"Jesień może być gorsza niż wiosna" - ostrzegł Kanadyjczyków ich premier, który uważa, że kraj ten jest już w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. W Brazylii w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u - uwaga - u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Dziś ogłoszono, że karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. Natomiast na lotnisku w Helsinkach w Finlandii pracę rozpoczęły psy, szkolone do wyczuwania symptomów Covid-19 u ludzi. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

08:28 Bułgaria

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 290 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a na Covid-19 zmarło sześć kolejnych osób.

Najwięcej problemów według władz sanitarnych powstaje w szkołach. Z ostatnich danych resortu oświaty Bułgarii wynika, że koronawirus został zdiagnozowany u 70 nauczycieli i 81 uczniów. 127 klas w całym kraju objęto kwarantanną, a uczniowie przeszli na naukę zdalną.

08:20 Słowacja

Wracają kontrole na granicy ze Słowacją. Nasi południowi sąsiedzi rozpoczynają dzisiaj. jak to nazywają, "profilaktyczną akcję na przejściach granicznych". Policja słowacka od rana rozpoczęła kontrole na granicach z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską. Dla kierowców z Polski oznacza to na przykład obowiązek tranzytu przez Słowację w ciągu najwyżej ośmiu godzin. To jednak może być przygotowanie do kolejnego zamknięcia granic. W związku ze wzrostem zakażeń na Słowacji - tamtejszy rząd ma dzisiaj podjąć decyzje w tej sprawie.

07:43 USA

Uroczystości sylwestrowe na Times Square w Nowym Jorku w tym roku będą miały niemal wyłącznie wirtualny przebieg z powodu koronawirusa.

W ostatnich latach na powitanie Nowego Roku przybywało na słynny plac po około 2 mln ludzi. W tym roku ma się tam pojawić bardzo niewielkie grono wyróżnionych. Będą wśród nich najważniejsi pracownicy z pierwszej linii frontu walki z wirusem, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, osoby udzielające pierwszej pomocy, przywódcy społeczności i inne osoby, które wybijały się w rozwiązywaniu problemów roku.

07:36 Brazylia

Karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. "Szukamy alternatywnego rozwiązania, czegoś, co byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne" - oświadczył Jorge Castanheira, prezes Ligi Samby (Liesa).

Karnawał taneczny w Rio de Janeiro zapewnia Brazylii znaczący dochód; ocenia się, że przychody z branży turystycznej stanowią 8 proc. PKB.

/ FABIO MOTTA / PAP/EPA



Brazylia jest jednym z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa zdrowia tego kraju od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.

06:20 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 2153 przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 15 osób.

Według Instytutu głównymi ogniskami wirusa są obecnie ośrodki opieki nad seniorami, szpitale i ośrodki dla uchodźców.

06:19 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego o 5408 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o 490 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 715 457 a przypadków śmiertelnych do 75 439.

06:08 Finlandia

Psy, specjalnie szkolone do wykrywania koronawirusa u ludzi, rozpoczęły pracę na lotnisku w stolicy Finlandii, Helsinkach. To 15 czworonogów, które są w stanie wyczuć symptomy choroby u człowieka na pięć dni przez wystąpieniem objawów zakażenia.

/ MAURI RATILAINEN / PAP/EPA

05:46 Kanada

Druga fala pandemii koronawirusa w Kanadzie już trwa - ostrzegł premier Kanady Justin Trudeau. W czwartek władze Quebecu zaapelowały o rezygnację z rodzinnych obiadów w Thanksgiving, zaś rząd Ontario przeznaczył dodatkowe środki na testy. "Jesteśmy na początku jesieni, która może być znacznie gorsza niż wiosna" - mówił Trudeau w telewizyjnym orędziu.

We wtorek federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam ostrzegła, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, a zaledwie do końca września liczba nowych przypadków zakażeń w Kanadzie może sięgnąć ponad 5 tys. dziennie.

05:27 USA

O 808 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że od wybuchu epidemii śmierć w niej poniosło już 202 738 Amerykanów. Najwięcej osób w ciągu minionych siedmiu dni zmarło na Florydzie (679), w Teksasie (652) i w Kalifornii (602). W stanie Nowy Jork - który na wiosnę był epicentrum epidemii - bilans ofiar śmiertelnych w ciągu tygodnia wzrósł o 33.

Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata.

05:20 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.