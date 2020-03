Dziś w Polsce zmarła szósta osoba zarażona koronawirusem. W sumie choruje 378 osób. Dziś też okazało się, że jedną z zakażonych osób jest wiceminister rolnictwa. Hiszpański rząd nakazał zamknąć hotele. W niektórych powstaną miejsca odosobnienia dla zainfekowanych. Z kolei w Czechach każdy obywatel dostanie maseczkę ochronną. Wszystkie najistotniejsze informacje z kraju i ze świata na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa znajdziecie poniżej w naszym raporcie dnia.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w całym kraju odnotowano dotąd 378. 6 osób zmarło.

12:09

Szósta ofiara koronawirusa w Polsce, 27-letnia kobieta z Łańcuta kilka dni temu urodziła dziecko. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kobieta nie miała innych poważnych chorób. Wirusem zaraziła się od własnej matki, która niedawno wróciła z Włoch.





12:04

Włoski hymn został nadany o godzinie 11:00 przez wszystkie stacje radiowe w tym kraju. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii. Celem było wyrażenie wsparcia dla narodu podczas epidemii koronawirusa.

12:01

Polska nie aktywowała jeszcze unijnego mechanizmu ochrony cywilnej, dzięki któremu Polacy, którzy utknęli poza granicami UE, mogliby za darmo wrócić do ojczyzny - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Mechanizm ten uruchomiły np. Niemcy i Austria. Powroty Polaków odbywają się przeważnie w ramach programu "Lot do domu", gdzie trzeba płacić za bilety.





11:54

Gwałtownie i nieustająco zwiększa się liczba zakażeń koronawirusem w Europie. W czterech krajach UE najbardziej dotkniętych epidemią: we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, odnotowano dotąd ponad 85 tys. zakażeń koronawirusem, czyli więcej niż w Chinach. W Państwie Środka od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. wykryto bowiem 81 tys. zachorowań.

W całej Europie liczba zakażeń SARS-CoV-2 w piątek rano przekroczyła już 110 tys. i nadal rośnie. Z uwagi na tempo wzrostu infekcji wydaje się, że nasz kontynent nie osiągnął jeszcze szczytu zachorowań z powodu Covid-19 - twierdzi WHO.





11:32

W szpitalu w Łańcucie na Podkarpaciu zmarła 27-letnia kobieta, szósta ofiara koronawirusa w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W sumie w naszym kraju zarażonych jest 378 osób.







10:59

33 osoby - personel i pacjenci - ze szpitala w Chełmie (Lubelskie) zostali objęci kwarantanną, po tym jak w czwartek u pacjenta na oddziale pulmonologii tego szpitala potwierdzono koronawirusa. Został on przewieziony do szpitala w Puławach.



10:57

Koleje Śląskie testują innowacyjne metody czyszczenia i dezynfekcji pojazdów z wykorzystaniem dwutlenku tytanu. Testowany produkt wspomaga tradycyjne metody dezynfekcji pojazdów. Likwiduje bakterie, wirusy oraz ich przetrwalniki, budując osłonę, która pozostaje aktywna przez co najmniej rok.



10:55

Wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas poinformował na Twitterze, że ma koronawirusa. "Jestem w szpitalu i czuję się dobrze" - napisał.

10:53

Rząd wydłuży zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Zakaz ten pierwotnie miał obowiązywać do środy. Granice mają być zamknięte co najmniej do połowy kwietnia. Rząd oficjalnie ogłosi tę decyzję w przyszłym tygodniu, ale jak ustalił nasz dziennikarz, jest ona przesądzona. Chodzi o ograniczenie ruchu do Polski w czasie Wielkanocy, żeby obcokrajowcy nie mogli w tym czasie podróżować do Polski.

10:14

Tylko w ciągu ostatniej doby w Niemczech przybyło blisko 3000 zakażonych. Jak informuje Instytut Kocha, już ponad 15 tysięcy jest już chorych. 31 osób zmarło.





10:06

Skromna ceremonia towarzyszyła dotarciu ognia olimpijskiego do Japonii. Z powodu pandemii koronawirusa uczestniczyło w niej zaledwie 200 osób i miała miejsce w bazie wojskowej na północy kraju w Higashimatsushimie. 24 lipca w Tokio mają się rozpocząć letnie igrzyska. Czy do tego dojdzie, nadal nie wiadomo.

09:58

Pierwsze przypadki zachorowań w Polsce na COVID-19 to były przypadki z zewnątrz, teraz mamy już przypadki wewnątrzkrajowe - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dlatego też apelował do Polaków: zostańcie w domach, to najskuteczniejsza metoda uniknięcia choroby.

Wiceminister powołał się na przykłady innych państw, które wprowadzają regulacje nakazujące obywatelom pozostanie w domach. Wymienił stan Kalifornia w USA, gdzie zakaz wychodzenia z domu ogłosił w piątek stanowy gubernator.





09:39

W Rosji rozpoczęto testowanie prototypów szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2. Specjaliści oceniają, że wprowadzenie szczepionki jest możliwe już w czwartym kwartale roku. Badania nad szczepionką trwają także w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

09:37

W piątek odbędzie się 17 lotów czarterowych do Warszawy z Polakami, którzy z całego świata chcą wrócić do kraju; loty odbędą się m.in. z Bangkoku, Londynu, Amsterdamu, Paryża, Lizbony, Zurychu, Moskwy czy Delhi.



09:35

Izba przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha jest ponownie otwarta. Na kwarantannie przebywają 72 osoby, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem.



09:25

Z powodu pandemii koronawirusa w zaplanowanych terminach nie odbędą się dwie pierwsze rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Europy - na Azorach i Wyspach Kanaryjskich. Po znakiem zapytania stoją także dwie kolejne rundy cyklu - Rajd Lipawy na Łotwie (29-31 maja) i Polski, który zaplanowany jest na 26-28 czerwca.

09:04

YouTube pójdzie za radą Komisji Europejskiej i obniży domyślną jakość wyświetlania filmów na swojej platformie. Powodem decyzji są obawy o przeciążenie sieci w związku z epidemią koronawirusa.



08:55

Szpital wojewódzki w Częstochowie musiał zamknąć dwa oddział: ratunkowy i chorób płuc. Wszystko z powodu pacjenta, u którego wykryto koronawirusa. Na kwarantannie są teraz 22 osoby, w tym troje lekarzy. Czyszczenie i odkażanie SOR-u ma potrwać do jutra, oddział chorób płuc będzie zamknięty przez kilka kolejnych dni.

08:48

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 kolejnych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. Tym samym liczba chorych wzrosła do 367. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w naszym kraju 5 osób.

Pięć nowych osób to zachorowania w Małopolsce, cztery z województwa warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie ze Śląska, Wielkopolski i województwa świętokrzyskiego.

08:17

"Przygotowujemy się na rozwój epidemii, bo to jest naturalne. Spodziewamy się, że będzie więcej chorych, trudno powiedzieć ile dokładnie. (...) Jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji, apelujemy do wszystkich o współpracę. Wiemy, że ona jest. Są wyjątki, które mogą być niestety niebezpieczne. Chciałbym zaapelować - jedno nieodpowiedzialne zachowanie może spowodować nieobliczalne skutki" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury.

“Nie grupujmy się, to jest kwestia rozsądku. Możemy wychodzić na spacer, pojedynczo albo z osobami, z którymi jesteśmy w izolacji domowej. Można pójść inną alejką w parku, czy można pójść do lasu, gdzie jest mniej osób" - stwierdził polityk.





07:59

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nakazał wszystkim mieszkańcom stanu pozostać w domach aż do odwołania; zarządzenie obowiązuje od piątku. W Kalifornii potwierdzono już ponad tysiąc przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 19 osób zmarło.





07:57

Jeden z wiceministrów rolnictwa jest zakażony koronawirusem. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, całe kierownictwo resortu zostało poddane kwarantannie.





07:52

Wytwarzająca komponenty dla motoryzacji firma Marelli, posiadająca zakłady produkcyjne m.in. w Sosnowcu i Bielsku-Białej, od przyszłego tygodnia czasowo zawiesi produkcję w większości swoich europejskich fabryk.





07:35

Jak zorganizować posiedzenie parlamentu w czasach koronawirusa? O tym dziś po południu decydować będzie Prezydium Sejmu. W przyszłym tygodniu posłowie mają zebrać się Warszawie, by dyskutować o tarczy antykryzysowej. Wyzwaniem jest jednak bezpiecznie zorganizowanie zgromadzenie setek osób w jednym miejscu.



07:00

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną aplikacje na telefon, która ma ułatwić odbywanie kwarantanny. Mają z niej korzystać tylko i wyłącznie osoby, które zostały wyznaczone do odbycia kwarantanny i których numery telefonów zostały zarejestrowane przez służby.

Program będzie kilka razy dziennie przy pomocy powiadomienia i SMS-ów wzywał do zrobienia zdjęcia, które ma potwierdzać, że osoba odbywająca kwarantannę nie opuszcza miejsca, które zostało do tego wyznaczone. Jeżeli tego nie zrobi odwiedzą ją policjanci.

Aplikacja umożliwia także dostęp do specjalnej infolinii medycznej i pomaga w kontakcie z pracownikami pomocy społecznej, którzy zrobią niezbędne zakupy i dostarczą leki.





06:02

Naukowcy z rosyjskiego Instytutu Vector w Nowosybirsku opublikowali mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Jak poinformowali, są to pierwsze takie fotografie. Do ich wykonania użyto mikroskopu elektronowego JEM-1400, a wielkość cząsteczek wirusa oszacowano na 100 do 120 nanometrów.

Pierwsze mikroskopowe zdjęcia koronawirusa. Efekt pracy rosyjskich naukowców RUPTLY/x-news

05:08

Do tej pory w Niemczech potwierdzono 15 030 przypadków zakażenia koronawirusem; 44 osoby zmarły - podała w czwartek późnym wieczorem agencja dpa, uwzględniając aktualne dane z wszystkich niemieckich krajów związkowych.





05:07

W przyszłym tygodniu wszyscy mieszkańcy Czech mają dostać maseczki ochronne. Praga czeka na transport kilku milionów maseczek z Chin.

05:02

Rząd Hiszpanii podjął decyzję o zamknięciu wszystkich hoteli. Zakaz tymczasowej działalności obejmie też inne placówki, w których kwaterowano turystów. W najbliższych dniach kilka hiszpańskich hoteli zamieni się w punkty medyczne kwaterujące personel służby zdrowia lub pacjentów w lekkimi objawami koronawirusa.

Do późnego popołudnia w czwartek w całej Hiszpanii zanotowano ponad 800 zgonów na Covid-19 oraz blisko 17,2 tys. infekcji.





04:56

W ciągu ostatniej doby, tak jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 39 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy.