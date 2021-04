Czeski rząd zrezygnował z rozmów z Rosją na temat zakupu szczepionki na koronawirusa Sputnik V - poinformował wicepremier i minister spraw wewnętrznych oraz p.o. szefa MSZ Czech Jan Hamaczek. Jeżeli chodzi natomiast o program szczepień w Polsce, to we wtorek Michał Dworczyk przedstawił w harmonogramie, od poniedziałku 26 kwietnia rozpocznie się rejestracja dwóch roczników - aż do 7 maja. Między 7 a 9 maja będą mogły rejestrować się dziennie po trzy roczniki. Zmiany czekają nas także w obowiązujących restrykcjach - według rządowych zapowiedzi już jutro mamy poznać decyzje. W tej relacji na żywo zbieramy najważniejsze informacje dotyczące pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ HENNING BAGGER / PAP/EPA

Aktualny bilans pandemii w kraju, to 2 704 571 zakażonych i 62 734 zmarłych pacjentów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY WTORKOWEGO RAPORTU>>>

Szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił zmiany w harmonogramie szczepień dotyczące rejestracji kolejnych roczników. Od poniedziałku 26 kwietnia rozpocznie się rejestracja dwóch roczników - aż do 7 maja. Między 7 a 9 maja będą mogły rejestrować się dziennie po trzy roczniki. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

Po środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego planowane jest przekazanie informacji na temat obostrzeń; decyzje będą podejmowane na podstawie danych, które spłyną we wtorek - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jakich decyzji możemy się spodziewać? SPRAWDŹCIE DONIESIENIA DZIENNIKARZY RMF FM>>>

14:49 Hiszpania

W Hiszpanii po ponad roku od potwierdzenia pierwszego przypadku zachorowania na Covid-19 wciąż choroba ta nie dotarła do ponad 300 miejscowości. Część z nich znajduje się w popularnych wśród turystów rejonach kraju - podały we wtorek hiszpańskie służby medyczne.

Hiszpania należy do światowej czołówki państw poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Dotychczas zmarło tam 77,1 tys. osób, a 3,42 mln zostały zainfekowane.

14:22 Niemcy

Prawie 16,8 mln osób otrzymało w Niemczech pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Oprócz kilkudziesięciu tysięcy gabinetów lekarzy rodzinnych, którzy dołączyli do kampanii szczepień po Wielkanocy, od czerwca w szczepieniach mają brać udział także lekarze zakładowi. W maju gabinety mają co tydzień otrzymywać 1,58 mln dawek Pfizer/BioNTech. W czerwcu praktyki i lekarze zakładowi mogą liczyć na ponad 3,3 mln dawek tygodniowo.

13:47 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zachęca osoby w wieku 60+ do zmiany odległych terminów szczepień na wcześniejsze.





Cytat Warto to zrobić teraz kiedy, nie wszystkie roczniki mają e-skierowania i nie ma jeszcze tłoku mówi Patrycja Karolewicz, koordynator szczepień

13:30 Bułgaria

Bułgaria wprowadziła zakaz szczepienia preparatem AstraZeneca kobiet poniżej 60 lat. Tym, które otrzymały już pierwszą dawkę, proponuje się szczepionkę firmy Pfizer.



13:12 Religia

Pandemia Covid-19 miała wpływ na wolność religijną, ograniczając kult publiczny, działalność edukacyjną i charytatywną wspólnot wyznaniowych - wynika najnowszego raportu "Wolność religijna na świecie 2021" papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.



12:58 Wielka Brytania powołuje grupę ekspertów, by przygotować się na przyszłe pandemie

Władze Wielkiej Brytanii ogłosiły we wtorek, że powstanie nowa międzynarodowa grupa ekspertów, aby pomóc wzmocnić przygotowanie świata na następną pandemię i przyspieszyć opracowywanie szczepionek przeciwko przyszłym ewentualnym chorobom.



Partnerstwo na rzecz Przygotowania do Pandemii (Pandemic Preparedness Partnership - PPP), uruchomione pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii w grupie siedmiu najbogatszych państw świata G7 złoży sprawozdanie na czerwcowym szczycie przywódców tego gremium i będzie doradzało, jak osiągnąć cel premiera Borisa Johnsona, jakim jest opracowanie szczepionek przeciwko przyszłym chorobom w ciągu 100 dni - podaje agencja Reutera.

12:47 Andrusiewicz: Odporność populacyjna prawdopodobnie w wakacje

W okresie wakacyjnym mieszkańcy Polski powinni osiągnąć populacyjną odporność na Covud-19 - ocenił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Jak dodał, rozumie pod tym pojęciem osiągnięcie odporności przez 60 proc. ludności, która zostanie zaszczepiona. "Do tego grona dochodzą osoby, które wyzdrowiały i mają wpływ na osiągnięcie odporności populacyjnej" - zaznaczył. Według niego szczepienia trzeba będzie powtarzać ze względu na mutacje wirusa.



12:44 Od 4 maja zmiany w tarczy antykryzysowej

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki.



Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.





12:35 Vanuatu: Morze wyrzuciło ciało marynarza zakażonego koronawirusem

Na należącej do Vanuatu wyspie Efate na Oceanie Spokojnym znaleziono zwłoki filipińskiego marynarza, wyrzucone na brzeg przez morze. W ciele wykryto koronawirusa, a władze zakazały opuszczania wyspy przez trzy dni - podały we wtorek australijskie media.

Zwłoki odnaleziono 11 kwietnia na plaży Pango w pobliżu stolicy kraju, Port Vila. W ramach dochodzenia władze Vanuatu zatrzymały pływający pod brytyjską banderą tankowiec - informowała wcześniej nowozelandzka rozgłośnia RNZ.

Media określają zmarłego jako filipińskiego rybaka, ale jednocześnie sugerują, że był on członkiem załogi tankowca. Według CNN w ubiegłym tygodniu statek wypłynął z Port Vila, ale kazano mu zawrócić, gdy zgłosił zaginięcie jednego z marynarzy.

Nie jest jasne, czy znaleziony na plaży mężczyzna zmarł na Covid-19.

12:28 Powrót do wesel? Rząd przedstawi rekomendacje

Müller w TVP1 odniósł się do kwestii odmrażania gospodarki. Jak wskazał, będzie to zależało od szybkości szczepień oraz aktualnej sytuacji epidemicznej, czyli liczby zakażeń oraz liczby osób w szpitalach.



Przypomniał, że co tydzień analizowana jest sytuacja epidemiczna i na podstawie aktualnych danych przedstawiane są plany, gdyż trudno z "dużo szybszym wyprzedzeniem przedstawiać niektóre rozwiązania".



Cytat Aczkolwiek będziemy chcieli zapewne w najbliższym czasie przedstawić nasze rekomendacje co do wesel. Po to abyśmy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem dali sygnał, czy one mogą się i na jakich zasad będą mogły odbywać. poinformował Müller.

12:16 Węgry: Liczba nowych zakażeń koronawirusem najniższa od 2 miesięcy

Liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła na Węgrzech we wtorek do poziomu najniższego od 2 miesięcy, czyli samego początku trzeciej fali epidemii. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1645 nowych infekcji - wynika z rządowej strony poświęconej pandemii koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby zmarło 199 chorych na Covid-19, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby na Węgrzech do 25 580. Nowych zgonów jest nieco mniej niż w szczycie trzeciej fali, kiedy było ich nawet powyżej 300 dziennie.



Spada również liczba aktywnych infekcji koronawirusem (obecnie jest ich ponad 268 tys.) oraz chorych wymagających opieki szpitalnej (8602) i podłączenia do respiratora (980).

12:00 Ponad 70,5 tys. testów w ciągu ostatniej doby

11:40 Eksperci: Zmniejszenie wpływów z kontroli w 2020 r. to wynik pandemii

Organy kontrolne są coraz bardziej skuteczne w wykrywaniu nieprawidłowości, a zmniejszenie wpływów z kontroli w 2020 r. to wynik pandemii - ocenili podczas wtorkowego webinarium poświęconego zagadnieniom ryzyka w sprawach podatkowych eksperci firmy Deloitte.





11:25 Indie: Rząd zezwolił na sprzedaż szczepionek przeciw Covid-19 na otwartym rynku

Po spotkaniu w poniedziałek wieczorem premiera Indii Narendra Modiego z ekspertami, lekarzami i producentami szczepionek władze Indii ogłosiły nową akcję szczepień dla każdego obywatela kraju powyżej 18. roku życia, która rozpocznie się 1 maja br. - informuje dziennik "The Hindu".



Jednocześnie rząd zdecydował się na częściowe otwarcie rynku szczepionek. Firmy farmaceutyczne będą mogły sprzedawać 50 proc. swojej produkcji prywatnym szpitalom oraz rządom stanowym po cenach rynkowych. Dziennik "The Indian Express" zwraca uwagę, że dotychczas tylko rząd centralny mógł kupować szczepionki, które przesyłał do poszczególnych stanów.

11:13 Co ze szczepieniem ozdrowieńców? Co ze szczepieniem nastolatków?

11:00 Nowa Zelandia: Pracownik lotniska zakażony koronawirusem dzień po otwarciu "bańki podróżniczej" z Australią

Jeden z pracowników lotniska w Auckland w Nowej Zelandii otrzymał we wtorek pozytywny wynik testu na koronawirusa dzień po tym, jak po roku otwarta została granica z Australią. Przywódcy obu krajów zapowiedzieli, że przypadek nie wpłynie na funkcjonowanie "bańki podróżniczej".



Jak poinformowała we wtorek premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, zakażona osoba to pracownik zajmujący się sprzątaniem samolotów przylatujących z "czerwonej" strefy, tj. z krajów innych niż Australia, wobec czego przypadek uznawany jest za niezwiązany z otwarciem granic. Jeśli przypadek okaże się odizolowany, otwarta w poniedziałek - po roku zamkniętych granic - strefa swobodnej podróży między Nową Zelandią i Australią pozostanie w mocy. Pierwszego dnia skorzystało z niej 1800 osób.



Jak poinformowała Ardern, osoba ta została zaszczepiona preparatem Pfizera, ale jak dodała, nie jest to nic niezwykłego, bo szczepionki nie chronią w 100 proc. przed infekcją, "ale po prostu oznaczają, że zaszczepieni nie zachorują i nie umrą".

10:50 Badanie: Polska w pierwszej trójce krajów z najwyższym poziomem obaw wywołanych pandemią

Polska znalazła się w pierwszej trójce krajów z najwyższym poziomem obaw wywołanych pandemią, lokując się na trzecim miejscu za Indiami i Chile - wynika z opublikowanego we wtorek badania firmy doradczej Deloitte.



W Polsce odnotowano wzrost indeksu niepokoju z -1 proc. pod koniec lutego do 13 proc. w ostatnich dniach pierwszego kwartału tego roku. To według Deloitte największy w ciągu miesiąca skok niepokoju ze wszystkich badanych krajów w Europie.



Czterech na pięciu polskich konsumentów obawia się o zdrowie członków rodziny - czytamy w raporcie z badania "Global State of the Consumer Tracker". Znacząco spadła również liczba Polaków, którzy czują się bezpiecznie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. O 13 pp. wzrosła liczba badanych, którzy obawiają się powrotu do pracy w biurze, jednakże - jak pokazują wyniki ankiety - tylko nieznacznie wzrósł poziom obaw Polaków związanych z utratą zatrudnienia.

10:40 Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane ministerstwa

Mamy 9 246 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 601 osób, które chorowały na Covid-19. Resort podał też, że wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby 20 609 pacjentów.



SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY RAPORTU>>>

10:08 Koronawirus w Polsce. Dane dot. obłożenia szpitali

09:44 ZMIANY W HARMONOGRAMIE SZCZEPIEŃ

09:38 Zmiany w harmonogramie szczepień. ŚLEDŹ KONFERENCJĘ NA RMF24.pl

Wideo youtube

09:35 Jutro konferencja ws. obostrzeń. Jakich decyzji możemy się spodziewać?

Po środowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego planowane jest przekazanie informacji na temat obostrzeń; decyzje będą podejmowane na podstawie danych, które spłyną we wtorek - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jakich decyzji możemy się spodziewać? Sprawdźcie doniesienia dziennikarzy RMF FM.



WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

08:50 Kraska: Mam nadzieję, że to jest ostatnia prosta wyjścia z trzeciej fali epidemii

Wiceminister zdrowia, który był we wtorkowy poranek gościem Polsat News, został zapytany, czy znając najnowsze dane dotyczące nowych przypadków zakażenia koronawirusem można sobie pozwolić na optymizm. Kraska odparł, że "na optymizm na pewno możemy sobie pozwolić". "Ten trend w ostatnich dniach jest trendem dobrym" - dodał.



Cytat Dzisiejszy wynik pokaże, że trzeba jeszcze w dalszym ciągu być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o nasze myślenie o przyszłości, ponieważ widzimy, że pandemia nie poddaje się tak bardzo naszym przewidywaniom. Dzisiejszy wynik będzie troszkę gorszy niż wczorajszy. dodał.

Mam nadzieję, że to jest ostatnia prosta wyjścia z tej trzeciej fali i ten trend zmniejszenia nowych przypadków zakażeń utrzyma się - powiedział wiceminister. Dopytywany, czy we wtorek to będzie powyżej 10 tys. przypadków, Kraska odparł: "Nie aż tak".



Wiceszef MZ zaznaczył, że nie liczby dotyczące nowych zakażeń go niepokoją, ale liczba osób przebywających w szpitalach.

08:33 Kuczmierowski: Zamiast 268 tys. dawek szczepionki AstraZeneca, w tym tygodniu do Polski trafi 67 tys.

08:22 O pandemii w porannej rozmowie w RMF FM

Nie da się już wrócić w Polsce postcovidowej do starego systemu edukacji. Dobrze, żeby powstała duża komisja postpandemiczna, która mogłaby przygotować i reformę edukacji, i polityki zdrowotnej, a także służby zdrowia - przekonywał w Porannej rozmowie w RMF FM, Marek Sawicki.



ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

08:00 USA: Departament Stanu odradza podróże zagraniczne do 80 proc. krajów

Amerykański resort spraw zagranicznych zapowiedział w poniedziałek, że zrewiduje swoje zalecenia dotyczące podróży zagranicznych, umieszczając 80 proc. krajów świata w grupie największego ryzyka i odradzając podróże do nich.



Jak podaje AP, resort zapowiedział, że w wyznaczaniu zaleceń dla każdego kraju będzie opierał się na ocenach i danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Choć do sierpnia ub.r. obowiązywało generalne zalecenie przeciwko jakimkolwiek podróżom zagranicznym, ostrzeżenie to zostało zniesione.



Dotychczas większość krajów, w tym Polska, była w grupie, gdzie obowiązywał trzeci stopień ryzyka, oznaczony radą "przemyśl podróż". Po rewizji, 80 proc. krajów zostanie sklasyfikowana w grupie największego ryzyka, gdzie rada brzmi "nie podróżuj". Jednocześnie nie jest to formalny zakaz podróży.

07:40 Węgry: Desery i pizze o nazwach szczepionek przeciw Covid-19 nowym hitem

Deser o nazwie AstraZeneca czy pizza Sputnik - przed takimi wyborami stają dziś na Węgrzech miłośnicy szczepionek, chcący skosztować najnowszych propozycji węgierskich cukierników i kucharzy. Produkty te idą jak woda - twierdzi portal Bors.



"Któregoś dnia zaproponowałam mężowi, żebyśmy stworzyli desery, nazywające się tak jak szczepionki" - powiedziała kierowniczka cukierni Sulyan z miejscowości Veresegyhaz, Katalin Benkoe.



Cukiernia przygotowała różne rodzaje pianek, podawanych ze strzykawkami, którymi można zamiast łyżeczki wysysać zawartość. "Zastrzyk Musu" występuje w pięciu wariantach noszących nazwy preparatów, którymi można się zaszczepić na Węgrzech: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm i Sputnik.



Sputnik ma smak grejpfrutowy, Moderna - kokosowy, AstraZeneca - cytrynowy, Pfizer - zielonej herbaty, a Sinopharm jest słodko-kwaśny. Różnią się też kolorami, np. Sinopharm ma na wierzchu żółtą galaretkę, Moderna - niebieską, a Pfizer - zieloną.

07:10 Wcześniejsze przebycie Covid-19 nie chroni młodych ludzi przed ponowną infekcją koronawirusem

U młodych osób przeciwciała wytworzone podczas zakażenia SARS-CoV-2 nie chronią całkowicie przed kolejnym zakażeniem koronawirusem - wynika z badania w grupie ponad 3 tys. rekrutów, o którym informuje pismo "Lancet Respiratory Medicine".



Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Mount Sinai Hospital w Nowym Jorku i Naval Medical Research Center w Silver Spring (Maryland) w okresie od maja do listopada 2020 r. Objęto nim 3249 młodych rekrutów (w wieku 18-20 lat) Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (US Marines Corps). Wszyscy zanim rozpoczęli podstawowe ćwiczenia przeszli dwutygodniową kwarantannę. Wykonano im testy na poziom przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 oraz testy PCR na obecność wirusa - na początku kwarantanny, w jej połowie i na zakończenie.



Osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa wyłączono z dalszego badania. Pozostałym rekrutom po zakończeniu kwarantanny wykonywano testy PCR - po dwóch, czterech i sześciu tygodniach.

Okazało się, że około 10 proc. tych, którzy mieli poziom przeciwciał świadczący o przebytej infekcji (19 osób na 189 osób) zostało ponownie zakażonych. W grupie, która nie miała wcześniej Covid-19 odsetek ten wyniósł 50 proc. (1079 osób na 2247 osób).



06:55 "DGP": Komisja Europejska podaruje testy i rozliczy z ich wykorzystania

KE przekaże krajom członkowskim w formie darowizny 20 mln testów antygenowych. Beneficjenci będą musieli złożyć sprawozdanie ze sposobu ich wykorzystania, a KE - jeśli stwierdzi nieprawidłowości - będzie mogła domagać się ich zwrotu lub zapłaty odszkodowania - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"



Jak podaje gazeta, informacje te wynikają z przygotowanego przez resort zdrowia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia darowizny szybkich testów do diagnostyki Covid-19 opublikowanego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych.

06:40 Od wtorku 52-latkowie mogą zapisać się na szczepienia przeciw Covid-19

Dziś - zgodnie z zapowiedzią szefa KPRM Michała Dworczyka - zostaną przedstawione zmiany w harmonogramie szczepień dotyczące rejestracji kolejnych roczników na szczepienia. Harmonogram ma objąć terminy rejestracji do 10 maja. Aktualny harmonogram zakłada możliwość rejestracji kolejnych roczników do 24 kwietnia.



Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od wtorku zapisywać może się już rocznik 1969 (52 lata), a od środy rocznik 1970 (51 lat).

WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>



Punkt szczepień w Warszawie, zorganizowany na Stadionie Narodowym /Karolina Bereza /RMF FM

06:10 Włochy: Stulatka zapomniana przez służbę zdrowia sama przyszła na szczepienie

Stuletnia mieszkanka włoskiego regionu Kalabria, zapomniana przez tamtejszy system służby zdrowia, przyszła sama do punktu szczepień i poprosiła o pierwszą dawkę preparatu przeciwko Covid-19. Zdumionym medykom wyjaśniła: "Nikt do mnie nie zadzwonił i nie zawiadomił".



Dziennik "Corriere della Sera" podał, że seniorka wspierając się o kuli zapukała do punktu szczepień w siedzibie władz małej gminy Soveria Simeri w prowincji Catanzaro i zapytała, czy może tam otrzymać preparat.



Babcia Vittorina, jak nazywają ją wszyscy mieszkańcy, rozmawiając wcześniej ze swoimi sąsiadami odkryła, że jest jedyną osobą w okolicy, która nie została dotąd zaszczepiona. Postanowiła nie prosić nikogo o pomoc i sama to załatwić. Kiedy przyszła do punktu szczepień, faktycznie okazało się, że nie figurowała na żadnej liście osób uprawnionych. Władze gminy najwyraźniej o niej zapomniały.



Kiedy po podaniu preparatu pielęgniarz zaproponował stulatce, że odprowadzi ją do domu, powiedziała mu: "zmykaj, wrócę sama" - relacjonuje gazeta.



Dodaje, że do zdarzenia tego doszło w Kalabrii, która jest na ostatnim miejscu jako region, gdzie zaszczepiono dotąd najmniej osób.

05:55 Najnowsze ustalenia ekspertów

05:30 Czechy: Rząd nie rozważa już zakupu szczepionki Sputnik V

Czeski rząd zrezygnował z rozmów z Rosją na temat zakupu szczepionki na koronawirusa Sputnik V - poinformował w poniedziałek wicepremier i minister spraw wewnętrznych oraz p.o. szefa MSZ Czech Jan Hamaczek. Podkreślił, że obecnie należy skoncentrować się na szczepionkach certyfikowanych przez Europejską Agencję Leków.



Zdaniem Hamaczka rosyjska szczepionka przestała być tematem negocjacji w świetle aktualnych wydarzeń na linii Praga - Moskwa i Sputnik V nie będzie w Czechach wykorzystywany. Podobnie ocenił sytuację były minister zdrowia, doradca prezydenta Milosza Zemana, Roman Prymula.



Hamaczek zaznaczył, że obecnie jedyną drogą dla Czech jest skupienie się na szczepionkach, które przeszły weryfikację EMA.

05:15 Dworczyk: Osiągnęliśmy łączną liczbę 9 mln wykonanych szczepień



"Wyrazy uznania dla całej kadry zaangażowanej w realizację Narodowego Programu Szczepień! To dzięki Waszej pracy pokonujemy kolejny krok w walce z pandemią osiągając łączną liczbę 9 000 000 wykonanych szczepień. Właśnie startuje rejestracja kolejnego rocznika - 1969" - napisał na Twitterze Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. szczepień.

05:12 Koronawirus w Polsce i na świecie

Najważniejsze wydarzenia, związane z walką z Covid-19 w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was, prowadzimy relację na żywo.