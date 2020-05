W Warszawie trwa kolejny protest przedsiębiorców. Po wczorajszej samochodowej demonstracji, dziś kilkadziesiąt osób zebrało się na placu przed wejściem do stacji Metra Centrum.

Protest przedsiębiorców. Zdjęcie z 7.05.2020 / Radek Pietruszka / PAP

Ich postulat jest ten sam. Domagają się szybszego odmrożenia gospodarki i większej pomocy państwa w czasie obecnego kryzysu.

Jestem tu, bo wspieram przedsiębiorców. Sam jestem pracownikiem firmy, w której zostały obcięte pensje - w moim przypadku o 10 proc. - powiedział jeden z protestujących.

Organizatorzy demonstracji zapowiadają kolejne protesty.

Protestujący wywiezieni w środku nocy?

Wczoraj również w stolicy odbył się protest przedsiębiorców. Jego uczestnicy apelowali o odmrożenie gospodarki i skuteczną pomoc dla przedsiębiorców. W proteście uczestniczył m.in. kandydat na prezydenta Paweł Tanajno

Demonstracja początkowo miała charakter protestu samochodowego i koncentrowała się wokół Ronda Dmowskiego. Następnie grupa protestujących przeszła Alejami Ujazdowskimi i zatrzymała się najpierw przed Sejmem, a następnie przed KPRM, gdzie uczestnicy protestu domagali się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Podczas protestu policjanci zatrzymali łącznie 38 osób, z czego 37 - prewencyjnie. Wśród nich był także Paweł Tanajno. Swoje zatrzymanie Tanajno opisał w piątek rano na swoim profilu na Faceboku. "Wywieźli mnie do jakiegoś odludnego miejsca w Legionowie. Trzymali przez 5 godzin na tylnym technicznym siedzeniu 'suki'. Co chwilę trzaskali drzwiami, było cholernie zimno, nie dało się spać. O 6:30 półprzytomnemu wręczyli 3 karteczki do podpisania i zaproponowali 500 zł mandatu. Z zamkniętymi oczami z zaspania odmówiłem podpisania czegokolwiek i przyjęcia mandatu. Powiedzieli, że mogę sobie iść, nie wiadomo gdzie i jak" - czytamy.

Z pytaniami w tej sprawie do Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja w piątek zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak podkreślono na stronie RPO, "poważne zaniepokojenie" Rzecznika wzbudziła znaczna liczba osób, które zostały zatrzymane prewencyjnie oraz długi okres faktycznego pozbawienia tych osób wolności.

Policja podkreślała, że podczas nocnego protestu demonstranci naruszyli "wiele obostrzeń wprowadzonych celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa". Policja zwracała uwagę również na "skrajnie lekceważące" zachowanie protestujących.

