Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 44 i 45 lat. Z najnowszego sondażu dla United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło. 15 proc. zdecydowanie nie chce przyjąć preparatu. Kazachstan rozpoczął szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem QazVac, własnej produkcji. Brazylia zrezygnowała z importu rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Słowacja przedłuża stan wyjątkowy. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 147,2 mln ludzi na świecie, a ponad 3,1 mln zakażonych zmarło. Najnowsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie prezentujemy w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

/ ETTORE FERRARI / PAP/EPA

06:54 "DGP": Nauczycielski wyścig po drugą dawkę

Problemy z dostawami szczepionek AstryZeneki zbiegły się z terminem podań drugiej dawki dla nauczycieli. Czy będzie to kłopot, zależy w dużej mierze od tego, na jak długo firma wstrzyma dostawy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik zwraca uwagę, że rząd liczy na to, że szpitale węzłowe odłożyły drugą dawkę. "Z sondy DGP wynika jednak, że nie mają zapasów i są uzależnione od bieżących dostaw" - czytamy.

06:50 Koronawirus w marketach

Ślady koronawirusa na terminalach do kart płatniczych, przyciskach do wag, wózkach i koszykach na zakupy znaleźli karabinierzy w części supermarketów we Włoszech.



06:35 Odmrażanie gospodarki

W środę mamy poznać plany rządu na temat luzowania obowiązujących obostrzeń. Jak zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski ma to być "bardzo szczegółowy harmonogram". "Wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług" - dodaje. Dowiemy się też, czy po majówce maseczka ochronna na powietrzu nadal będzie obowiązkowa. Co na to wirusolodzy?



06:31 Szczepienia

Od dziś ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 osób w wieku 44 i 45 lat. Zapisać można się przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.





06:02 Sondaż

Niemal 70 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw Covid-19 lub już się zaszczepiło. 15 proc. zdecydowanie nie chce przyjąć preparatu - wynika z najnowszego sondażu dla United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Dobrze organizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 ocenia 40,7 proc. uczestników badania, a bardzo dobrze 12,2 proc.







05:09 Brazylia

Brazylijska Narodowa Agencja Nadzoru Zdrowia zrezygnowała z importu rosyjskiej szczepionki Sputnik V Covid-19.

Jej personel zwrócił uwagę na "nieodłączne ryzyko" i "poważne" wady.

Sputnik V został zatwierdzony w kilku krajach na całym świecie. Rosyjscy naukowcy twierdzą, że jest skuteczny w 97,6% w stosunku do Covid-19, w "prawdziwej" ocenie opartej na danych od 3,8 mln zaszczepionych osób.

05:05 Słowacja

Rząd słowacki zdecydował, że przedłuża stan wyjątkowy do 28 maja. Godzina policyjna nadal będzie obowiązywać, ale zostanie skrócona o godzinę i będzie się rozpoczynać o 21.00.

Pierwsze poważne złagodzenie restrykcji obowiązujących w kraju rząd wprowadził w minionym tygodniu, zezwalając na otwarcie sklepów i hoteli. Otwarte zostały szkoły. Od poniedziałku działają ogródki i tarasy w kawiarniach i restauracjach oraz centra fitness.

05:00 Kazachstan

Kazachstan rozpoczął szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem QazVac, własnej produkcji.

Pierwsze badania nad preparatem rozpoczęto w maju ubiegłego roku, dwa miesiące po tym jak w kraju rozpoczęła się epidemia koronawirusa. Testy - według wyników opublikowanych w lokalnych mediach - wskazywały na skuteczność 96 proc. w walce z wirusem.

Jak przekazała agencja EFE, na początku lutego ruszyła w Kazachstanie kampania szczepień rosyjskim preparatem Sputnik V i dotychczas zaszczepiono nim 900 tys. osób.