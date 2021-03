Europejska Agencja Leków dała zielone światło dla czwartej szczepionki przeciw Covid-19. Chodzi o specyfik firmy Johnson & Johnson – informuje korespondentka RMF FM w Brukseli. Szczepionka jest jednodawkowa i można ją przechowywać w zwykłej lodówce.

Z większości przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że w 28 dni od podania, szczepionka firmy Johnson & Johnson zapobiega ciężkiemu przebiegowi Covid-19 w 85 proc. Z czasem jej skuteczność wzrasta.



Decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA) oznacza, że KE będzie mogła wydać zezwolenie na stosowanie preparatu we wszystkich krajach Wspólnoty. Według wcześniejszych zapewnień urzędników KE dostawy szczepionki mogłyby się zacząć w kwietniu.

Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna; zajmiemy się szybko przyznaniem pozwolenia na jej dopuszczenie do obrotu - poinformowała w czwartek KE.



Szczepionkę opracowały firma Janssen Pharmaceutica (będąca częścią globalnego koncernu Johnson & Johnson) oraz specjaliści z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Prace ruszyły już w styczniu roku 2020. W marcu rząd USA przekazał 456 milionów dol. na rozwój i produkcję szczepionki. Badania 1 i 2 fazy rozpoczęły się w marcu.

Szczepionka Johnson & Johnson przeciwko Covid-19 wykorzystuje tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.

Najczęstsze efekty uboczne szczepionki to ból w miejscu ukłucia (48,6 proc.), ból głowy (39 proc.), zmęczenie (38 proc.) i ból mięśni (33 proc.). Jeden z uczestników badania, który otrzymał preparat, doznał zapalenia osierdzia. W opinii FDA nie można wykluczyć, że choroba miała związek z podaniem szczepionki.

Szczepionka Johnson & Johnson stosowana jest m.in. w RPA, gdzie otrzymują ją medycy.