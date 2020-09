Ministerstwo Zdrowia podało: mamy 1587 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej od początku epidemii. Zmarły 23 osoby. Rzecznik resortu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poznamy nowe obostrzenia, dotyczące stref żółtych i czerwonych. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. W Brazylii w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u - uwaga - u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Dziś ogłoszono, że karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. Natomiast na lotnisku w Helsinkach w Finlandii pracę rozpoczęły psy, szkolone do wyczuwania symptomów Covid-19 u ludzi. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

13:20 Test na Covid-19

Przeprowadzony w piątek drugi test na Covid-19 u przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela dał negatywny wynik i dlatego zakończył on kwarantannę - poinformował rzecznik Michela, Barend Leyts.



Michel dowiedział się we wtorek, że oficer ochrony, z którym był w bliskim kontakcie na początku zeszłego tygodnia jest zakażony koronawirusem. W efekcie Belg musiał iść na kwarantannę. Odwołany został też szczyt unijny, który miał się odbywać w ten czwartek i piątek.

13:18 Dystans społeczny

Do zwiększonego przyrostu zakażenia koronawirusem przyczyniają się weekendowe spotkania towarzyskie, w trakcie których zapomina się o obostrzeniach: zakładaniu maseczek, myciu rąk i zachowaniu dystansu - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



Komentując rekordowy przyrost zachorowań dla ekspert uznał, że powrót do normalności jest jedną z głównych przyczyn wzrostu zachorowań. Zauważył też, że obecnie mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w sposób rozproszony w "dobrze przemieszanej populacji".

Myśmy sobie powracali z różnych miejsc. Teraz mamy spotkania i dzielimy się w wrażeniami z wakacji - podsumował ekspert.

13:15 Pomorze

W piątek na kwarantannie przebywa 2803 uczniów i 456 nauczycieli z terenu woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Służby wydały w sumie 97 opinii, które umożliwiły wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania.



O aktualnej sytuacji w pomorskiej oświacie, związanej z epidemią, poinformowała na swojej stronie internetowej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku.



W zamieszczonym tam komunikacie podano, że w związku z przypadkami SARS-CoV-2 w szkołach w regionie w piątek na kwarantannie przebywa 2803 uczniów i 456 nauczycieli. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 74 nauczycieli i 94 uczniów ze szkół z terenu woj. pomorskiego.

13:13 Warmińsko-Mazurskie

W domu pomocy społecznej w Szyldaku pod Ostródą wykryto ognisko koronawirusa. Zakażenie potwierdzono u 47 podopiecznych, z których 5 ma być przewiezionych do szpitala. Potwierdzono zakażenie także u 15 pracowników DPS - poinformował rzecznik prasowy wojewody.



Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek przyznał, że w ostatnich dniach służby epidemiczne pobrały wymazy od 173 osób - pracowników i podopiecznych - Domu Pomocy Społecznej i Rodzinnym Domu Pomocy w Szyldaku w powiecie ostródzkim.



Zakażenie potwierdzono u 47 podopiecznych placówki i 15 pracowników. 5 osób (3 pacjentów i 2 pracowników) zostanie ponownie przebadanych. Wśród osób, które już mają potwierdzone zakażenie 4 zostanie przewiezionych do szpitala w Ostródzie, jedna osoba z tego ośrodka przebywa w tym szpitalu od kilku dni - poinformował rzecznik wojewody, dodając, że podopieczni DPS mają łagodne objawy zakażenia: kaszel i temperaturę.



Guzek poinformował, że personel tego domu opieki, 7 osób, przebywa razem z podopiecznymi. Również pomoc pielęgniarska jest zapewniona - dodał Guzek.

13:11 Chiny

"Do końca roku możliwości produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Chinach wzrosną do 610 mln, a w przyszłym roku do miliarda dawek rocznie" - takie prognozy przedstawił urzędnik chińskiej państwowej komisji zdrowia Zheng Zhongwei. Na konferencji prasowej Zheng zaznaczył, że ceny szczepionek w Chinach będą przystępne.



Państwowa chińska telewizja CCTV podała w ubiegłym tygodniu, że Chiny prowadzą obecnie próby kliniczne 11 potencjalnych szczepionek przeciw koronawirusowi, z czego cztery specyfiki weszły już w trzecią fazę testów.



Zheng oświadczył również, że Chiny rozpoczęły w lipcu eksperymentalny program szczepień przy "poparciu i zrozumieniu" Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

12:54 Eksperci alarmują

Wzrost zakażeń koronawirusem w wielu krajach Europy sprawia, że specjaliści coraz częściej ostrzegają przed tzw. twindemią, czyli nałożeniem się w czasie jesieni i zimy zakażeń powodujących Covid-19 oraz grypę sezonową. Przed taką możliwością przestrzega komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides.



"Jesteśmy w decydującym momencie" - podkreśliła na spotkaniu z dziennikarzami Stella Kyriakides. Zwróciła uwagę, że w wielu krajach Unii jest obecnie więcej zakażeń koronawirusem, niż w marcu 2020 r.



Z najnowszych danych wynika, że we Francji w czwartek odnotowano rekordową dobową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która przekroczyła 16 tys., a dzień wcześniej wyniosła ponad 13 tys. W Hiszpanii liczba dobowych zakażeń przekroczyła już 10 tys. i nadal rośnie. Podobnie jest też w Wielkiej Brytanii.



12:31 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 7212 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zmarło 108 pacjentów z Covid-19.

Za nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych - niestosowanie maseczek ochronnych - ukarany grzywną został jeden z najbardziej ekskluzywnych sklepów w Moskwie - dom handlowy CUM. Placówka ta, sprzedająca marki luksusowe, musi zapłacić grzywnę w wysokości 1 mln rubli (ponad 13 tys. USD).

Mer Moskwy Siergiej Sobianin rekomendował pracodawcom w stolicy przeniesienie maksymalnej liczby pracowników na pracę zdalną z powodu ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. Zalecił ścisłe przestrzeganie wymogów sanitarnych w zakładach pracy, a więc prowadzenie dezynfekcji, mierzenie temperatury, testowanie na Covid-19 i stosowanie maseczek ochronnych.

12:24 Polska

Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą dotyczyły spotkań międzyludzkich - poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że informacje o nowych obostrzeniach zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

"Każdy z nas może przewidywać, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, choćby w Europie, jakie są wprowadzane restrykcje, raczej dotyczące większych zbiorowisk, tam, gdzie więcej osób się organizuje, gdzie się spotyka. To już minister Adam Niedzielski przedstawi" - powiedział rzecznik.





12:21 Hiszpania

Przewodnicząca władz wspólnoty autonomicznej Madrytu Isabel Dias Ayuso zwróciła się do rządu Hiszpanii o udzielenie "pilnej pomocy" w walce z pandemią koronawirusa ze strony wojska, policji krajowej i Gwardii Cywilnej.

Wsparcie logistyczne ze strony wojska i sił bezpieczeństwa państwa zostanie udzielone, przyjdzie na początku przyszłego tygodnia - podał w piątek dziennik "ABC". Opóźnienie wiąże się z możliwością rozszerzenia wkrótce stref objętych restrykcjami sanitarnymi w Madrycie, w tym ograniczeniem swobody przemieszczania się.

Wiceprzewodniczący regionalnych władz Ignacio Aguado wyjaśnił, że wojsko zostanie skierowane m.in. do rozkładania namiotów służących jako mobilne izby przyjęć, prac dezynfekcyjnych i udzielania pomocy sanitarnej przy przeprowadzaniu masowych testów PCR na obecność koronawirusa.





11:55 Polska

Nowy rekord zachorowań na Covid-19 padł kolejny raz w Małopolsce. Dzisiaj to 241 nowych przypadków.

Po raz kolejny najwięcej osób zachorowało w Krakowie: to 51 nowych przypadków - większość - 32 to tak zwane rozproszone, a reszta związana ze znanymi wcześniej ogniskami choroby między innymi w szpitalach Jana Pawła II i Rydygiera. 36 chorych wykryto w powiecie myślenickim, z czego 6 osób pochodzi z ogniska domowego. 27 nowych zachorowań jest w powiecie nowotarskim- niemal wszystkie to tak zwane przypadki rozproszone, 25 w powiecie krakowskim i tam 17 osób nie udało się powiązać z ze znanymi dotąd ogniskami. Pojawiają się też ogniska - jak chociażby w szkole podstawowej w Krynicy Zdroju czy Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej.





11:46 Słowenia

W Słowenii odnotowano w ciągu minionej doby 192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Słowenii od początku epidemii.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem w liczącym ponad 2 mln mieszkańców kraju nieznacznie przekracza 5 tys. Z powodu Covid-19 zmarło tam dotychczas 145 osób. Przeprowadzono łącznie 212 756 testów.

11:41 Polska

84 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdziły testy w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Zakażonych jest 76 pensjonariuszy - mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

"162 zakażenia zaraportowane dzisiaj przez MZ to niestety rekord od początku epidemii w naszym regionie" - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

W piątek zanotowano 20 kolejnych zakażeń w Toruniu, 20 w powiecie włocławskim, 17 w powiecie aleksandrowskim, 14 w powiecie toruńskim i 13 w Bydgoszczy.





11:34 Polska

U jednej z osób pracującej przy budowie mostu na Południowej Obwodnicy Warszawy zdiagnozowano zakażenie Covid-19, w związku z czym dojdzie do wycofania stamtąd łącznie 40 pracowników, którzy zostaną skierowani na testy - przekazał rzecznik firmy Gulermak Bartosz Sawicki.

Oprócz tego, że Gulermak jest jednym z wykonawców Południowej Obwodnicy Warszawy, firma zajmuje się także budową zachodniego i północno-wschodniego odcinka II linii metra. W środę przedstawiciel spółki poinformował o 23 zakażeniach koronawirusem wśród pracowników budowy metra na Bemowie. Są to głównie osoby zajmujące się obsługą tarcz TBM i nadzorem tych prac.





11:02 Polska

Ostatniej doby wyzdrowiało 582 pacjentów, czyli o 15 mniej niż w czwartek. Od początku epidemii wyzdrowiało 66 158 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1995 osób, o 31 więcej niż w czwartek. Pod respiratorem jest 96 chorych, o 5 więcej niż w czwartek.

Kwarantanną objęto 137 023 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 12 937 osób.

10:41 NOWE DANE

W ciągu minionej doby potwierdzono 1587 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

To dane z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).

Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że zmarły kolejne 23 osoby.

W sumie od marca w Polsce koronawirusem zakaziło się 84 396 osób. Na Covid-19 zmarło 2 392 pacjentów.

10:27 Chiny

Władze miasta Qingdao na wschodnim wybrzeżu Chin poinformowały o wykryciu koronawirusa na opakowaniach importowanych owoców morza. Infekcje u dwóch pracowników firmy potwierdzono w czasie rutynowej kontroli. Pobrano wówczas 1440 próbek z zakładu i jego produktów, a w 51 z nich wykryto koronawirusa. Skażona partia towaru nie trafiła jeszcze na rynek, nie podano kraju pochodzenia produktów.

09:50 Węgry

Dziewięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 927 nowych zakażeń koronawirusem.

Na Węgrzech trwa druga, dużo ostrzejsza od pierwszej fala zakażeń koronawirusem. W ostatnią niedzielę stwierdzono najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - 1070.

09:26 Czechy

Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2913 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. To drugi najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii w tym kraju. Łącznie w Czechach zakaziły się 58 374 osoby.

Resort zdrowia poinformował także o rosnącej liczbie zgonów na Covid-19, których łącznie jest 567.

Według ministerstwa zdrowia przyrost liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 znacznie przyspieszył we wrześniu. W poprzednich miesiącach przyrost dobowy ani razu nie przekroczył w Czechach liczby 500.

09:21 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 3565 zakażeń koronawirusem, 70 zainfekowanych osób zmarło.

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie kraju. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

08:28 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 290 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a na Covid-19 zmarło sześć kolejnych osób.

Najwięcej problemów według władz sanitarnych powstaje w szkołach. Z ostatnich danych resortu oświaty Bułgarii wynika, że koronawirus został zdiagnozowany u 70 nauczycieli i 81 uczniów. 127 klas w całym kraju objęto kwarantanną, a uczniowie przeszli na naukę zdalną.

08:20 Słowacja

Wracają kontrole na granicy ze Słowacją. Nasi południowi sąsiedzi rozpoczynają dzisiaj. jak to nazywają, "profilaktyczną akcję na przejściach granicznych". Policja słowacka od rana rozpoczęła kontrole na granicach z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską. Dla kierowców z Polski oznacza to na przykład obowiązek tranzytu przez Słowację w ciągu najwyżej ośmiu godzin. To jednak może być przygotowanie do kolejnego zamknięcia granic. W związku ze wzrostem zakażeń na Słowacji - tamtejszy rząd ma dzisiaj podjąć decyzje w tej sprawie.

07:43 USA

Uroczystości sylwestrowe na Times Square w Nowym Jorku w tym roku będą miały niemal wyłącznie wirtualny przebieg z powodu koronawirusa.

W ostatnich latach na powitanie Nowego Roku przybywało na słynny plac po około 2 mln ludzi. W tym roku ma się tam pojawić bardzo niewielkie grono wyróżnionych. Będą wśród nich najważniejsi pracownicy z pierwszej linii frontu walki z wirusem, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, osoby udzielające pierwszej pomocy, przywódcy społeczności i inne osoby, które wybijały się w rozwiązywaniu problemów roku.

07:36 Brazylia

Karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. "Szukamy alternatywnego rozwiązania, czegoś, co byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne" - oświadczył Jorge Castanheira, prezes Ligi Samby (Liesa).

Karnawał taneczny w Rio de Janeiro zapewnia Brazylii znaczący dochód; ocenia się, że przychody z branży turystycznej stanowią 8 proc. PKB.

/ FABIO MOTTA / PAP/EPA



Brazylia jest jednym z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa zdrowia tego kraju od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.

06:20 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2153 przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 15 osób.

Według Instytutu głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

06:19 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego o 5408 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o 490 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 715 457 a przypadków śmiertelnych do 75 439.

06:08 Finlandia

Psy, specjalnie szkolone do wykrywania koronawirusa u ludzi, rozpoczęły pracę na lotnisku w stolicy Finlandii, Helsinkach. To 15 czworonogów, które są w stanie wyczuć symptomy choroby u człowieka na pięć dni przez wystąpieniem objawów zakażenia.

/ MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

05:46 Kanada

Druga fala pandemii koronawirusa w Kanadzie już trwa - ostrzegł premier Kanady Justin Trudeau. W czwartek władze Quebecu zaapelowały o rezygnację z rodzinnych obiadów w Thanksgiving, zaś rząd Ontario przeznaczył dodatkowe środki na testy. "Jesteśmy na początku jesieni, która może być znacznie gorsza niż wiosna" - mówił Trudeau w telewizyjnym orędziu.

We wtorek federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam ostrzegła, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, a zaledwie do końca września liczba nowych przypadków zakażeń w Kanadzie może sięgnąć ponad 5 tys. dziennie.

05:27 USA

O 808 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że od wybuchu epidemii śmierć w niej poniosło już 202 738 Amerykanów. Najwięcej osób w ciągu minionych siedmiu dni zmarło na Florydzie (679), w Teksasie (652) i w Kalifornii (602). W stanie Nowy Jork - który na wiosnę był epicentrum epidemii - bilans ofiar śmiertelnych w ciągu tygodnia wzrósł o 33.

Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata.

05:20 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.