Od północy obowiązują nadzwyczajne ograniczenia w przemieszczaniu się. Wychodzić można tylko w określonych sytuacjach m.in. do pracy, sklepu czy do apteki. Wyjątkiem jest także - jak czytamy w rozporządzeniu - "zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego". Dostajemy od Was bardzo dużo sygnałów z pytaniami "co to znaczy". Odpowiadamy na nie razem z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM.

Pytanie od naszej słuchaczki: Mieszkam w domku, gdzie są dwie rodziny. Razem z sąsiadami mamy wspólne podwórko. Możemy wychodzić?



Odpowiedź: Razem nie. Lepiej podzielić się. Najpierw jedna rodzina, potem druga.



Pan Jacek: Czy można w dwie osoby pojechać na wędrówkę narciarską?



Odpowiedź: Jeżeli jest to nasza niezbędna potrzeba życiowa, to z prawnego puntu widzenia tak. Ale teraz naprawdę lepiej zostać w domu.



Pani Anna pisze: Poruszam się o kulach. Czy z dwójką rodziców możemy pojechać do sklepu lub banku?



Odpowiedź: Absolutnie tak.



Pani Agnieszka pyta: Czy 7-osoba ekipa budowlana może jechać jednym autem do pracy?



Odpowiedź: Tak. Dojazdy do pracy w kilka osób - nawet małym autem - są dopuszczalne.





Pan Piotr z Gorzowa Wielkopolskiego pyta: "Czy mogę wyjść na rower w pojedynkę na przykład celem rozładowania stresu i poprawy psychiki?"



Odpowiedź: Tak można iść na rower. Byle w pojedynkę. Maksymalnie w dwie osoby. Ale z zachowaniem bezpiecznej odległości. Z tym pytaniem było trochę problemów. Premier mówił wczoraj, że nie można. Minister zdrowia że można. Rozporządzenie potwierdza: można.



Pani Zofia pyta: Czy może do mnie przychodzić osoba z firmy pożyczkowej która przyjmuje moje płatności rat?



Odpowiedź: Tak. Może. Ale co ważne: zachowajmy maksimum bezpieczeństwa. Pieniądze dajemy w kopercie i przez rękawiczkę. Jeśli musimy coś podpisać to swoim długopisem i też z nałożoną rękawiczką. A potem umyjmy ręce.



Pan Mikołaj pyta: A co z zakochanymi? Chcę odwiedzić swoją dziewczynę, która mieszka 30 km ode mnie. Mogę?



Odpowiedź: Tak. Jak najbardziej można się we dwójkę się spotkać. Tylko pytanie, czy jest to konieczne. Jeśli jedziemy autem - spokojnie. Autobusem> To już może być ryzykowne. Miłosne spotkania jeden na jeden są dalej dopuszczalne. Dla zdrowia psychicznego.

Kolejne pytanie: Mieszkam w województwie łódzkim. Mój pies złamał łapę w trzech miejscach i miał skomplikowaną operację we Wrocławiu. W sobotę muszę być we Wrocławiu na kontrolnej wizycie i zdjęciu gipsu. Mogę?





Odpowiedź: Tak. Absolutnie. Można, a nawet trzeba jechać. Najlepiej samochodem.



Czy mogę wyjść na ryby nad jezioro?



Odpowiedź: Jeśli jest to niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego, to możemy. Ale nie powinniśmy. Udajmy się maksymalnie w 2 osoby.





Czy mogę iść do fryzjera albo jechać na myjnie samochodową?



Odpowiedź: Tak. Prawo na to pozwala. Ale pamiętajmy, że u fryzjera nie zachowamy odległości 2 metrów od siebie.



Pan Tomek pyta: Jestem po rozwodzie. Dzieci mieszkają z żoną, co drugi tydzień zabieram je do siebie. Czy mogę zabrać je w weekend.



Odpowiedź: Absolutnie tak. Limit spotkań do dwóch osób nie dotyczy rodzin.



Pani Hanna z Trójmiasta pyta: czy mogę jechać z dziećmi do dziadków w odwiedziny?



Odpowiedź: Z punktu widzenia prawa - tak. Ale to nie jest bezpieczne. Seniorzy są w grupie ryzyka. Możemy ich zarazić. Jeśli możemy, to lepiej zadzwonić.



Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, np. rekreacyjna jazda na rowerze; czy restauracje nadal będą wydawać posiłki na wynos; czy potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy - m.in. na te pytania odpowiada również rządowy portal gov.pl/koronawirus.

By ograniczać rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd zdecydował o wprowadzamy nowych zasad bezpieczeństwa. Jedno z nich zakłada, że nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi m.in. zakupem jedzenia, lekarstw, dojazdu do pracy czy opieki nad bliskimi.