"To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię. Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce" - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie i jedna z pierwszych osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 na Litwie. Właśnie dzisiaj w większości krajów Unii Europejskiej ruszyły szczepienia preparatem Comirnaty opracowanym przez firmy Pfizer i BioNTech.

Pracownica szpitala w Budapeszcie otrzymuje dawkę szczepionki przeciw Covid-19 / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

Tuż przed Bożym Narodzeniem Europejska Agencja Leków i Komisja Europejska zatwierdziły szczepionkę przeciw Covid-19 opracowaną przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech.

Szefowa KE Ursula von der Leyen podkreślała wówczas, że wszystkie kraje Unii otrzymają szczepionki w tym samym czasie i na identycznych warunkach, a rozpoczęcie kampanii szczepień zapowiedziała w dniach 27-29 grudnia.

W trzech państwach pierwsze szczepionki podane zostały jednak już 26 grudnia: stało się tak w Niemczech, na Węgrzech i Słowacji.

Niemcy: Pierwszą zaszczepioną przeciw Covid-19 była 101-letnia Edith Kwoizalla

W Niemczech jako pierwsza zaszczepiona została w sobotę 101-letnia pensjonariuszka ośrodka dla seniorów w Halberstadt w Saksonii-Anhalt Edith Kwoizalla. Tego dnia szczepionki otrzymało również około 40 innych mieszkańców domu i 10 zatrudnionych tam pielęgniarek.

Wyjaśniając wcześniejsze rozpoczęcie szczepień, administrator placówki Tobias Krueger stwierdził w rozmowie z dziennikiem "Die Welt", że "każdy dzień oczekiwania to o jeden dzień za dużo".

101 lat ma również pierwsza osoba zaszczepioną przeciwko Covid-19 w Berlinie: to Gertrud Haase, mieszkanka domu opieki Agaplesion Bethanien Sophienhaus, która dawkę Comirnaty otrzymała dzisiaj rano.

Do końca roku do Niemiec dostarczonych ma zostać 1,3 miliona dawek preparatu Comirnaty, a w styczniu: 700 tysięcy dawek tygodniowo.

Zgodnie z rozporządzeniem władz w Berlinie, najpierw zaszczepieni mają być ludzie w wieku powyżej 80 lat i personel szpitali.

Węgry: W niespełna 10-milionowym kraju chęć zaszczepienia się zgłosiło na razie 300 tysięcy ludzi

Pierwsza dostawa szczepionki Comirnaty, jaka dotarła na Węgry, obejmuje 9 750 dawek, co wystarczy do zaszczepienia niespełna 5 tysięcy ludzi.

Jak zapowiedział premier Węgier Viktor Orban: najpierw zaszczepieni zostaną lekarze, pielęgniarki i inni przedstawiciele personelu medycznego. Kolejnym etapem mają być szczepienia masowe.

Władze prowadzą internetową rejestrację chętnych do zaszczepienia się, by móc oszacować, ile dawek szczepionek będzie potrzebnych. We wtorek informowano, że w tym niespełna 10-milionowym kraju zgłosiło się na razie ponad 300 tysięcy ludzi.

Pierwszym zaszczepionym na Słowacji: 60-letni ekspert chorób zakaźnych

Na Słowacji, która podobnie jak Węgry otrzymała w pierwszej dostawie około 10 tysięcy dawek Comirnaty, jako pierwszego zaszczepiono w sobotni wieczór w szpitalu w Nitrze 60-letniego eksperta chorób zakaźnych Vladimira Krcmery'ego.

W dalszej kolejności szczepieniom poddany zostanie personel medyczny szpitali w Bratysławie, Nitrze, Bańskiej Bystrzycy i Koszycach.

Pierwsi zaszczepieni w Czechach to premier i weteranka II wojny światowej

Pierwszym zaszczepionym w Czechach był natomiast premier Andrej Babisz.

Jako druga szczepionkę otrzymała urodzona w 1925 roku na Wołyniu Emilia Rzepikova, która uczestniczyła w II wojnie światowej jako żołnierz I Czechosłowackiego Korpusu Armijnego.

Jak informował wcześniej Andrej Babisz, Czesi zamówili w sumie 8 mln dawek preparatu Pfizer/BioNTech. W ocenie szefa rządu kampania szczepień potrwa 9 miesięcy.

"Dzisiaj Włochy się budzą"

"Mówię to prosto z serca: zaszczepcie się" - zaapelowała do rodaków 29-letnia pielęgniarka z rzymskiego szpitala zakaźnego Clauda Alivernini, która dzisiaj rano zaszczepiona została przeciwko Covid-19 jako jedna z pierwszych osób we Włoszech.

Pielęgniarka otrzymała preparat w szpitalu Spallanzani, który od początku epidemii jest na pierwszej linii walki z koronawirusem: to tam przyjęto pod koniec stycznia dwoje zakażonych turystów z chińskiego miasta Wuhan.

W dniu inauguracji szczepień premier Giuseppe Conte napisał na Twitterze: "Dzisiaj Włochy się budzą. Ta data pozostanie na zawsze w pamięci. Zaczynamy od pracowników służby zdrowia i najsłabszych warstw, by potem rozszerzyć na całą populację możliwość osiągnięcia odporności i definitywnie pokonać tego wirusa".

Francja: Do końca lutego zaszczepionych ma zostać milion najstarszych pensjonariuszy domów opieki i ich opiekunów

We Francji pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymała dzisiaj 78-letnia mieszkanka domu opieki w Sevran, była gospodyni domowa.

Akcja szczepień prowadzona będzie stopniowo: w przyszłym tygodniu szczepienia wykonywane będą w 23 placówkach w rejonie Paryża, Lyonu, Lille i Tours, a w połowie stycznia kampania zintensyfikuje się i będzie prowadzona w około stu ośrodkach.

Do końca lutego zaszczepionych ma zostać milion najstarszych pensjonariuszy i ich opiekunów z 7 tysięcy domów opieki i podobnych placówek.

Hiszpanie zaszczepią najpierw pracowników służby zdrowia

W Hiszpanii kampania szczepień zainicjowana została w Guadalajarze w środkowej części kraju w domu spokojnej starości: w pierwszej grupie zaszczepionych byli seniorzy przebywający w tym ośrodku oraz jego personel.

Wczesnym rankiem dawkę Comirnaty otrzymały 40-letnia pracownica domu i jej 96-letnia podopieczna.

W najbliższych dniach priorytetem w kampanii szczepień będą dla hiszpańskich służb medycznych pracownicy służby zdrowia, szczególnie osoby pracujące na oddziałach zakaźnych, OIOM-ach i w pogotowiu ratunkowym.

Podopieczni domów spokojnej starości i zatrudniony w tych placówkach personel to następna w kolejności grupa, która będzie poddawana szczepieniom.

Zgodnie z planem hiszpańskiego ministerstwa zdrowia, program szczepień realizowany będzie równocześnie w 13 tysiącach placówek służby zdrowia.

Grecja: W pierwszej fazie szczepieni będą mieszkańcy domów opieki i politycy

W Grecji pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 została Efstathia Kampisuli, pielęgniarka w ateńskim szpitalu Evangelismos. Godzinę później szczepionkę otrzymał Michalis Giovanidis, rezydent jednego z ateńskich domów opieki dla osób starszych.

"Czuję się dobrze. Nie boję się tej szczepionki. Nie mam co do niej żadnych wątpliwości" - oznajmiła tuż po zaszczepieniu Kampisuli, która pracuje na oddziale intensywnej terapii.

W pierwszej fazie greckiej kampanii szczepień większość dawek przeznaczona jest dla domów opieki, a także 45 urzędników państwowych i liderów partii opozycyjnych.

W lutym rozpoczną się szczepienia osób powyżej 70. roku życia i tych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka, a w czerwcu: dla reszty kraju.

Pielęgniarka zaszczepiona na Litwie: "To cud Bożego Narodzenia. Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce"

Na Litwie zaszczepieni zostali dzisiaj lekarze wirusolodzy i pielęgniarki pracujący z chorymi na Covid-19 w szpitalach w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu.

W sumie w najbliższych dniach zaszczepionych zostanie niespełna 5 tysięcy przedstawicieli personelu medycznego.

"To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię. Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce" - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie, która została tam zaszczepiona jako pierwsza.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy planuje się zaszczepić na Litwie personel medyczny, następnie szczepiony będzie personel domów opieki społecznej i ich pensjonariusze, po czym rozpoczną się szczepienia osób przewlekle chorych i tych, które przekroczyły 65. rok życia.