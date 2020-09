W Polsce ostatniej doby koronawirusa potwierdzono o 711 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o kolejncyh 18 zmarłych na Covid-19. WHO jest zaniepokojona wysokimi wzrostami zachorowań na koronawirus w Europie. Premier Wielkiej Brytanii dziś ogłosi nowe ograniczenia związane z walką z koronawirusem, które będą obowiązywać w Anglii od czwartku. W Sztokholmie nastąpiło przełamanie trendu - rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Druga fala koronawirusa przetacza się przez Węgry, a Rosjanie chwalą się kolejnymi szczepionkami. Najważniejsze informacje dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

18:09 Włochy

14 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, zanotowano 1392 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Liczba dalszych infekcji i zgonów utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zanotowano już ponad 300 tys. zakażeń.



Liczba testów wykonanych jednego dnia przekroczyła 87 tys.



Od początku epidemii zarejestrowano śmierć 35738 osób.



Wyzdrowiało już prawie 220 tys. osób. Według oficjalnych danych obecnie zakażonych jest około 45 tys.





17:55 UE

Szef Rady Europejskiej Charles Michel miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, dlatego musi zostać objęty kwarantanną. Jego rzecznik poinformował, że Belg zdecydował się przenieść zaplanowany na czwartek i piątek szczyt na początek przyszłego miesiąca.



Przewodniczący Rady Europejskiej dowiedział się dzisiaj, że oficer ochrony, z którym był w bliskim kontakcie na początku zeszłego tygodnia, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Przewodniczący jest regularnie badany; jego wczorajszy test dał negatywny wynik. Szanując przepisy belgijskie, od dziś poszedł na kwarantannę - napisał na Twitterze rzecznik Michela Barend Leyts.



W związku z tym szczyt unijny planowany na 24 i 25 września, został przełożony na 1 i 2 października.

17:23 SZWECJA

W Sztokholmie znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem - poinformowały władze regionu, obejmującego stolicę Szwecji.

Główny epidemiolog kraju nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych obostrzeń.



W ubiegłym tygodniu pozytywny wynik potwierdzono u 2,2 proc. testowanych mieszkańców Sztokholmu i okolic, dwa tygodnie temu wskaźnik ten wynosił 1,1 proc.





17:04 USA

Musimy pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za Covid-19 - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas debaty generalnej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.



Rozdysponujemy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wejdziemy w nową erę bezprecedensowego bogactwa, współpracy i pokoju - obiecał Trump.

16:41 Polska

Wstrzymano przyjęcia na dwóch oddziałach Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Chodzi o oddziały paliatywny i wewnętrzny.



Zakażenie koronawirusem wykryto w tej lecznicy w sumie u 21 osób. To 12 pacjentów i 9 pracowników.



Ze względu na procedury epidemiologicznie do odwołania nieczynna jest też poradnia chirurgii ogólnej.



16:36 Hiszpania

Urugwajski obrońca Atletico Madryt Jose Gimenez miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała La Liga, organizująca rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy.



Piłkarz został odizolowany od reszty drużyny.





16:15 Polska

W trybie mieszanym pracuje 185 placówek oświatowych, a 68 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 48,2 tys. placówek, działa normalnie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej.



Dane - opublikowane przez MEN na Twitterze - zebrano od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów. Jest to stan na godzinę 14.00.



15:59 Hiszpania

Hiszpania jest coraz mniej katolicka - 59,2 proc. Hiszpanów zadeklarowało się we wrześniu br. jako katolicy, wobec 61,2 proc. w kwietniu - wynika z sondaży na temat religijności, przeprowadzonych przez państwowe Centrum Badań Socjologicznych (CIS) w Madrycie.

15:57 Holandia

Holandia odnotowała ponad 13 tys. potwierdzonych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniego tygodnia. To najwyższa liczba nowych infekcji w ciągu siedmiu dni od początku pandemii - poinformował holenderski Narodowy Instytut Zdrowia.



W ciągu tygodnia, do wtorku włącznie, potwierdzono 13 471 przypadków zakażenia koronawirusem, czyli o ponad 60 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. W ciągu siedmiu dni do 15 września RIVM zarejestrował 8265 przypadków infekcji.

15:56 Pomorze

We wtorek na kwarantannie przebywa 2657 uczniów i 361 nauczycieli z woj. pomorskiego - poinformował sanepid. Służby wydały w sumie 73 opinie, które umożliwiły wprowadzenie w placówkach oświatowych w regionie zdalnego lub hybrydowego nauczania. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 48 nauczycieli i u 77 uczniów ze szkół z woj. pomorskiego.

15:30 Węgry

Do 10 dni skrócono na Węgrzech czas kwarantanny obowiązującej przy powrocie z zagranicy - poinformował na konferencji prasowej przedstawiciel sztabu operacyjnego ds. walki z pandemią koronawirusa Robert Kiss.



Kiss podkreślił, że okres kwarantanny skrócono z 14 dni na mocy poprawki do dekretu rządowego, która weszła w życie w poniedziałek.



Osoby niebędące obywatelami Węgier mogą wjechać na terytorium kraju w ruchu osobowym tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez węgierską policję, ale także w ich wypadku obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.

15:25 Warszawa

Liczba zakażeń koronawirusem w stołecznych placówkach oświatowych systematycznie wzrasta. Odnotowano kolejnych kilkadziesiąt przypadków. Na kwarantannie jest aktualnie kilkuset uczniów, kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi - poinformował stołeczny ratusz. Dodano, że wśród tej grupy od 1 września w Warszawie odnotowano 61 pozytywnych wyników na COVID-19.



Jak podał stołeczny ratusz od 1 września w Warszawie odnotowano 61 pozytywnych wyników na obecność koronawirusa. Wykryto je u 21 nauczycieli ze szkół, przedszkoli, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pragi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa.





15:23 Ostrołęka

W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie kobiety zarażonej kornawirusem, która wyszła z domu i poszła do pobliskiego sklepu. Sąd skazał Barbarę B. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.



Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Barbara B. wiedząc, że jest zarażona wirusem SARS-CoV-2, oddaliła się z miejsca zamieszkania w Wólce Grochowskiej (woj. mazowieckie)i udała się do sklepu spożywczego w Kobylinie. Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, choć zgodnie z decyzją sanepidu miała obowiązek pozostawania na kwarantannie.

14:25 Maraton Warszawski

Mimo pandemii i wynikających z tego powodu ograniczeń prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina przyznał, że nie było zagrożenia odwołania tegorocznej edycji. Bardzo długo nie wiedzieliśmy jednak, co będziemy mogli zrobić - przyznał na konferencji prasowej.



Naszym zadaniem, które sami przed sobą postawiliśmy, było przygotowanie Maratonu Warszawskiego, aby nie utracić ciągłości jego organizacji rok do roku. To się udało - podkreślił Tronina.

42. edycja będzie inna niż wszystkie. Przede wszystkim trwać będzie ponad dobę, bo biegacze wystartują w czterech grupach po 250 osób. Ci teoretycznie najlepsi do rywalizacji przystąpią w niedzielę o 8.00.



Pierwsi uczestnicy pojawią się na starcie w sobotę o 16.00, kolejni o północy, a ostatnia grupa ruszy w niedzielę o 13.00. Limit czasu dla dwóch pierwszych grup wynosi sześć godzin i 30 minut, dla trzeciej cztery godziny, a dla ostatniej sześć godzin.

14:21 Biznes

Mogło być gorzej - wynika z danych raportu Pekao S.A., dotyczącego wyników sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020. Mniejsza skala recesji, duża elastyczność w zakresie kosztów działalności oraz realne wsparcie finansowe udzielone firmom w ramach tarczy antykryzysowej sprawiły, że Polska była, wg. danych Eurostatu, jednym z zaledwie 3 krajów UE, w których firmy w drugim kwartale 2020 były w stanie zwiększyć swoją nadwyżkę operacyjną brutto.

14:19 Śląskie

Organizujący komunikację miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) rozpoczyna kampanię informacyjną o bezpieczeństwie podróżowania podczas pandemii koronawirusa.



Akcja #dbajmy o siebie nawzajem - przedstawiając działania profilaktyczne podejmowane w środkach komunikacji - ma na celu przywrócenie zaufania do podróżowania autobusami i tramwajami. Liczba korzystających z komunikacji zbiorowej w ostatnich miesiącach znacząco spadła.

14:16 Wielka Brytania

Wszystkie osoby, które mogą pracować z domu, powinny to robić, a wszystkie puby, bary i restauracje w Anglii od czwartku mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i mogą być otwarte tylko do godz. 22 - ogłosił brytyjski premier Boris Johnson w związku z pandemią Covid-19.



14:13 Japonia

Japoński producent oświetlenia wprowadził na rynek lampę emitującą światło ultrafioletowe, które zabija koronawirusa, nie zagrażając przy tym zdrowiu ludzi - poinformowała agencja Kyodo, oceniając, że jest to pierwsze takie urządzenie na świecie.

Lampa Care 222, opracowana przez firmę Ushio we współpracy z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku, ma być używana do dezynfekcji pomieszczeń, w których wciąż przebywają ludzie, takich jak autobusy, pociągi, windy i biura - poinformowało japońskie przedsiębiorstwo.





13:33 Anglia

Od czwartku w Anglii zostaną wprowadzone nowe obostrzenia związane z koronawirusem. Ma o tym oficjalnie poinformować premier Boris Johnson. Na liście ograniczeń znajdziemy zapis, według którego puby, bary i restauracje działające na terenie Anglii mogą być otwarte tylko do godz. 22.



13:18 Minister zdrowia apeluje

Noszenie maseczek ma sens, dystans społeczny ma sens. Pamiętajmy o tym i przypominajmy innym - zaapelował minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła psychologiczną barierę tysiąca dziennie i będzie rosła - stwierdził.



13:14 Małopolska

Pozytywny wynik u jednej z pracownic szkoły podstawowej w Bulowicach przyniósł test na obecność wirusa SARS-CoV-2 - podały służby prasowe magistratu w Kętach koło Bielska-Białej. Kobieta od kilku dni przebywa na zwolnieniu lekarskim.



Kobieta zajmowała się dziećmi w świetlicy, głównie uczniami klas od I do III. Wszystkie informacje przekazaliśmy odpowiednim służbom i czekamy na wytyczne. Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem i zakładamy ewentualne wprowadzenie zdalnego nauczania w tej placówce - przekazał dyrektor wydziału infrastruktury społecznej kęckiego urzędu Tomasz Bielecki.



Kwarantanną objętych zostanie najprawdopodobniej ponad 40 dzieci oraz czworo nauczycieli, którzy mieli bezpośredni kontakt z pracownicą.

12:51 Włochy

Na rzymskich lotniskach Fiumicino i Ciampino rozpoczęły się badania pasażerów przybyłych z rejonów Francji, w tym z Paryża, gdzie notuje się duży wzrost zakażeń koronawirusem. W życie weszło rozporządzenie włoskiego ministra zdrowia o obowiązkowych testach.

Tym samym kilka regionów Francji dołączyło do listy, na której jest także Hiszpania, Grecja, Chorwacja i Malta.

12:16 Polska

Pomorskie znów na podium, jeśli chodzi o największy przyrost nowych zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono tam 83 zachorowania, więcej stwierdzono tylko w Małopolsce i na Mazowszu.

Jak przyznają inspektorzy pomorskiego sanepidu na liście nowych ognisk przybywa szkół - tak jest między innymi - w powiecie puckim, kartuskim, wejherowskim czy w Gdyni. Zakażenia przeważnie dotyczą nauczycieli, w pojedynczych przypadkach także uczniów, nie są to jeszcze dużo liczby zachorowań, ale już kwarantanny z nimi związane dotyczą setek osób. Powiększa się też ognisko związane z wycieczką seniorów z Sopotu - do wczorajszych 3 zakażeń doszły dziś 3 kolejne. W aż 50 przypadkach, czyli zdecydowanej większości nowych zakażeń, obecność koronawirusa potwierdzono o osób, które wcześniej nie były objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym.





11:56 Norwegia

Ogłoszenie 9 października laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla oraz ceremonia wręczenia nagrody 10 grudnia będą skromniejsze. Jak poinformował Norweski Instytut Noblowski, tradycyjna ceremonia wręczenia złotego medalu oraz dyplomu w sali Ratusza w Oslo, w której uczestniczy zwykle tysiąc osób, w tym norweska rodzina królewska, nie odbędzie się.





11:44 Czechy

Po weekendzie w Czechach jest znów ponad 1000 nowych przypadków SARS-CoV-2. Ministerstwo zdrowia podało we wtorek, że poprzedniej doby w kraju przybyło 1476 zakażeń. Nowy szef resortu Roman Prymula zapowiedział, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Ma dojść do dalszego ograniczenia dozwolonej liczby uczestników imprez, zarówno organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Dalszemu skróceniu ma ulec czas funkcjonowania barów, restauracji, klubów nocnych i dyskotek. Obecnie lokale te czynne są do północy. Prymula nie wyklucza, że będą zamykane dwie godziny wcześniej.

11:42 Indonezja

W ciągu ostatniej doby w Indonezji odnotowano 160 zgonów wśród osób chorych na Covid-19, najwięcej w tym kraju od początku pandemii.

Według oficjalnych danych z wtorku, w ciągu ostatniej doby w Indonezji potwierdzono 4071 nowych infekcji koronawirusem, niecałe 100 mniej od rekordowego wskaźnika zachorowań z poprzedniego dnia.

11:39 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 22,5 tys. testów na obecność koronawirusa - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 711 nowych przypadków. Ogółem przebadano dotąd 3 mln 155 tys. 718 próbek pobranych od 3 mln 27 tys. 118 osób.





11:38 Korea Południowa

Rząd Korei Południowej tymczasowo wstrzymał program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w związku z doniesieniami o niewłaściwym składowaniu dawek. Szczepienia mają odciążyć służbę zdrowia w czasie pandemii Covid-19.

Bezpłatne szczepionki miało otrzymać 19 mln mieszkańców kraju, w tym dzieci, kobiety w ciąży i seniorzy.

Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) ogłosiła jednak, że część partii szczepionki, liczącej 5 mln dawek, była wystawiona na działanie zbyt wysokiej temperatury. Specyfik mógł przez to stracić na skuteczności.

10:41 NOWE DANE

Mamy w Polsce 711 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawiruse z województw: małopolskiego (112), mazowieckiego (108), pomorskiego (83), śląskiego (72), łódzkiego (51), dolnośląskiego (47), zachodniopomorskiego (39), wielkopolskiego (36), podkarpackiego (30), opolskiego (28), świętokrzyskiego (21), warmińsko-mazurskiego (21), podlaskiego (21), lubelskiego (21), kujawsko-pomorskiego (13) i lubuskiego (8).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje o śmierci 18 osób zakażonych koronawirusem.





10:29 Węgry

633 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, w związku z czym liczba wszystkich stwierdzonych infekcji od początku pandemii zbliża się już do 20 tysięcy - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii SARS-CoV-2.

Zmarło 8 kolejnych chorych na Covid-19. Od początku pandemii śmierć na Węgrzech poniosły 694 osoby cierpiące na tę chorobę.

Na Węgrzech trwa druga fala epidemii koronawirusa, która jest znacznie ostrzejsza od pierwszej.

10:23 Polska

Nowe ognisko koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej małopolskiej Mszanie Dolnej. Troje pensjonariuszy ma dodatni wynik testu. Kilku innych ma objawy, które mogą świadczyć o zakażeniu. 36 z 44 podopiecznych zostało objętych kwarantanna i 18 z 36 osób personelu. W czwartek ma przyjechać na miejsce karetka wymazowa, by przeprowadzić testy u osób objętych kwarantanną.

10:14 Polska

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1 993 osoby, pod respiratorem jest 85 chorych. Wyzdrowiało 64 tys. 972 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 11 tys. 849 osób, a kwarantanną - 115 tys. 789 osób.





10:13 Rosja

6215 zakażeń koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby. To kolejny dzień, gdy liczba nowych zakażeń rośnie: dzień wcześniej było ich 6196. Ogólna liczba infekcji wzrosła do 1 115 810.

Zmarło w ciągu minionej doby 160 pacjentów z Covid-19, ogólna liczba przypadków śmiertelnych choroby wynosi teraz 19 649.

Ministerstwo zdrowia Rosji zezwoliło na przeprowadzenie badań klinicznych kolejnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Preparat ten opracowany został w ośrodku badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN). Badania kliniczne prowadzone będą teraz m.in. w Nowosybirsku i Petersburgu z udziałem 3 tysięcy ochotników.

W Rosji zarejestrowano dotąd szczepionkę o nazwie Sputnik V, będącą jeszcze w trakcie trzeciej fazy badań klinicznych, opracowaną w ośrodku im. Gamalei ministerstwa zdrowia Rosji. Nad drugą szczepionką pracuje centrum wirusologii Wektor w Nowosybirsku. Przeszła ona pierwszą fazę badań klinicznych.

10:10 Bułgaria

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Bułgarii wyniosła 19 014. W ciągu ostatniej doby odnotowano 151 nowych infekcji, dobę wcześniej 44 - poinformował resort zdrowia. Na Covid-19 zmarło w kraju łącznie 765 osób, w tym cztery w ciągu minionych 24 godzin.

Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w Sofii (30), Płowdiwie (17) i Burgasie (16). Zakażonych pracowników medycznych jest ponad 1100, w ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o sześć kolejnych przypadków. Zmarło dotąd 12 lekarzy, w tym dwa dni temu szef wydziału chorób zakaźnych w szpitalu w mieście Goce Dełczew, położonym w południowo-zachodniej części kraju.

Coraz poważniejsza jest sytuacja w szkołach. Kolejne klasy przechodzą na naukę zdalną.

09:29 Polska

Wzrost pozytywnych wyników badań na koronawirusa w ogólnej ich liczbie to skutek zmiany strategii testowania, m.in. pobierania próbek od osób z objawami - tak uważa minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Zrezygnowaliśmy z testowania osób na kwarantannie i po izolacji" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.





09:18 Zakaz połączeń lotniczych z Francją zniesiony

Francja wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa, w związku z tym zakaz połączeń lotniczych z tym krajem został zniesiony - wynika z informacji MSZ.

Bez Francji lista obejmuje 29 państw: Belize, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Brazylię, Bahrajn, Hiszpanię, Izrael, Katar, Kuwejt, Libię, Argentynę, Chile, Gwatemalę, Honduras, Irak, Kolumbię, Kostarykę, Liban, Malediwy, Mołdawię, Namibię, Panamę, Paragwaj, Peru, Surinam, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Boliwię i Bahamy.





08:51 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 75 tys. przypadków koronawirusa, a na Covid-19 zmarły 1053 osoby. To najniższa dobowa liczba zakażeń w tym kraju we wrześniu.

Mimo spadku liczby zakażeń, Indie w dalszym ciągu są krajem, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej na świecie.

07:26 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła o 1821, do 274 158 - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 10 kolejnych osób zmarło, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 9396.

06:24 Polska

Od 4 marca, kiedy potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa, zakażenie wykryto dotąd u 79 tys. 988 osób, z których 2298 zmarło. Najwięcej zgonów zanotowano w woj. śląskim - 525, a najmniej w warmińsko-mazurskim - 12.



05:09 USA

O 344 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Dobowy przyrost nowych zakażeń wyniósł 224 295. Całkowita liczba zakażonych wzrosła do 6 833 722.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 199 818 Amerykanów.

Według niektórych szacunków liczba zgonów na Covid-19 już przekroczyła w USA 200 tys. Grupa ochotników rozpoczęła wbijanie tysięcy małych amerykańskich flag w trawnik przed Pomnikiem Waszyngtona od strony Białego Domu. W ten sposób uhonorowane ma zostać 200 tys. Amerykanów zmarłych na Covid-19.

05:07 Meksyk

Liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 w Meksyku od początku epidemii przekroczyła w poniedziałek 700 tys. Tego dnia zarejestrowano 2917 nowych zakażeń i 204 zgonów z powodu Covid-19.

W całym regionie Ameryki Łacińskiej - jak podaje Reuters - aż 8,7 mln ludzi zaraziło się SARS-CoV-2. Z powodu powikłań wywołanych przez Covid-19 zmarło łącznie 322 tys. osób.

05:02 Brazylia

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Brazylii 13 439 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 377 zgonów z powodu Covid-19.

Całkowita liczba zakażeń wynosi 4,5 mln, zgonów - 137,2 tys. Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Jednak pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce zaraz po USA.

04:54 Wielka Brytania

Wszystkie puby, bary, restauracje i inne lokale gastronomiczne w Anglii muszą od czwartku być zamykane o godz. 22.

Poniedziałek był trzecim dniem w ciągu ostatnich czterech, gdy liczba nowo wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 była wyższa - i to znacząco - niż 4000, podczas gdy zaledwie 6 września po raz pierwszy od maja przekroczyła 2000.