Sejm odrzucił w czwartek późnym wieczorem wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za odwołaniem ministra głosowała opozycja, przeciwko byli posłowie PiS. Wcześniej podczas debaty opozycja zarzucała Szumowskiemu nieprzygotowanie Polski na pandemię koronawirusa. Szef PO Borys Budka twierdził, że w czasie wystąpienia posłanki Barbary Nowackiej "Kaczyński nazywa posłów opozycji chamską hołotą".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, poseł PiS Waldemar Andzel i poseł PiS Marek Kuchciński podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego / Mateusz Marek / PAP

Lider Platformy Obywatelskiej, szef klubu KO Borys Budka poinformował pod koniec maja, że Koalicja Obywatelska składa wnioski o wotum nieufności wobec trzech szefów resortów: ministra zdrowa Łukasza Szumowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zdaniem lidera PO, wszyscy trzej szefowie resortów to "najbardziej skompromitowani ludzie tej władzy".

We wtorek wniosek o wotum nieufności wobec Szumowskiego negatywnie zaopiniowała komisja zdrowia.

W trakcie nocnego głosowania w Sejmie za udzieleniem wotum nieufności ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu opowiedziało się 213 posłów, przeciwko było 237, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek poparły opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.

Barbara Nowacka, czyli przedstawicielka wnioskodawców, podczas poprzedzającej głosowanie debaty zarzucała Szumowskiemu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię.

Niewybredne słowa i wyłączanie mikrofonu





Podczas debaty powiedziała, że minister Szumowski to "największy chyba zawód ostatnich miesięcy", człowiek, "który udawał nadzieję".

Jej zdaniem, Szumowski jako minister zdrowia nie dał rady, bo "padały" szpitale powiatowe, nadal są długie kolejki i trwa kryzys lekowy.

Nowacka oceniła, że Szumowski nie przygotował kraju na pandemię koronawirusa.

W pewnym momencie szef PO Borys Budka zwrócił się do polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. To nie jest pana folwark, panie prezesie - mówił Budka do Kaczyńskiego.

Później napisał na Twitterze, że w czasie wystąpienia posłanki Nowackiej "Kaczyński nazywa posłów opozycji chamską hołotą". "Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja" - napisał szef PO.





Z kolei zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel odnosząc się do tej sytuacji napisał na Twitterze, że "prezes Jarosław Kaczyński powie słowo prawdy o zachowaniu części posłów i nagle wielkie poczucie krzywdy". "Polecam lekturę sejmowych stenogramów, tam jest przytoczona część tego, co dzieje się w ławach opozycji" - napisał poseł PiS.

Po przerwie zarządzonej przez wicemarszałka Terleckiego Barbara Nowacka nawiązała do wizyty prezesa PiS na cmentarzu.

Wtedy, kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka - ofiara katastrofy smoleńskiej on wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. I teraz dzisiaj śmie mnie wyzywać... - mówiła Nowacka, po czym wicemarszałek Terlecki wyłączył jej mikrofon.

Nowacka po ponownym włączeniu mikrofonu dalej krytykowała PiS. Arogancja, którą widzieliśmy tutaj na sali, korupcja, nepotyzm - to są wasze imiona nowa elito z PiS - mówiła.

Szef rządu murem za ministrem zdrowia

Ministra zdrowia bronił w Sejmie poseł PiS Przemysław Czarnek. Wniosek KO nazwał paszkwilem. To jest stek bzdur i klasyczny paszkwil - mówił.

Przywołując tragiczne dane z Hiszpanii, Włoch, czy Szwecji Czarnek mówił, że "Łukasz Szumowski to lekarz z prawdziwego powołania, oddany pacjentom, świetny kardiolog, ale przede wszystkim to człowiek wychowany na wartościach chrześcijańskich, człowiek, który zasuwał do szpitali kiedy brakowało lekarzy i pracował tam, za darmo".

Następnie złożył "w imieniu swojego klubu i wszystkich Polaków" wyrazy uznania dla Łukasza Szumowskiego.

O przeinaczeniach, manipulacjach i kłamstwa we wniosku mówił także premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodawał, że w marcu żadne państwo nie było przygotowane na pandemię i każde chciało jak najszybciej pozyskać potrzebny sprzęt i środki ochrony osobistej. Zdaniem premiera wiele państw padło także ofiarą nieuczciwych kontrahentów, którzy dostarczali sprzęt niespełniający standardów.

Następnie głos zabrał minister zdrowia. Jak powiedział. wotum nieufności to czas na fakty i zaczął przytaczać liczby. Podał m.in. aktualne dane z Włoch i Hiszpanii. Pytał, czy posłowie wolą model szwedzki, czy belgijski. W Hiszpanii lekarze mają się kierować czym? Wartością społeczną osoby, czy może żyć, czy nie - podał przykład.

Szumowski przytaczał też doniesienia o przekształceniu np. lotniska Birmingham w tymczasową kostnicę, a - jak mówił - Hiszpanie przyznali, że nie mogą spalać więcej ciał dziennie.