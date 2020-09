Ministerstwo Zdrowia podało: mamy 1587 nowych przypadków koronawirusa. To najwięcej od początku epidemii. Zmarły 23 osoby. Rzecznik resortu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poznamy nowe obostrzenia, dotyczące stref żółtych i czerwonych. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. W Brazylii w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u - uwaga - u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Dziś ogłoszono, że karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. Natomiast na lotnisku w Helsinkach w Finlandii pracę rozpoczęły psy, szkolone do wyczuwania symptomów Covid-19 u ludzi. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

19 przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono na Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Oddział został zamknięty.



Pacjenci, którzy wymagają pilnej interwencji kardiochirurgów są transportowani do szpitali w sąsiednich województwach, a zabiegi planowe przesunięte.





U 26 pracowników Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego potwierdzono zakażenie koronawirusem. 14 osób przebywa na kwarantannie.



W ciągu ostatnich godzin Wisła Kraków i Ślepsk Malow Suwałki poinformowało o wykryciu koronawirusa wśród pracowników klubów. Mimo dodatnich testów, krakowski klub rozegra dzisiejszy mecz z Górnikiem Zabrze. Mecze Ślepska zostały za to odwołane.



15:59 Hongkong

Policja w Hongkongu odmówiła w piątek wydania zgody na prodemokratyczny marsz w święto narodowe 1 października, uzasadniając to pandemią koronawirusa i obawami o bezpieczeństwo. Organizatorzy zapowiadają apelację - podała publiczna hongkońska stacja RTHK.



Jednym z głównych postulatów tegorocznego marszu miało być umożliwienie powrotu do Hongkongu 12 działaczom zatrzymanym w ubiegłym miesiącu przez władze Chin kontynentalnych, rzekomo w czasie próby ucieczki motorówką na Tajwan. Są podejrzani o nielegalne przekroczenie granicy.

15:58 Przesyłki

Poczta Polska przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Argentyny, Czarnogóry, Kenii, Pakistanu i Tunezji - wskazała spółka w piątkowym komunikacie. Przesyłki kurierskie można obecnie wysyłać do 20 państw, a paczki do ponad 40 krajów.

15:47 Portugalia

Wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w Portugalii drastycznie wzrosła liczba osób zadłużonych u głównego dostawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego, spółki EDP. Od marca średnio około 440 gospodarstw domowych dziennie wnioskuje o odroczenie spłaty rachunków za energię.



Jak oszacował w piątek dziennik “Jornal de Noticias", ze statystyk EDP wynika, że między marcem a sierpniem wpłynęło do tej spółki ponad 78 tys. wniosków dotyczących późniejszej spłaty rachunków.



Z danych EDP wynika, że w czasie epidemii Covid-19 liczba wniosków o odroczenie opłat za prąd i gaz wzrosła o 180 proc. w porównaniu z okresem marzec-sierpień 2019 r.

15:35 Kraków

Stabilizuje się sytuacja w krakowskich zgromadzeniach zakonnych, w których pod koniec sierpnia i we wrześniu stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, są ozdrowieńcy. Zakończyła się kwarantanna sióstr felicjanek i sióstr ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach - poinformował sanepid.



Według danych, jakie przekazała rzeczniczka małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek, w Łagiewnikach zakażonych było 39 sióstr zakonnych, jedna wychowanka i pięciu nauczycieli, w sumie 45 osób.

15:32 Grypa

Oczekujemy od premiera informacji w sprawie szczepionek przeciw grypie, zabezpieczenia lekarzy rodzinnych oraz środków bezpieczeństwa - podkreślał na konferencji europoseł KO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.



To nie jest apel, to jest oczekiwanie od premiera - wynurzcie się w końcu z tej Nowogrodzkiej, przestańcie się układać kto, jaką spółkę przejmie, tylko zajmijcie się ludźmi - mówił Arłukowicz.

15:30 Polityka

Lewica zaapelowała do partii rządzącej o zwołanie okrągłego stołu w sprawie pandemii koronawirusa.

Prosimy partię rządzącą o to, by usiąść do wspólnego stołu i ponad politycznymi podziałami zająć się tym coraz głębszym kryzysem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym - mówili posłowie Lewicy.

15:29 Pandemia w Polsce

Pandemia nie jest w odwrocie, ale jest pod kontrolą w naszym kraju; możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty zachorowań, tak mnie informowano, od połowy października spodziewamy się wypłaszczenia - powiedział prezydent Andrzej Duda.



Podkreślił, że rozmawiał na temat sytuacji w kraju z szefem GIS i usłyszał od niego, że w okresie połowa-koniec września do połowy października jest spodziewany wzrost liczby zakażeń ze względu na powroty z wakacji, powroty do pracy i do szkół. To były procesy, które były nieuchronne, dlatego, że faktem jest to, że pandemia koronawirusa jest - ocenił prezydent.

15:27 Węgry

Powrót gospodarki węgierskiej do stanu sprzed pandemii będzie możliwy za 2-3 lata - ocenił minister finansów Węgier Mihaly Varga na wideokonferencji poświęconej problematyce gospodarczej.



Varga powiedział, że w tym roku recesja na Węgrzech wyniesie 5-6 proc. PKB. Zaznaczył, że wbrew początkowym nadziejom nie dojdzie do natychmiastowego odbicia tego wskaźnika po spadku. Według polityka kluczowy może być II kwartał 2021 r., bo wtedy będzie wiadomo, czy uda się wprowadzić do obrotu szczepionkę przeciwko Covid-19.

15:34 Watykan

Kryzys pandemii był jednym z tematów rozmowy prezydenta RP Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem w piątek w Watykanie - podało po audiencji biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Andrzej Duda był pierwszym prezydentem przyjętym przez papieża od początku pandemii.





To jest ostatni moment na to, aby ta część społeczeństwa, która twierdzi, że pandemii nie ma, że nie ma koronawirusa, zastosowała się do trzech podstawowych, prostych zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka - mówi RMF FM Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

13:41 Wisła Kraków

Wisła Kraków potwierdziła przypadki zakażenia koronawirusem wśród pracowników administracyjnych klubu oraz osób pracujących z zespołem. Klub na razie nie potwierdza czy wśród zakażonych jest również trener Artur Skowronek, który wczoraj nie poprowadził treningu.

13:40 Kraków

Od poniedziałku Klinika Radioterapii w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie wznowi przyjmowanie pacjentów - poinformowała rzeczniczka prasowa placówki Maja Marklowska-Tomar.



Klinika Radioterapii w Instytucie Onkologii wstrzymała przyjmowanie pacjentów po tym, jak u części jej pracowników i pacjentów wykryto koronawirusa. Pozostałe klinik i przychodnie w instytucie pracowały i pracują normalnie. W tym momencie - jak zapewniła rzeczniczka - nie ma żadnych nowych zakażeń.

13:36 Słowacja

Słowacja zanotowała kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Stwierdzono 419 nowych przypadków - poinformował na Facebooku premier Igor Matovicz. I napisał: "Zepsuliśmy to sobie". Poprzednią rekordową liczbę - 360 przypadków - wykryto w środę.



Na Słowacji w czwartek przeprowadzono 5540 testów, z których pozytywny wynik miało 419 próbek. W związku z Covid-19 nie odnotowano żadnych zgonów. Do tej pory na tę chorobę zmarło w tym kraju 41 osób.



Aktualnie zakażonych jest 3971 osób. W szpitalach przebywa 160 pacjentów. U 125 z nich potwierdzono Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 12 osób, które wymagają respiratorów. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w Bratysławie.



13:34 Wzrost zakażeń Covid-19

Wzrost nowych przypadków COVID-19 wynika z naszej aktywności i z niestosowania się do zasad sanitarnych - skomentował nowe dane wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Mamy dzisiaj wzrost zachorowań i to jest związane z naszą aktywnością i często - niestety - z nieprzestrzeganiem zasad sanitarnych, które obowiązują (maseczka, dezynfekcja, dystans - przyp. red.). Wróciliśmy do pracy, szkół. Mamy coraz więcej kontaktów międzyludzkich. Taka tendencja występuje w całej Europie. Tych nowych zakażeń nam przybywa - powiedział Kraska.



Dodał, że dużych ognisk nie ma. One są liczne, rozproszone. Pochodzą z zakładów pracy, imprez domowych, większych spotkań. Musimy wzmóc swoją czujność i nadal pamiętać, że wirus jest i trzeba się chronić - wyjaśnił.

13:27 Loty w strefie Schengen

Od 30 września mają wrócić połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii - poinformował resort infrastruktury. Zakazem lotów ma być objętych 29 państw, a nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 września do 13 października - dodano.



Resort infrastruktury poinformował, że w piątek pod obrady rządu skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów - wyjaśniono.



Ministerstwo dodało, że oznacza to, iż od 30 września miałyby powrócić połączenia do Hiszpanii. Przypomniano, że zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez ten kraj obowiązkowych testów na COVID-19.

13:22 Szczecin

Ognisko zakażeń koronawirusem w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Placówka nie przyjmuje żadnych pacjentów, ani planowych ani ostrych.



Zarażeni to członkowie personelu z oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz z bloku operacyjnego. Trwa dochodzenie epidemiologiczne. Testom poddani zostali kolejni lekarze, pielęgniarki, ale także pacjenci. Wśród chorych przebywających w szpitalu nie wykryto żadnego zakażenia Covid-19.

Na stronie internetowej placówki brak jest jakichkolwiek informacji dla pacjentów. Osoby, które mają planowe przyjęcia w najbliższym czasie, powini skontaktować się ze szpitalem i ustalić, czy będzie to możliwe.

13:20 Test na Covid-19

Przeprowadzony w piątek drugi test na Covid-19 u przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela dał negatywny wynik i dlatego zakończył on kwarantannę - poinformował rzecznik Michela, Barend Leyts.



Michel dowiedział się we wtorek, że oficer ochrony, z którym był w bliskim kontakcie na początku zeszłego tygodnia jest zakażony koronawirusem. W efekcie Belg musiał iść na kwarantannę. Odwołany został też szczyt unijny, który miał się odbywać w ten czwartek i piątek.

13:18 Dystans społeczny

Do zwiększonego przyrostu zakażenia koronawirusem przyczyniają się weekendowe spotkania towarzyskie, w trakcie których zapomina się o obostrzeniach: zakładaniu maseczek, myciu rąk i zachowaniu dystansu - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.



Komentując rekordowy przyrost zachorowań dla ekspert uznał, że powrót do normalności jest jedną z głównych przyczyn wzrostu zachorowań. Zauważył też, że obecnie mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w sposób rozproszony w "dobrze przemieszanej populacji".

Myśmy sobie powracali z różnych miejsc. Teraz mamy spotkania i dzielimy się w wrażeniami z wakacji - podsumował ekspert.

13:15 Pomorze

W piątek na kwarantannie przebywa 2803 uczniów i 456 nauczycieli z terenu woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Służby wydały w sumie 97 opinii, które umożliwiły wprowadzenie w placówkach oświatowych zdalnego lub hybrydowego nauczania.



O aktualnej sytuacji w pomorskiej oświacie, związanej z epidemią, poinformowała na swojej stronie internetowej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Gdańsku.



W zamieszczonym tam komunikacie podano, że w związku z przypadkami SARS-CoV-2 w szkołach w regionie w piątek na kwarantannie przebywa 2803 uczniów i 456 nauczycieli. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 74 nauczycieli i 94 uczniów ze szkół z terenu woj. pomorskiego.

13:13 Warmińsko-Mazurskie

W domu pomocy społecznej w Szyldaku pod Ostródą wykryto ognisko koronawirusa. Zakażenie potwierdzono u 47 podopiecznych, z których 5 ma być przewiezionych do szpitala. Potwierdzono zakażenie także u 15 pracowników DPS - poinformował rzecznik prasowy wojewody.



Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek przyznał, że w ostatnich dniach służby epidemiczne pobrały wymazy od 173 osób - pracowników i podopiecznych - Domu Pomocy Społecznej i Rodzinnym Domu Pomocy w Szyldaku w powiecie ostródzkim.



Zakażenie potwierdzono u 47 podopiecznych placówki i 15 pracowników. 5 osób (3 pacjentów i 2 pracowników) zostanie ponownie przebadanych. Wśród osób, które już mają potwierdzone zakażenie 4 zostanie przewiezionych do szpitala w Ostródzie, jedna osoba z tego ośrodka przebywa w tym szpitalu od kilku dni - poinformował rzecznik wojewody, dodając, że podopieczni DPS mają łagodne objawy zakażenia: kaszel i temperaturę.



Guzek poinformował, że personel tego domu opieki, 7 osób, przebywa razem z podopiecznymi. Również pomoc pielęgniarska jest zapewniona - dodał Guzek.

13:11 Chiny

"Do końca roku możliwości produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Chinach wzrosną do 610 mln, a w przyszłym roku do miliarda dawek rocznie" - takie prognozy przedstawił urzędnik chińskiej państwowej komisji zdrowia Zheng Zhongwei. Na konferencji prasowej Zheng zaznaczył, że ceny szczepionek w Chinach będą przystępne.



Państwowa chińska telewizja CCTV podała w ubiegłym tygodniu, że Chiny prowadzą obecnie próby kliniczne 11 potencjalnych szczepionek przeciw koronawirusowi, z czego cztery specyfiki weszły już w trzecią fazę testów.



Zheng oświadczył również, że Chiny rozpoczęły w lipcu eksperymentalny program szczepień przy "poparciu i zrozumieniu" Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

12:54 Eksperci alarmują

Wzrost zakażeń koronawirusem w wielu krajach Europy sprawia, że specjaliści coraz częściej ostrzegają przed tzw. twindemią, czyli nałożeniem się w czasie jesieni i zimy zakażeń powodujących Covid-19 oraz grypę sezonową. Przed taką możliwością przestrzega komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides.



"Jesteśmy w decydującym momencie" - podkreśliła na spotkaniu z dziennikarzami Stella Kyriakides. Zwróciła uwagę, że w wielu krajach Unii jest obecnie więcej zakażeń koronawirusem, niż w marcu 2020 r.



Z najnowszych danych wynika, że we Francji w czwartek odnotowano rekordową dobową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która przekroczyła 16 tys., a dzień wcześniej wyniosła ponad 13 tys. W Hiszpanii liczba dobowych zakażeń przekroczyła już 10 tys. i nadal rośnie. Podobnie jest też w Wielkiej Brytanii.



12:31 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 7212 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zmarło 108 pacjentów z Covid-19.

Za nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych - niestosowanie maseczek ochronnych - ukarany grzywną został jeden z najbardziej ekskluzywnych sklepów w Moskwie - dom handlowy CUM. Placówka ta, sprzedająca marki luksusowe, musi zapłacić grzywnę w wysokości 1 mln rubli (ponad 13 tys. USD).

Mer Moskwy Siergiej Sobianin rekomendował pracodawcom w stolicy przeniesienie maksymalnej liczby pracowników na pracę zdalną z powodu ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. Zalecił ścisłe przestrzeganie wymogów sanitarnych w zakładach pracy, a więc prowadzenie dezynfekcji, mierzenie temperatury, testowanie na Covid-19 i stosowanie maseczek ochronnych.

12:24 Polska

Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą dotyczyły spotkań międzyludzkich - poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że informacje o nowych obostrzeniach zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

"Każdy z nas może przewidywać, obserwując to, co się dzieje w innych państwach, choćby w Europie, jakie są wprowadzane restrykcje, raczej dotyczące większych zbiorowisk, tam, gdzie więcej osób się organizuje, gdzie się spotyka. To już minister Adam Niedzielski przedstawi" - powiedział rzecznik.





12:21 Hiszpania

Przewodnicząca władz wspólnoty autonomicznej Madrytu Isabel Dias Ayuso zwróciła się do rządu Hiszpanii o udzielenie "pilnej pomocy" w walce z pandemią koronawirusa ze strony wojska, policji krajowej i Gwardii Cywilnej.

Wsparcie logistyczne ze strony wojska i sił bezpieczeństwa państwa zostanie udzielone, przyjdzie na początku przyszłego tygodnia - podał w piątek dziennik "ABC". Opóźnienie wiąże się z możliwością rozszerzenia wkrótce stref objętych restrykcjami sanitarnymi w Madrycie, w tym ograniczeniem swobody przemieszczania się.

Wiceprzewodniczący regionalnych władz Ignacio Aguado wyjaśnił, że wojsko zostanie skierowane m.in. do rozkładania namiotów służących jako mobilne izby przyjęć, prac dezynfekcyjnych i udzielania pomocy sanitarnej przy przeprowadzaniu masowych testów PCR na obecność koronawirusa.





11:55 Polska

Nowy rekord zachorowań na Covid-19 padł kolejny raz w Małopolsce. Dzisiaj to 241 nowych przypadków.

Po raz kolejny najwięcej osób zachorowało w Krakowie: to 51 nowych przypadków - większość - 32 to tak zwane rozproszone, a reszta związana ze znanymi wcześniej ogniskami choroby między innymi w szpitalach Jana Pawła II i Rydygiera. 36 chorych wykryto w powiecie myślenickim, z czego 6 osób pochodzi z ogniska domowego. 27 nowych zachorowań jest w powiecie nowotarskim- niemal wszystkie to tak zwane przypadki rozproszone, 25 w powiecie krakowskim i tam 17 osób nie udało się powiązać z ze znanymi dotąd ogniskami. Pojawiają się też ogniska - jak chociażby w szkole podstawowej w Krynicy Zdroju czy Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej.





11:46 Słowenia

W Słowenii odnotowano w ciągu minionej doby 192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Słowenii od początku epidemii.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem w liczącym ponad 2 mln mieszkańców kraju nieznacznie przekracza 5 tys. Z powodu Covid-19 zmarło tam dotychczas 145 osób. Przeprowadzono łącznie 212 756 testów.

11:41 Polska

84 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdziły testy w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Zakażonych jest 76 pensjonariuszy - mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

"162 zakażenia zaraportowane dzisiaj przez MZ to niestety rekord od początku epidemii w naszym regionie" - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

W piątek zanotowano 20 kolejnych zakażeń w Toruniu, 20 w powiecie włocławskim, 17 w powiecie aleksandrowskim, 14 w powiecie toruńskim i 13 w Bydgoszczy.





11:34 Polska

U jednej z osób pracującej przy budowie mostu na Południowej Obwodnicy Warszawy zdiagnozowano zakażenie Covid-19, w związku z czym dojdzie do wycofania stamtąd łącznie 40 pracowników, którzy zostaną skierowani na testy - przekazał rzecznik firmy Gulermak Bartosz Sawicki.

Oprócz tego, że Gulermak jest jednym z wykonawców Południowej Obwodnicy Warszawy, firma zajmuje się także budową zachodniego i północno-wschodniego odcinka II linii metra. W środę przedstawiciel spółki poinformował o 23 zakażeniach koronawirusem wśród pracowników budowy metra na Bemowie. Są to głównie osoby zajmujące się obsługą tarcz TBM i nadzorem tych prac.





11:02 Polska

Ostatniej doby wyzdrowiało 582 pacjentów, czyli o 15 mniej niż w czwartek. Od początku epidemii wyzdrowiało 66 158 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1995 osób, o 31 więcej niż w czwartek. Pod respiratorem jest 96 chorych, o 5 więcej niż w czwartek.

Kwarantanną objęto 137 023 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 12 937 osób.

10:41 NOWE DANE

W ciągu minionej doby potwierdzono 1587 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

To dane z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).

Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że zmarły kolejne 23 osoby.

W sumie od marca w Polsce koronawirusem zakaziło się 84 396 osób. Na Covid-19 zmarło 2 392 pacjentów.

10:27 Chiny

Władze miasta Qingdao na wschodnim wybrzeżu Chin poinformowały o wykryciu koronawirusa na opakowaniach importowanych owoców morza. Infekcje u dwóch pracowników firmy potwierdzono w czasie rutynowej kontroli. Pobrano wówczas 1440 próbek z zakładu i jego produktów, a w 51 z nich wykryto koronawirusa. Skażona partia towaru nie trafiła jeszcze na rynek, nie podano kraju pochodzenia produktów.

09:50 Węgry

Dziewięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 927 nowych zakażeń koronawirusem.

Na Węgrzech trwa druga, dużo ostrzejsza od pierwszej fala zakażeń koronawirusem. W ostatnią niedzielę stwierdzono najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - 1070.

09:26 Czechy

Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2913 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. To drugi najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii w tym kraju. Łącznie w Czechach zakaziły się 58 374 osoby.

Resort zdrowia poinformował także o rosnącej liczbie zgonów na Covid-19, których łącznie jest 567.

Według ministerstwa zdrowia przyrost liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 znacznie przyspieszył we wrześniu. W poprzednich miesiącach przyrost dobowy ani razu nie przekroczył w Czechach liczby 500.

09:21 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 3565 zakażeń koronawirusem, 70 zainfekowanych osób zmarło.

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie kraju. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

08:28 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 290 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a na Covid-19 zmarło sześć kolejnych osób.

Najwięcej problemów według władz sanitarnych powstaje w szkołach. Z ostatnich danych resortu oświaty Bułgarii wynika, że koronawirus został zdiagnozowany u 70 nauczycieli i 81 uczniów. 127 klas w całym kraju objęto kwarantanną, a uczniowie przeszli na naukę zdalną.

08:20 Słowacja

Wracają kontrole na granicy ze Słowacją. Nasi południowi sąsiedzi rozpoczynają dzisiaj. jak to nazywają, "profilaktyczną akcję na przejściach granicznych". Policja słowacka od rana rozpoczęła kontrole na granicach z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską. Dla kierowców z Polski oznacza to na przykład obowiązek tranzytu przez Słowację w ciągu najwyżej ośmiu godzin. To jednak może być przygotowanie do kolejnego zamknięcia granic. W związku ze wzrostem zakażeń na Słowacji - tamtejszy rząd ma dzisiaj podjąć decyzje w tej sprawie.

07:43 USA

Uroczystości sylwestrowe na Times Square w Nowym Jorku w tym roku będą miały niemal wyłącznie wirtualny przebieg z powodu koronawirusa.

W ostatnich latach na powitanie Nowego Roku przybywało na słynny plac po około 2 mln ludzi. W tym roku ma się tam pojawić bardzo niewielkie grono wyróżnionych. Będą wśród nich najważniejsi pracownicy z pierwszej linii frontu walki z wirusem, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, osoby udzielające pierwszej pomocy, przywódcy społeczności i inne osoby, które wybijały się w rozwiązywaniu problemów roku.

07:36 Brazylia

Karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. "Szukamy alternatywnego rozwiązania, czegoś, co byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne" - oświadczył Jorge Castanheira, prezes Ligi Samby (Liesa).

Karnawał taneczny w Rio de Janeiro zapewnia Brazylii znaczący dochód; ocenia się, że przychody z branży turystycznej stanowią 8 proc. PKB.

Brazylia jest jednym z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa zdrowia tego kraju od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.

06:20 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2153 przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 15 osób.

Według Instytutu głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

06:19 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego o 5408 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o 490 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 715 457 a przypadków śmiertelnych do 75 439.

06:08 Finlandia

Psy, specjalnie szkolone do wykrywania koronawirusa u ludzi, rozpoczęły pracę na lotnisku w stolicy Finlandii, Helsinkach. To 15 czworonogów, które są w stanie wyczuć symptomy choroby u człowieka na pięć dni przez wystąpieniem objawów zakażenia.

05:46 Kanada

Druga fala pandemii koronawirusa w Kanadzie już trwa - ostrzegł premier Kanady Justin Trudeau. W czwartek władze Quebecu zaapelowały o rezygnację z rodzinnych obiadów w Thanksgiving, zaś rząd Ontario przeznaczył dodatkowe środki na testy. "Jesteśmy na początku jesieni, która może być znacznie gorsza niż wiosna" - mówił Trudeau w telewizyjnym orędziu.

We wtorek federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam ostrzegła, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, a zaledwie do końca września liczba nowych przypadków zakażeń w Kanadzie może sięgnąć ponad 5 tys. dziennie.

05:27 USA

O 808 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że od wybuchu epidemii śmierć w niej poniosło już 202 738 Amerykanów. Najwięcej osób w ciągu minionych siedmiu dni zmarło na Florydzie (679), w Teksasie (652) i w Kalifornii (602). W stanie Nowy Jork - który na wiosnę był epicentrum epidemii - bilans ofiar śmiertelnych w ciągu tygodnia wzrósł o 33.

Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata.

05:20 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.