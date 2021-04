W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 60 osób. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 131 mln ludzi na świecie, a ponad 2,85 mln zakażonych zmarło. Polski rząd prawdopodobnie przedłuży obowiązujące dziś obostrzenia - decyzję poznamy jutro, najpóźniej pojutrze. Sytuacja epidemiczna z powodu Covid-19 na Litwie się pogarsza - oświadczył minister zdrowia Arunas Dulkys. Przewiduje on, że za tydzień cały kraj znajdzie się w czarnej strefie. Francuska firma biotechnologiczna Valneva poinformował o pozytywnych wynikach pierwszej fazy testów swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Starcia podczas protestu restauratorów w Rzymie / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

18:46 Szczepienia na Stadionie Narodowym

Od środy 7 kwietnia wprowadzona zostanie zmiana w organizacji procesu szczepienia na PGE Narodowym - poinformował na swojej stronie internetowej Szpital Narodowy. Zmiana ma dotyczyć weryfikacji godziny, na która została wpisana osoba zgłaszająca się na szczepienie.



"Obsługa punktu szczepień będzie weryfikować godzinę, na którą wpisana jest osoba zgłaszająca się na szczepienie i będzie ona kierowana do punktu rejestracji dokładnie o tej godzinie. Osoby, które pojawią się w punkcie szczepień przed wyznaczoną godziną będą proszone o pojawienie się o godzinie wskazanej w potwierdzeniu szczepienia" - podaje Szpital Narodowy.



W swoim komunikacie tłumaczy też, dlaczego zostaną wprowadzone zmiany. "Mimo zapewnienia obsługi na wszystkich stanowiskach w rejestracji oraz na dalszych etapach w punkcie szczepień, pojawiające się zbyt wcześnie osoby powodowały tworzenie się kolejek i niepotrzebny stres u osób, które przybyły na właściwą godzinę" - zaznacza.

18:44 Prof. Magdalena Marczyńska: Wzrosła liczba zakażeń wśród dzieci. Najczęściej chorują nastolatki

Niestety patrząc na analizy obecnej fali zachorowań wygląda na to, że wzrosła liczba zakażeń wśród dzieci, nastolatków. Przekazano nam liczbę zakażeń wśród dzieci w różnych kategoriach wiekowych: najstarsze dzieci chorują zdecydowanie częściej - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Magdalena Marczyńska. Analizując dokładnie czas, kiedy szkoły były otwarte i ten okres wzrastania liczby zakażeń - one się niestety pokryły - dodała członkini Rady Medycznej przy premierze.

18:02 Starcia w Rzymie

Ranny policjant, kilka osób zatrzymanych - to wstępny bilans manifestacji włoskich restauratorów, jaka odbyła się w Rzymie przed gmachem parlamentu. Doszło tam do starć z policją.



Przed siedzibą Izby Deputowanych przedstawiciele branży gastronomicznej demonstrowali domagając się otwarcia lokali.



Do protestujących dołączyli właściciele siłowni również domagając się zgody na wznowienie działalności.



Pikieta przybrała gwałtowny przebieg, gdy manifestanci zaczęli rzucać świecami dymnymi i butelkami w stronę policjantów. Jeden z nich został ranny w twarz.



Starcia podczas protestu / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

17:55 WHO o "paszporcie szczepionkowym"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie popiera wprowadzenia paszportów szczepionkowych jako warunku podróżowania - poinformowała rzeczniczka WHO Margaret Harris. Uzasadniła, że nie jest jasne, czy szczepienia zapobiegają transmisji koronawirusa, a paszporty mogą być dyskryminujące.





17:54 Pyrzowice

36-letnia kobieta chciała tuż przed świętami wylecieć do Egiptu z lotniska w Pyrzowicach. Okazało się, że powinna była przebywać w domu, w izolacji.



17:53 AstraZeneca

Szef zespołu ds. oceny szczepionek Europejskiej Agencji Leków (EMA) Marco Cavaleri powiedział, że "obecnie coraz trudniej twierdzić, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką AstraZeneki (przeciw Covid-19) a bardzo rzadkimi nietypowymi przypadkami zakrzepów krwi".



17:20 Sprawa niedostarczonych respiratorów

Ministerstwo Zdrowia przekazało komornikowi wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego respiratorów spółki E&K zajętych w lutym na lotnisku Okęcie oraz pieniędzy zamrożonych na kontach firmy - dowiedział się reporter RMF FM. Było to możliwe po decyzji sądu potwierdzającej prawomocnie wysokość długu E&K wobec resortu z tytułu niezrealizowania kontraktu na respiratory.



17:19 Władysław Kosiniak-Kamysz wolontariuszem w szpitalu

Bada pacjentów, robi wymazy pod kątem Covid-19. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz pomaga lekarzom ze Szpitala Specjalistycznego im. Dietla przy ul. Skarbowej w Krakowie. Informację i zdjęcie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.





17:17 Sprawa braku maseczki u ministra Warchoła

Policja chce ukarać wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za brak noszenia maseczki w miejscu publicznym - ustalili dziennikarze RMF FM. Funkcjonariusze z Rzeszowa przygotowali już wniosek o uchylenie mu immunitetu. Marcin Warchoł startuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa.



17:15 Protest pielęgniarek

Jutro pielęgniarki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych będą protestować przed Ministerstwem Zdrowia. Domagają się podwyżek i wyższych nakładów na ochronę zdrowia, które są - według nich - niezbędne w czasie pandemii.





16:09 Małopolska

Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju - mówił podczas briefingu prasowego wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jak poinformował niewykluczona jest relokacja najciężej chorych pacjentów do innych województw, rozważane jest także wstrzymanie w części szpitali zabiegów zachowawczych.





15:21 Co dalej z obostrzeniami?

W środę, najpóźniej w czwartek zostanie przekazana informacja dotycząca ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń i ich zakresu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.



15:20 Rzym

W Rzymie koronawirus podróżuje autobusem i kolejką nad morze - tak podsumowano wyniki analiz przeprowadzonych przez karabinierów. Podczas kontroli w 42 środkach transportu znaleźli oni ślady wirusa na przyciskach, uchwytach i oparciach.

15:18 Szczepienia w UE

Jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji do lata - przekonywał na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker.



Osiągniecie odporności jest dla nas ważne, dlatego mamy cel w postaci zaszczepienia 70 proc. dorosłej populacji. Jeśli do dostaw z pierwszego kwartału, które wyniosły około 107 mln dawek, doda się spodziewaną ilość szczepionki z drugiego kwartału - 360 mln dawek - to (...) będziemy mieli dość dawek, żeby osiągnąć nasz cel - powiedział przedstawiciel KE.



15:16 Warszawa

Na stadionie Legii Warszawa, który będzie centralnym miejskim punktem szczepień masowych, będzie 30 stanowisk szczepiennych - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Ratusz szacuje, że w miejskich punktach zaszczepi się 80 tys. osób tygodniowo, a we wszystkich w Warszawie - 200 tys.



Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że 19 kwietnia otwartych zostanie 13 miejskich punktów szczepień masowych przeciw Covid-19. Centralnym miejskim punktem będzie stadion Legii Warszawa. Takie punkty znajdą się w 10 dzielnicach. Dotychczas miasto uruchomiło 59 punktów szczepień w przychodniach.





14:27 Valneva

Francuska firma biotechnologiczna Valneva poinformował o pozytywnych wynikach pierwszej fazy testów swojej szczepionki przeciwko Covid-19 i ogłosiła plany rozpoczęcia badania klinicznego III fazy na dużą skalę w kwietniu.



Badania pokazują, że dziewięciu na 10 zaszczepionych pacjentów wytworzyło przeciwciała do walki z koronawirusem- informuje Valneva. Szczepionka przeciwko koronawirusowi VLA2001 finansowana przez brytyjski departament zdrowia, "była dobrze tolerowana i nie stwierdzono żadnego ryzyka" podczas fazy testów przeprowadzonych na 153 młodych, zdrowych osobach w wieku od 18 do 55 lat - podała firma w komunikacie prasowym.

14:26 Słowacja

Portal słowackiej gazety "DennikN" dysponuje raportem Państwowego Urzędu Kontroli Leków (SUKL) i ministerstwa zdrowia, według którego znajdujące się na Słowacji szczepionki Sputnik V nie są identyczne z opisywanymi przez naukowe pismo "Lancet". Nie podjęto decyzji o ich użyciu.



14:12 Formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia

Formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia przeciw Covid-19 już nie działa: teraz "rejestrujemy się już na konkretne terminy" - mówił na konferencji prasowej szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



14:09 Belgia

W Belgii ruszyła dzisiaj specjalna platforma, na której można się zapisać, by ewentualnie otrzymać niewykorzystaną w danym dniu szczepionkę. Na Qvax.be przyjmowane są zapisy wszystkich mieszkańców Belgii od 18. roku życia. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon, chętnych na szczepienie "last minute" jest bardzo wielu.



14:06 Szczepionka Johnson & Johnson

Preparaty firmy Johnson & Johnson trafią do obłożnie chorych, którzy nie mogą sami przyjechać na szczepienia. Taki plan wykorzystania nowej, czwartej szczepionki przeciwko koronawirusowi zdradza minister Michał Dworczyk. Tym preparatem mają szczepić przede wszystkim wyjazdowe zespoły szczepienne.

13:44 Ciechocinek

Szpital tymczasowy w Ciechocinku wstrzymał przyjęcia pacjentów po wykryciu w organizmie jednego z chorych na Covid-19 także bakterii New Delhi. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne.



13:35 Serbia

W Serbii szczepionki przeciw Covid-19 dostępne są dla wszystkich, także dla cudzoziemców - pisze włoski dziennik "La Repubblica". Jak pisze, podczas gdy Unia Europejska dyskutowała o szczepionkach, władze w Belgradzie zamówiły je u różnych producentów.



Prezydent Aleksandar Vuczić stara się "złagodzić nacjonalistyczny wizerunek" kraju - ocenia dziennik, opisując masowe szczepienia na terenie targów w Belgradzie.

13:34 Litwa

Sytuacja epidemiczna z powodu Covid-19 na Litwie się pogarsza - oświadczył minister zdrowia Arunas Dulkys. Przewiduje on, że za tydzień cały kraj znajdzie się w czarnej strefie.



Za czarną strefę na Litwie uważa się sytuację, gdy zachorowalność w ciągu 14 dni na 100 tys. mieszkańców wynosi 500, a odsetek pozytywnych testów przekracza 10 proc.



Obecnie, według danych litewskiego Departamentu Statystyki, zachorowalność w kraju w ciągu 14 dni na 100 tys. wynosi 382,3, a odsetek pozytywnych testów - 7,5 proc.



13:32 Rzecznik rządu o wakacjach

Dzięki dużej mobilizacji służby zdrowia w zakresie programu szczepień oraz jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich obostrzeń, to wakacje w jakiejś formie będą mogły być możliwe - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.



Rzecznik rządu zaznaczył, że czy to będzie w pełnym zakresie, tak jak to było dwa lata temu, "w tej chwili nikt tego z pełną odpowiedzialnością nie powie".

13:31 Powrót dzieci do szkoły

Wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej; w związku z tym twardego terminu w kwestii potencjalnego powrotu dzieci do szkół w tej chwili podawać nie możemy - mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.



Bez względu na to, jak późno się poprawi sytuacja lub jak szybko się poprawi sytuacja chcemy, aby dzieci na możliwie długi termin wróciły do szkół. Natomiast tej gwarancji w tej chwili dać nie możemy, bo to zależy zarówno od kwestii epidemicznych związanych ze wzrostem liczby zachorowań, z obłożeniem miejsc w szpitalach, wykorzystaniem respiratorów, ale również od tego, jak duże będzie zainteresowanie programem szczepień - zaznaczył rzecznik rządu.

12:14 Szczepienia cd

Minister Michał Dworczyk z kancelarii premiera poinformował, że w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką.

Oświadczył, że w drugim kwartale - tak jak zapowiadał wcześniej rząd - nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

Szczepienia

W Polsce do tej pory wykonano 6 665 384 szczepienia, w tym 2 074 033 drugą dawką - wynika z najnowszego rządowego raportu. Do naszego kraju dostarczono w sumie 8 078 060 dawek szczepionek.

W raporcie wykazano, że dzienna liczba szczepień wyniosła 3552.

Po szczepionkach zanotowano 5658 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7693 dawki.

10:54 Belgia

Od dziś apteki w Belgii sprzedają testy na obecność koronawirusa, które można wykonać samodzielnie. Przewodniczący grupy roboczej belgijskich władz ds. testów Herman Goossens nie przewiduje na razie dystrybucji zestawów do przeprowadzania samodzielnego badania w supermarketach.

"Autotesty to nie słodycze" - powiedział na jednej z konferencji prasowych.

10:52 Ukraina

W ukraińskich szpitalach jest 67 tys. łóżek z podłączeniem do tlenu. "Nie ma możliwości dalszego zwiększania tej liczby, bo inne choroby nie poszły na wakacje i je też trzeba leczyć" - powiedział ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Obecnie w kraju hospitalizowanych jest ponad 47 tys. pacjentów.

Najbardziej napięta sytuacja pod tym względem jest w Kijowie, obwodzie chmielnickim, mikołajowskim i żytomierskim.

10:41 Nowe dane

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 60 osób.







10:27 Szpitale i chorzy pod respiratorami

W szpitalach przebywa 33 544 pacjentów z Covid-19, o 888 więcej niż dzień wcześniej. Wspomagania respiratorem wymaga 3315 chorych, o 46 więcej niż w poniedziałek - podało Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, we wtorek 30 marca, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 071 pacjentów, w tym 3054 pod respiratorami.

Dwa tygodnie temu, 23 marca, w szpitalach było 26 075 pacjentów, z czego 2512 pod respiratorami

Resort zdrowia poinformował też, że kwarantanną objęto 394 442 osoby. Ponadto podał, że dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 036 577 osób.





10:07 Rząd przedłuży obostrzenia?

Rząd rozważa wydłużenie zamknięcia żłobów i przedszkoli o tydzień. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem powinny one zostać otwarte od najbliższego poniedziałku, czyli od 12 kwietnia.

Szanse na to jednak maleją. Rząd zakłada, że dzisiejsze dane na temat zakażeń koronawirusem będą zaniżone z powodu świąt. Jutro i pojutrze powinna nastąpić poświąteczna kumulacja. Jeśli wynik będzie wysoki, to zamknięcie żłobków i przedszkoli zostanie wydłużone o kolejny tydzień. Jeśli jutro i pojutrze będzie niski, to będzie niewielka szansa na otwarcie tych placówek od przyszłego tygodnia.

A co z pozostałymi zakazami? Co z fryzjerami? Z dużymi sklepami budowlanymi? Tu ryzyko przedłużenia zakazów jest jeszcze większe. O gastronomii, galeriach handlowych i siłowniach nawet nie wspominamy - przedłużenie zakazów jest pewne.

08:47 Australia

Wstrzymanie eksportu zamówionych 3 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca z Europy komplikuje program szczepień przeciw Covid-19 w Australii. Jak dotąd w kraju podano 843 tys. dawek, czyli ponad 3 mln mniej niż planowano.

Australia, która szczepienia zaczęła później niż większość wysoko rozwiniętych państw, miała w pierwszej fazie programu szczepień polegać na dostawach z Europy, choć zdecydowana większość - 50 mln z 53 mln zamówionych dawek szczepionki AstraZeneki - ma zostać wytworzona w kraju.

W marcu Komisja Europejska wzmocniła mechanizm pozwalający na wstrzymanie eksportu szczepionek firm, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec UE, do krajów, które nie zezwalają na eksport szczepionek do Europy i gdzie sytuacja epidemiczna jest lepsza.

08:03 Od dzisiaj nowe obostrzenia dla kierowców ciężarówek przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii

Od dzisiaj kierowcy ciężarówek wjeżdżający na terytorium Wielkiej Brytanii objęci zostają nowymi obostrzeniami. Chodzi o obowiązkowe testy na obecność koronawirusa.





06:58 Mecz baseballowy przy pełnym stadionie

Niemal komplet kibiców oglądał mecz baseballowy na 40-tysięcznym stadionie w aglomeracji Dallas. Texas Rangers to pierwsza amerykańska drużyna sportowa z najbardziej popularnych lig, która zdecydowała się na sprzedaż biletów na wszystkie miejsca na swoim obiekcie.

Oficjalnie klub wymagał od widzów założenia maseczek (z wyjątkiem momentów jedzenia lub picia), mimo to wielu sympatyków baseballu ich nie nosiło. Nie przestrzegano także zachowywania zalecanego w epidemii dystansu społecznego.





06:00 Epidemia koronawirusa w Polsce - stan po wielkanocnym weekendzie

Ponad 60 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce w czasie świątecznego, trzydniowego weekendu. W porównaniu do sytuacji sprzed wielkanocnego weekendu zajętych jest więcej o ponad 700 łóżek na oddziałach covidowych. I więcej respiratorów.

W Niedzielę Wielkanocną po raz pierwszy od półtora miesiąca w naszym kraju zmniejszyła się liczba zakażonych pacjentów w szpitalach - w porównaniu do poprzedniego dnia.

Lekarze podkreślają, że te informacje nie powinny nas uspokajać.

To mógł być efekt tego, że wielu chorych za wszelką cenę nie chciało spędzić świąt w szpitalu. Są jednak też szanse, że szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami. Epidemiolodzy mają nadzieję, że w statystykach nie zobaczymy efektu wielkanocnych wyjazdów, na które zdecydowała się część z nas.

Jutro albo w czwartek możemy spodziewać się decyzji o tym, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Polsce od soboty. Te obecne - czyli zamknięte salony fryzjerskie, kina, teatry, baseny czy duże markety budowlane - są aktualne do piątku. Z naszych informacji wynika, że wiele wskazuje na to, iż te restrykcje będą przedłużone.

/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.