udolnie, bo od tego zależy nasze zdrowie, życie, kondycja, naszych firm, nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci. Strasznie dużo rzeczy od tego zależy powiedział Hołownia

W Polsce trwają szczepienia przeciwko Covid-19

Pierwsza dostawa szczepionki na Covid-19 dotarła do Polski w ubiegły piątek z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw Covid-19.



Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.