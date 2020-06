W Moskwie konferencję prasową organizuje regionalne biuro Światowej Organizacji Zdrowia, które przedstawi prognozy dotyczące sytuacji epidemicznej w Rosji. Włochy znoszą restrykcje. Otwarte zostaną granice regionów i możliwe będzie swobodne podróżowanie między nimi bez podawania powodu. Dla obywateli europejskich państw układu z Schengen i Wielkiej Brytanii otwarte zostaną granice kraju i przestanie obowiązywać wymóg dwutygodniowej kwarantanny po przyjeździe do Włoch. Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 6,3 mln ludzi na całym świecie, około 376 tys. osób zmarło. Najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

24 545 zakażonych i 1102 ofiary śmiertelne - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce.

W Polsce wykonano 945 955 testów, z czego ponad 14,5 tys. ostatniej doby.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u ponad 6,2 mln osób, z czego ponad 376 tys. zmarło.

Największą liczbę zakażeń potwierdzono w USA, Brazylii i Rosji. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Jak informuje WHO: W Europie maleje liczba nowych zakażeń, wyjątkiem jest Rosja i kraje Europy Wschodniej





12:43 Włochy

Włochy są gotowe na przyjęcie turystów - oświadczył w środę szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnienie to złożył w dniu otwarcia granic regionów kraju i zniesienia obowiązku kwarantanny dla obywateli państw europejskich przybywających do Włoch.

12:05 Szwecja

Twórca szwedzkiej liberalnej strategii główny epidemiolog kraju Anders Tegnell przyznał w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia, że Szwecja od początku powinna podjąć więcej działań, aby zwalczyć epidemię koronawirusa. "Zbyt wiele osób zmarło" - powiedział. To pierwsza tak szczera wypowiedź Tegnella, który na codziennych konferencjach prasowych bronił szwedzkiej strategii, mówiąc, że za wcześnie na jej ocenę. Działania Szwecji nazywał "długoterminowymi".





11:52 Sukces naukowy Polaka w walce z koronawirusem

Polski biolog doktor Maciej Tarkowski, członek zespołu naukowców z Mediolanu, którzy odizolowali włoski szczep koronawirusa, został wyróżniony przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę Krzyżem Kawalerskim za zasługi w walce z epidemią. Nazwisko Polaka znalazło się na liście ogłoszonej dziś przez Pałac Prezydencki.





11:48 Chiny

Podczas kampanii masowych testów na koronawirusa przebadano prawie wszystkich mieszkańców chińskiego 11-milionowego miasta Wuhan, gdzie wybuchła pandemia. Wykryto 300 infekcji bezobjawowych, ale nie stwierdzono zachorowań na Covid-19. Z relacji chińskich mediów nie wynika, dlaczego nie objęto nimi całej ludności miasta. Agencja AP informuje, że z testów wyłączono dzieci poniżej 6. roku życia.

11:33 Śląskie

Jak wynika z porannego raportu Ministerstwa Zdrowia, spośród 150 nowych potwierdzonych zakażeń, 78 zostało wykrytych na Śląsku. To stricte rodziny górników - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że poza tym regionem nie ma w Polsce innych nowych ognisk.

Rzecznik ministerstwa zdrowia: Po raz pierwszy od początku pandemii mamy sytuację, w której więcej osób wyzdrowiało niż nadal choruje TVN24/x-news





10:56 Rosja

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 178 osób zakażonych koronawirusem, a łączna liczba zgonów na Covid-19 sięgnęła 5215. Liczba osób zakażonych wzrosła do 432 277 po wykryciu 8536 nowych przypadków.

10:53 Białystok

O dwóch kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem u pracowników Białostockiego Centrum Onkologii poinformowała w środę rzeczniczka szpitala. W sumie w BCO testy wykazały wynik dodatni na obecność SARS-CoV-2 u ośmiu osób. Rzeczniczka Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) Monika Mróz poinformowała PAP, że praca szpitala jest kontynuowana, nic się nie zmienia.

10:38 Cieszyński dla Onetu

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński jest przekonany, że w ciągu kilku tygodni liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem będzie spadać. W rozmowie z Onetem wyjaśnił, że jest to prognoza na podstawie obecnego stanu epidemii w Polsce.





10:07 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia informuje o 150 nowych zakażeniach koronawirusem. Kolejne 10 osób zmarło. Łącznie w Polsce odnotowano 24 tys. 545 przypadków i 1102 zgony.





10:05 Korea Południowa

Władze Korei Południowej zezwoliły na użycie leku przeciwwirusowego remdesiwir w leczeniu Covid-19, co otwiera drogę do importu tego specyfiku - podała agencja Yonhap. "Remdesiwir może pomóc zmniejszyć ilość koronawirusa w organizmie. To może sprawić, że stan pacjenta poprawi się szybciej" - uzasadniło swoją decyzję ministerstwo bezpieczeństwa żywności i leków.

10:03 Holandia

Badanie przeprowadzone wśród dawców krwi w Holandii wykazało obecność przeciwciał specyficznych dla nowego koronawirusa u 5,5 proc. osób. Podobne badanie w kwietniu dało wynik 3 proc.

Jak powiedział w wywiadzie dla publicznej telewizji NOS ekspert Sanquin Hans Zaaijer, wyniki badania wskazują, że społeczeństwo Holandii jest wciąż bardzo daleko od osiągnięcia odporności stadnej, czyli liczby osób odpornych na wirusa, która zatrzymuje jego rozprzestrzenianie się.

09:55 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 483 przypadki zakażenia koronawirusem, ośmiu chorych zmarło, a 362 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 24 823, zmarłych do 735, a wyzdrowiałych do 10 440.

W poniedziałek na Ukrainie część regionów weszła w kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.

09:20 Białystok

U jednego z pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z tego powodu placówka będzie nieczynna do końca przyszłego tygodnia. Zakażona osoba to pracownik obsługi placówki, który na szczęście nie miał kontaktu z dziećmi. Na kwarantannie przebywa obecnie jedenaście osób z najbliższego otoczenia.

08:20 Śląskie

Ruszają badania przesiewowe górników z kopalni Ziemowit w Lędzinach. To kolejny zakład Polskiej Grupy Górniczej, gdzie postanowiono przeprowadzić testy. W sumie przebadanych zostanie tam około 4 tysięcy pracowników. Zaplanowano uruchomienie trzech punktów do pobierania wymazu. Badania będą trwać do soboty.





07:58 Indie

Ministerstwo zdrowia Indii poinformowało w środę, że w ciągu ostatniej doby w całym kraju stwierdzono 8909 nowych zakażeń koronawirusem, wobec czego łączna liczba infekcji przekroczyła 200 tys. Eksperci szacują, że szczyt pandemii nastąpi w Indiach za kilka tygodni.

07:55 Protest w Kaliszu

Przed bramą domu pomocy społecznej w Kaliszu trwa protest pracowników i rodzin pensjonariuszy. Kilkudziesięciu zebranych domaga się odwołania przywróconej do pracy dyrektorki, która w ocenie większości pracowników DPS-u, zlekceważyła zagrożenie związane z Covid-19 i dopuściła do rozwoju ogniska choroby. W kaliskim DPS-ie od połowy kwietnia zmarło już 41 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.





07:15 Niemcy

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 342 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło również 29 zakażonych osób. Nowy bilans pandemii w Niemczech to 182 370 wykrytych infekcji i 8551 zgonów.

05:40 Francja

We Francji w ciągu 24 godzin na Covid-19 zmarło 107 osób - 84 w szpitalach i 23 w domach opieki. Po raz pierwszy od 13 dni dobowa liczba zgonów przekroczyła 100. Od początku pandemii na Covid-19 zmarło we Francji 28 940 osób.

05:09 Grecja czeka na turystów

Grecja przygotowuje się na przyjęcie turystów z całego świata. Tamtejszy minister turystyki zapewnił,, że kraj jest gotowy do przyjęcie latem turystów z całego świata, zaś władze z udziałem ekspertów nadal będą monitorowały zagrożenia związane z koronawirusem tak, by wakacyjny wypoczynek był całkowicie bezpieczny.





05:06 Brazylia

Brazylia zarejestrowała kolejną rekordową liczbę zgonów na Covid-19 w ciągu jednej doby - 1262. Pandemia w największym kraju Ameryki Łacińskiej nie wykazuje oznak spowolnienia. W Brazylii potwierdzono 555 383 przypadki koronawirusa i 31 199 zgonów. Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie. Jeśli zaś idzie o liczbę zgonów z powodu Covid-19, to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

05:03 Stany Zjednoczone

1081 osób zmarło podczas minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Według Instytutu Hopkinsa zakażenie SARS-CoV-2 zostało potwierdzone w USA już u ponad 1,8 miliona ludzi. Od początku pandemii w Stanach Zjednoczonych zmarło 106 180 osób.